Βαθμολογία Super League: «Φωτιά» στην κορυφή - Ο ΠΑΟΚ έπιασε ΑΕΚ & Ολυμπιακό, στο -11 ο Παναθηναϊκός
Η βαθμολογία της Super League μετά τις εξ αναβολής αναμετρήσεις και πριν από το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και το Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός.
O ΠΑΟΚ δυσκολεύθηκε, αλλά με δύο πέναλτι πέρασε από τη Νεάπολη, επικρατώντας με 1-4 της Κηφισιάς και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, σε τριπλή ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.
Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός, μετά το 4-1 επί του ΟΦΗ, προσπέρασε τον Λεβαδειακό και βρίσκεται στο +3, πριν από τη μεταξύ τους «μάχη» στη Βοιωτία, ενώ ταυτόχρονα μείωσε στους 11 βαθμούς από τους τρεις πρώτους.
Τα αποτελέσματα στα εξ αναβολής ματς:
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 4-1
Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4
Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)
1.ΠΑΟΚ 53
2.Ολυμπιακός 53
3.AEK 53
4. Παναθηναϊκός 42
-------------------------------------
5. Λεβαδειακός 39
6. ΟΦΗ 28
7. Άρης 28
8. Ατρόμητος 27
--------------------------------------
9. Βόλος 27
10. Κηφισιά 24
11. Παναιτωλικός 21
12. ΑΕΛ Novibet 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 12
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24η)
Σάββατο 7 Μαρτίου 2026
17:00: Άρης - Ατρόμητος
18:00: ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet
Κυριακή 8 Μαρτίου 2026
16:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Πανσερραϊκός
17:00: Βόλος ΝΠΣ - ΟΦΗ
19:00: Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός
21:00: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026
18:00: Παναιτωλικός - Κηφισιά
Διαβάστε περισσότερα στο Onsports.gr