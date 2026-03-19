Με Ναν η προπόνηση του Παναθηναϊκού

Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε από την Αμερική που βρέθηκε για την κηδεία της γιαγιάς του και δίνει κανονικά το παρών στη σημερινή προπόνηση της ομάδας του, πριν από τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός έχει μπεισ την τελευταία φάση της πρετοιμασίας του για την αυριανή, πολύ κρίσιμη αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Εργκίν Αταμάν έχει έναν... πονοκέφαλο λιγότερο.

Ο Κέντρικ Ναν τις προηγούμενες ημέρες είχε πάρει άδεια από την διοίκηση της ομάδας για να βρεθεί στην Αμερική, στην κηδεία της γιαγιάς του, επέστρεψε on time και βρίσκεται κανονικά στη σημερινή προπόνηση του "τριφυλλιού".

Απών από την σημερινή προπόνηση είναι μόνο ο Αλέξανδρος Σαμοντούρφ ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον τραυματισμό που τον έχει αφήσει εκτός το τελευταίο διάστημα.

