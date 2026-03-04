Φωτιά σε κτίριο στο Μεταξουργείο - Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης, 4 Μαρτίου, σε κτίριο στο Μεταξουργείο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο ακατοίκητου κτιρίου, με την επιχείρηση κατάσβεσης να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δεν υπάρχει ανησυχία για επέκταση της φωτιάς, ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες της Πυροσβεστικής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο άτομο μέσα στο οίκημα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεραμεικού, από το ύψος της οδού Κολωνού, στην περιοχή του Μεταξουργείου.

