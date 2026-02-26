Φωτιά σε σπίτι στο Λουτράκι - Βίντεο
Επί τόπου έσπευσε η Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην οδό Ονείρω, στα Άσπρα Χώματα Λουτρακίου.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με οχήματα και εθελοντές και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
