Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας (23/02).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε απορρίματα σε υπαίθριο χώρο της ιστορικής βιομηχανίας στις 19.30.

Ωστόσο από φωτογραφίες που δημοσίευσε το thesspost.gr παρατηρείται ότι οι φλόγες διακρίνονται και στο εσωτερικό του κτιρίου.

Στο σημείο επιχειρούν δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.

