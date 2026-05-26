Τραμπ: Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν να παραδοθεί στις ΗΠΑ ή να καταστραφεί υπό επίβλεψη

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν πρέπει είτε να παραδοθεί άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί είτε να καταστραφεί σε συμφωνημένο σημείο υπό διεθνή επίβλεψη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το εμπλουτισμένο ουράνιο «πυρηνική σκόνη», επιμένοντας ότι η τύχη του αποτελεί βασικό όρο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε, το υλικό θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ και να μεταφερθεί για καταστροφή ή, κατά προτίμηση, να καταστραφεί «επί τόπου» ή σε άλλο αποδεκτό σημείο, σε συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να γίνει παρουσία της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ή αντίστοιχου φορέα, ώστε να υπάρχει επίβλεψη και πιστοποίηση της καταστροφής.

Η ανάρτηση έρχεται την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία, με το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου να παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα και ευαίσθητα ζητήματα στο τραπέζι.