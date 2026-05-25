Πάρος: Ταλαιπωρία για 30 επιβάτες - Ο καταπέλτης χτύπησε στη μεταλλική δέστρα της προβλήτας
Στο πλοίο επέβαιναν 30 επιβάτες και 3 Ι.Χ. οχήματα κατά το περιστατικό
Απαγορεύτηκε ο απόπλους του επιβατηγού-οχηματαγωγού ταχυπλόου SUPERRUNNER JET, μετά από περιστατικό που ο καταπέλτης του πλοίου χτύπησε πάνω στη μεταλλική δέστρα της προβλήτας κατά τη διάρκεια του δέσιμου στο λιμάνι της Πάρου.
Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και Πάρο, με τελικό προορισμό τη Νάξο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πλοίο επέβαιναν 30 επιβάτες και 3 Ι.Χ. οχήματα.
Οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση απόπλου, έως ότου πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και διασφαλιστεί η πλήρης ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων.
