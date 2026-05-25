Παγκόσμια πρωτεύουσα εμπορίας ανθρώπων: 11χρονες πωλούνται και βιάζονται για 20 ώρες

Με υπόσχεση μια καλύτερη ζωή παρασύρουν φτωχά κορίτσια σε μία κόλαση σκλαβιάς και σεξουαλικής κακοποίησης

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Το Τενανσίνγκο του Μεξικού θεωρείται η «πρωτεύουσα της σεξουαλικής σκλαβιάς στον κόσμο», όπου 11χρονα κορίτσια παρασύρονται και πωλούνται για να υποστούν βιασμούς διάρκειας 20 ωρών.
  • Τα θύματα συχνά εξαφανίζονται ή δολοφονούνται όταν δεν είναι πλέον χρήσιμα στις συμμορίες, ειδικά σε περίπτωση εγκυμοσύνης.
  • Η Σοφία, μια επιζώσα, περιγράφει πώς παραπλανήθηκε από νταβατζήδες και κακοποιήθηκε σε Μεξικό και ΗΠΑ, βιώνοντας σωματική βία και απειλές.
  • Η ιστορία της Σοφίας είναι κοινή στο Τενανσίνγκο, όπου χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια αναγκάζονται στη σεξουαλική δουλεία από νεαρή ηλικία.
  • Η Κάρλα Τζανσίτο Ρομέρο, επίσης επιζώσα, βιάστηκε χιλιάδες φορές πριν τα 16 και κακοποιείτο σε καθημερινή βάση από νταβατζήδες στο Τενανσίνγκο και Πουέμπλα.
Το Τενανίνγκο του Μεξικού, αποκαλείται «πρωτεύουσα της σεξουαλικής σκλαβιάς στον κόσμο», όπου 11χρονα κορίτσια παρασύρονται με την υπόσχεση μιας καλύτερης ζωής μακριά από τη φτώχια και καταλήγουν να πωλούνται για να υποστούν 20ωρους βιασμούς από πολλούς άνδρες.

Όταν δεν είναι πλέον χρήσιμες στις ψυχρές συμμορίες, «εξαφανίζονται», ενώ μερικές δολοφονούνται λόγω εγκυμοσύνης.

Μια γενναία επιζώσα αποκάλυψε τους τρόμους που υπέστη αφού γνώρισε τον προαγωγό της σε ηλικία 14 ετών.

Η Σοφία (ψευδώνυμο) γνώρισε τον 17χρονο Χοσέ σε ένα πάρκο στην Πόλη του Μεξικού. Της υποσχέθηκε μια νέα ζωή με ένα πραγματικό σπίτι.

Ωστόσο, η έφηβη δεν είχε ιδέα ότι ο Χοσέ είχε σχεδιάσει να πουλήσει το σώμα της σε εκατοντάδες άνδρες και να την αφήσει να βιάζεται για 20 ώρες κάθε μέρα. Η Σοφία προετοιμάστηκε στην πατρίδα της, την Πόλη του Μεξικού, πριν μεταφερθεί στο Τενανσίνγκο, μια φτωχή πόλη στην πολιτεία Τλαξκάλα.

Δεν είχε ιδέα πού βρισκόταν και δεν ρώτησε από φόβο ότι αυτό θα κατέστρεφε τα σχέδιά της για μια νέα ζωή. Ο Χοσέ την σύστησε στην οικογένειά του, η οποία της είπε ότι μπορούσε να μείνει αν συμφωνούσε να δουλέψει στο αγρόκτημα.

Η Σοφία πίστευε ότι βρισκόταν σε ένα ασφαλές μέρος, μακριά από τη φτώχεια και την κακοποίηση του σπιτιού της. Ωστόσο, οι προαγωγοί έλεγχαν τη γη και τα σπίτια, όπου μερικοί μεγάλωναν παιδιά και άλλοι εκμεταλλεύονταν γυναίκες.

Ο Χοσέ της υποσχέθηκε τότε μια νέα ζωή στις ΗΠΑ και, μετά από αρκετές απελάσεις, το ζευγάρι κατάφερε τελικά να φτάσει στο Κουίνς της Νέας Υόρκης. Τότε η Σοφία έμαθε ότι ο Χοσέ ήταν προαγωγός και ότι τώρα ήταν σκλάβα του σεξ.

«Είσαι χωρίς χαρτιά εδώ· αυτό είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι το μόνο που έχεις. Με αγαπάς. Θα έκανες τα πάντα για μένα», δήλωσε η Σοφία στηSun.

Σε μια απελπισμένη προσπάθεια να βρει την ελευθερία, η Σοφία προσπάθησε να δραπετεύσει αρκετές φορές. Αντιμετώπισε σκληρές τιμωρίες όταν την έπιαναν και λέει ότι ο Χοσέ της έσπασε το σαγόνι για να της δώσει ένα μάθημα.

Ένας άλλος απαγωγέας απείλησε να σκοτώσει αυτήν και την οικογένειά της, η οποία δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε πέρα από τα σύνορα. Η Σοφία είπε: «Δεν μπορούσα να καταλάβω τι γινόταν. Δεν είχα άλλη επιλογή από το να ζήσω έτσι».

Έχει ακόμα και σήμερα τραύματα από τη βίαιη σωματική κακοποίηση που υπέστη.

«Ήμουν απλώς ένα παιδί. Με ανάγκασαν να μπω στη σεξουαλική διακίνηση» λέει.

Η ιστορία της Σοφίας είναι συνηθισμένη στο Τενανσίνγκο, όπου χιλιάδες γυναίκες πωλούνται στον βίαιο κόσμο της σεξουαλικής δουλείας.

Η Κάρλα Τζανσίτο Ρομέρο, 32 ετών, είναι μια άλλη που κατάφερε να ξεφύγει, αλλά βιάστηκε χιλιάδες φορές πριν κλείσει τα 16. Μεγάλωσε στο Τενανσίνγκο, όπου την προετοίμασαν για αυτό σε ηλικία μόλις 12 ετών.

Ήταν «ευάλωτη, μπερδεμένη και αναζητούσε αγάπη» όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον Όσκαρ, τον οποίο περιέγραφε ως τον «πρίγκιπα των ονείρων της».

Ωστόσο, η ονειρεμένη ζωή της μακριά από την οικογένειά της, που την κακοποιούσε σεξουαλικά, γρήγορα μετατράπηκε σε εφιάλτη. Ο Όσκαρ ήταν προαγωγός που την μετέφερε στην Πουέμπλα, κοντά στην Πόλη του Μεξικού, όπου κακοποιούνταν καθημερινά. «Μερικοί άντρες γελούσαν μαζί μου», είπε.

