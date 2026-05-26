«Τρέχει» η υποβολή αιτήσεων ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026. Προσφέρονται 36.000 θέσεις για παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων

Παιδικές κατασκηνώσεις e-ΕΦΚΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα 36.000 voucher – Οι δικαιούχοι
Snapshot
  • Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Θερινό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2026 του e
  • ΕΦΚΑ, με καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιουνίου 2026, ώρα 23:59.
  • Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών ασφαλισμένων και συνταξιούχων συγκεκριμένων φορέων του e
  • ΕΦΚΑ, καθώς και παιδιά εργαζομένων του φορέα, με συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής επιταγής (voucher).
  • Διατίθενται συνολικά 36.000 θέσεις κατασκήνωσης, με πέντε κατασκηνωτικές περιόδους για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και επιπλέον περίοδο για παιδιά με αναπηρία.
  • Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με μοριοδότηση βάσει οικογενειακής κατάστασης και εισοδήματος, ενώ τα παιδιά με αναπηρία 67% και άνω έχουν προτεραιότητα ανεξαρτήτως μοριοδότησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
  • Οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω email και πρέπει να εκδώσουν και προσκομίσουν το voucher κατά την άφιξη στην κατασκήνωση.
Σε λειτουργία είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Θερινό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2026, που αφορά τόσο σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης όσο και σε παιδιά με αναπηρία, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 1η Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59 μ.μ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και σε παιδιά εργαζομένων του Φορέα.

Η συμμετοχή γίνεται με ηλεκτρονική επιταγή (voucher).

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και, εφόσον εγκριθούν, λαμβάνουν ηλεκτρονική επιταγή (voucher) κατασκήνωσης.

Μέσω του voucher οι γονείς μπορούν:

  • να επιλέξουν οι ίδιοι ελεύθερα κατασκηνωτική επιχείρηση από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα
  • να επιλέξουν την επιθυμητή κατασκηνωτική περίοδο
  • να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού τους, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων

Διάρκεια κατασκηνωτικής περιόδου

Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης

Η κατασκηνωτική περίοδος διαρκεί από: την15η Ιουνίου 2026 έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2026.

Προβλέπονται συνολικά πέντε (5) κατασκηνωτικές περίοδοι.

Για παιδιά με αναπηρία

Η φιλοξενία μπορεί να πραγματοποιηθεί έως: 20 Σεπτεμβρίου 2026

Προβλέπονται αντίστοιχες περίοδοι φιλοξενίας, καθώς και μία επιπλέον κατασκηνωτική περίοδος.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων, τομέων και κλάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές διατάξεις, με βασικές προϋποθέσεις:

  • να διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα.
  • να μη λαμβάνουν αντίστοιχη παροχή από άλλον Φορέα για το 2026.

Οι δικαιούχοι

Ειδικότερα, δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Α) οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των τέως Ταμείων:

  • Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.ΞΥ)
  • Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων(Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.),
  • Β΄, Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Διευθύνσεων του τέως Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Ταμείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων -Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Π.Δ.Α.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Π.)
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Θ.),
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Τομέας Ασφάλισης Νομικών (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.),
  • Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων - Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Σ.)
  • Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
  • Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών -Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Α.Ν.Τ.Π.)
  • Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
  • Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (Τ.Π.Δ.Ε.)
  • Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)
  • οι άμεσα συνταξιούχοι λόγω θανάτου του /ή των γονέων τους ηλικίας 6-16 ετών των ως άνω Φορέων

Β) Παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Οργανισμού με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

Γ) Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών δικαιούχων υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του e-Ε.Φ.Κ.Α, (ήτοι υπάλληλοι του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του Τομέα τέως ΤΥΔΚΥ, του τέως ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, του τέως ΟΑΕΕ, του τέως ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, του τέως ΟΓΑ και οι υπάλληλοι του ΕΤΕΑΕΠ).

Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των κατασκηνωτικών περιόδων δύνανται να παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις ανά κατασκηνωτική επιχείρηση, σύμφωνα με τον προγραμματισμό λειτουργίας εκάστης συμμετέχουσας κατασκήνωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται: έως και την 1η Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59 μ.μ. αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του e-Ε.Φ.Κ.Α. (www.efka.gov.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων

Για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2026 προβλέπονται συνολικά: 36.000 θέσεις φιλοξενίας που καλύπτουν όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους του προγράμματος.

Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης, οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν αυτόματα βάσει:

  • οικογενειακής κατάστασης

  • ύψους πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή

  • στοιχείων που προκύπτουν από το τελευταίο εκκαθαριστικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω αυτόματης διαδικασίας

Επισημαίνεται ότι για τα ωφελούμενα τέκνα με αποδεδειγμένη αναπηρία ποσοστού 67% και άνω προβλέπεται δυνατότητα κατ’ εξαίρεση ένταξης στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως μοριοδότησης, εφόσον οι διαθέσιμες θέσεις των συμμετεχουσών κατασκηνωτικών επιχειρήσεων επαρκούν για τη φιλοξενία τους.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την αίτηση, προκειμένου να:

  • εκδώσουν
  • εκτυπώσουν
  • και προσκομίσουν κατά την άφιξη στην κατασκήνωση την ηλεκτρονική επιταγή συμμετοχής (voucher).
