Ξεκίνησε η απεργία της ΠΝΟ – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Πέμπτη

Σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (3/3), η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ μεταξύ άλλων αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 με ώρα έναρξης 00:01 και ώρα λήξης 24:00.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, «η Διοίκηση της ΠΝΟ κρίνει ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή για τους εκατοντάδες Ναυτικούς Έλληνες και αλλοδαπούς που παραμένουν εκεί εγκλωβισμένοι.

Ταυτόχρονα, θεωρεί προκλητική την ενέργεια την οποία ήδη καταγγείλαμε και με επιστολή, ότι εταιρεία σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση όπως μας αποκάλυψε ο εκπρόσωπος της, ετοίμαζε την αποστολή πλοίου στην περιοχή που μαίνεται ο πόλεμος.

Απαιτούμε τον άμεσο απεγκλωβισμό όλων των Ναυτικών που βρίσκονται στην παραπάνω περιοχή.

Να κηρυχθεί απαγορευμένη περιοχή να προσεγγίζουν πλοία.

Να ληφθεί μέριμνα από το Υπουργείο για τους σπουδαστές που είναι στα εν λόγω πλοία και δεν μπορούν να επιστρέψουν να συνεχίσουν τη σχολή τους.

Όπως ξεκαθαρίστηκε και στον εκπρόσωπο της επίμαχης εταιρείας που επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».