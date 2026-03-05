Κογκρέσο: Απομάκρυναν σηκωτό βετεράνο πεζοναύτη μετά από διαμαρτυρία για τον πόλεμο με το Ιράν

Πρωτοφανές περιστατικό στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο πρώην λοχίας των Πεζοναυτών των ΗΠΑ Μπράιαν ΜακΓκίνες απομακρύνθηκε από δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο Κογκρέσο, αφού εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν.

Ο ΜακΓκίνες δήλωσε ότι πολλοί Αμερικανοί δεν επιθυμούν έναν νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μετά την παρέμβασή του, η αστυνομία του Καπιτωλίου τον απομάκρυνε από την αίθουσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες για την κλιμακούμενη σύγκρουση με το Ιράν.

Την ίδια ώρα, οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία απέρριψαν προσπάθεια να σταματήσει η πολεμική επιχείρηση της κυβέρνησης Τραμπ κατά της Τεχεράνης, εκφράζοντας στήριξη στη σύγκρουση που έχει ήδη επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.

