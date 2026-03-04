Βαθμολογία Super League: «Φωτιά» στην κορυφή - Ο ΠΑΟΚ έπιασε ΑΕΚ & Ολυμπιακό, στο -11 ο Παναθηναϊκός

O ΠΑΟΚ δυσκολεύθηκε, αλλά με δύο πέναλτι πέρασε από τη Νεάπολη, επικρατώντας με 1-4 της Κηφισιάς και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, σε τριπλή ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός, μετά το 4-1 επί του ΟΦΗ, προσπέρασε τον Λεβαδειακό και βρίσκεται στο +3, πριν από τη μεταξύ τους «μάχη» στη Βοιωτία, ενώ ταυτόχρονα μείωσε στους 11 βαθμούς από τους τρεις πρώτους.

Τα αποτελέσματα στα εξ αναβολής ματς:

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 4-1

Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4

Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)

1.ΠΑΟΚ 53

2.Ολυμπιακός 53

3.AEK 53

4. Παναθηναϊκός 42

-------------------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 28

7. Άρης 28

8. Ατρόμητος 27

--------------------------------------

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24η)

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026

17:00: Άρης - Ατρόμητος

18:00: ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

16:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Πανσερραϊκός

17:00: Βόλος ΝΠΣ - ΟΦΗ

19:00: Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

21:00: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026

18:00: Παναιτωλικός - Κηφισιά

Διαβάστε περισσότερα στο Onsports.gr