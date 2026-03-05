Ιράν: «Δεν έχει σταλεί κανένα μήνυμα στις ΗΠΑ»

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποστείλει κανένα μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαψεύδοντας σχετικό δημοσίευμα του Axios.

«Δεν έχει σταλεί κανένα μήνυμα από το Ιράν προς τις ΗΠΑ, ούτε πρόκειται να δοθεί απάντηση σε μηνύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν προετοιμαστεί για έναν μακρύ πόλεμο», φέρεται να δήλωσε ο αξιωματούχος, χωρίς να κατονομαστεί.

Νωρίτερα, το Axios είχε αναφέρει ότι το Ιράν απέστειλε τις τελευταίες ημέρες μηνύματα προς την Ουάσιγκτον, χωρίς όμως να υπάρξει απάντηση από την αμερικανική πλευρά, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μία ακόμη πηγή.