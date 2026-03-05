Κογκρέσο: Απομάκρυναν σηκωτό βετεράνο πεζοναύτη μετά από διαμαρτυρία για τον πόλεμο με το Ιράν

Ο πρώην λοχίας των Πεζοναυτών των ΗΠΑ Μπράιαν ΜακΓκίνες απομακρύνθηκε από δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο Κογκρέσο, αφού εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν.

Ο ΜακΓκίνες δήλωσε ότι πολλοί Αμερικανοί δεν επιθυμούν έναν νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μετά την παρέμβασή του, η αστυνομία του Καπιτωλίου τον απομάκρυνε από την αίθουσα.

Marine Sgt. Brian McGuinness voiced his opposition to a potential conflict with Iran on behalf of Israel during a congressional session, an act that led to his removal by Capitol Police.@rawsalerts pic.twitter.com/cCRB3AH45e

— OSINT Europe (@Osinteurope) March 4, 2026



Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες για την κλιμακούμενη σύγκρουση με το Ιράν.

Την ίδια ώρα, οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία απέρριψαν προσπάθεια να σταματήσει η πολεμική επιχείρηση της κυβέρνησης Τραμπ κατά της Τεχεράνης, εκφράζοντας στήριξη στη σύγκρουση που έχει ήδη επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.