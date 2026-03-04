Καταδίκη 57χρονου για παράνομη βόσκηση και μη εμβολιασμένα αιγοπρόβατα

Σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, 57χρονος που εντοπίστηκε να βόσκει δέκα αιγοπρόβατα εκτός της δηλωμένης σταβλικής εγκατάστασης, σε χωριό του δήμου Λαγκαδά, ενώ τα ζώα δεν έφεραν τα προβλεπόμενα κίτρινα ενώτια, ούτε είχαν εμβολιαστεί.

Στην απολογία του, ο 57χρονος είπε ότι έχει αναπηρία, επιδεικνύοντας το ακρωτηριασμένο του πόδι. «Πήρα οκτώ πρόβατα για να ζήσω την οικογένεια μου, στην πορεία έγιναν δέκα. Τα έβγαλα έξω από το μαντρί, δεν ήξερα ότι απαγορεύεται. Δεν παρουσίασαν ποτέ πρόβλημα υγείας, γι' αυτό δεν τα πήγα σε κτηνίατρο. Εγώ μόνο γάλα βγάζω», υποστήριξε ο ίδιος.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση των μέτρων που προβλέπονται για την πρόληψη και τον έλεγχο ζωονόσων, ενώ κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

