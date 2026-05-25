Σακελλαρίδης: Όσοι θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν από την Κ.Ο. της ΝΕΑΡ να το πράξουν άμεσα

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς προχώρησε σε «άνοιγμα» σε δυνάμεις της Αριστεράς, όπως το ΜέΡΑ25

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Σακελλαρίδης: Όσοι θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν από την Κ.Ο. της ΝΕΑΡ να το πράξουν άμεσα
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης κάλεσε τα μέλη της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς που επιθυμούν να ανεξαρτητοποιηθούν να το πράξουν άμεσα, ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
  • Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς τόνισε την ανάγκη να διαφυλαχθεί ο δημοκρατικός χαρακτήρας του κόμματος και κάλεσε όσους έχουν ενστάσεις να παραμείνουν.
  • Η Νέα Αριστερά προχωρά σε άνοιγμα προς άλλες αριστερές και οικολογικές δυνάμεις, όπως το ΜέΡΑ25 και το κόμμα «Πράσινοι Οικολογία», επιδιώκοντας κοινή δράση.
  • Ο Σακελλαρίδης διέψευσε συνεργασίες με πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ που συνδέονται με την απαξίωση του χώρου και διαχώρισε τη στάση μεταξύ ανησυχούντων μελών και βουλευτών που απομακρύνονται λόγω προσωπικών διαφορών.
  • Η Νέα Αριστερά επιδιώκει την ανασύνθεση και ενότητα της Αριστεράς, αποφεύγοντας εσωτερικές αντιπαραθέσεις και καλώντας σε δράση με βάση την ιστορική αναγκαιότητα του αριστερού κινήματος.
Snapshot powered by AI

Στην ανασύνθεση των δυνάμεων της Αριστεράς και της Οικολογίας, αλλά και στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της Κ.Ο. θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η Νέα Αριστερά βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δυστυχώς, εδώ και εβδομάδες, επικρέμεται το ενδεχόμενο της διάλυσης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα ήθελα να καλέσω τα μέλη της Κ.Ο. που έχουν πάρει την απόφαση να ανεξαρτητοποιηθούν να το πράξουν άμεσα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτή η ενδιάμεση κατάσταση. Υποτιμά, τόσο τη Νέα Αριστερά και τα μέλη της, όσο όμως και όσους και όσες έχουν πάρει τις αποφάσεις τους να πορευτούν μέσα από άλλα πολιτικά κόμματα. Συνειδητά έχουμε επιλέξει να μην εμπλακούμε σε μία εσωτερική αντιπαράθεση. Αρκετά έχουμε κουραστεί όλοι και όλες μας από τέτοιες αντιπαραθέσεις. Πρέπει όμως να πάρουν την απόφασή τους και να αφεθεί η Νέα Αριστερά να συνεχίσει».

Παράλληλα, ο κ. Σακελλαρίδης κάλεσε τα μέλη της Νέας Αριστεράς που μπορεί να έχουν ενστάσεις ή και διαφωνίες με πτυχές της πολιτικής του κόμματος, να παραμείνουν σε αυτό, διαφυλάσσοντας τον δημοκρατικό του χαρακτήρα, που αποτελεί κατάκτηση της Αριστεράς.

«Την ίδια στιγμή, όμως, θέλω να καλέσω όλους τους αριστερούς πολίτες να υπερασπιστούν την ιστορική αναγκαιότητα της Αριστεράς και των αγώνων της απέναντι σε λογικές διάχυσης σε θολά σχήματα, που θεωρούν ότι 'συνομιλούν με την ιστορία'. Να μην μετατραπούν από μέλη αριστερών κομμάτων σε οπαδούς ενός αρχηγού, αλλά να αναλάβουν δράση για την ανασύνθεση και την ενότητα της Αριστεράς».

Άνοιγμα σε άλλες πολιτικές δυνάμεις

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν αρκέστηκε στην οριοθέτηση απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Προχώρησε σε «άνοιγμα» σε δυνάμεις της Αριστεράς, όπως το ΜέΡΑ25, στις πολιτικές δυνάμεις του χώρου της Οικολογίας, αλλά και στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπουν το κόμμα τους να κλυδωνίζεται και παρακολουθούν αμήχανα τις εξελίξεις.

Είπε ο γραμματέας της ΚΕ: «Πρέπει να διαχωρίσουμε τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που αγωνιούν για την Αριστερά στη χώρα, από τους βουλευτές που δεν πάνε στον Τσίπρα επειδή αυτός δεν τους θέλει και είχαν πρωταγωνιστήσει στην απαξίωση του χώρου». Με την αποστροφή αυτή διέψευσε κάθετα τα σενάρια που φέρουν τη Νέα Αριστερά να συνεργάζεται με πρόσωπα όπως ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης.

Για το ΜέΡΑ25 ανέφερε ότι απευθύνεται σε παρεμφερές ακροατήριο με αυτό της Νέας Αριστεράς και ότι πρέπει να γίνει υπέρβαση των διαφορών του παρελθόντος, ώστε να υπάρξει διάλογος και κοινή δράση στα κινήματα και τους κοινωνικούς αγώνες. «Είναι κάτι που το ζητούν οι αριστεροί πολίτες σήμερα. Υπάρχει όμως και το πολιτικά και κοινωνικά επείγον, που είναι η πάλη από θέσεις Αριστεράς. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τις διαφορετικές αναλύσεις μας για το παρελθόν, αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο αυτές οι εκτιμήσεις μας να πάψουν να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την κοινή δράση της Αριστεράς εν έτει 2026».

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει το βάθεμα του διαλόγου και της κοινής δράσης με το κόμμα «Πράσινοι Οικολογία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ συλλέγουν τσάι σε ορεινές φυτείες της Κίνας

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παντελιάδης (My Market): Η επικοινωνία μας με το υπουργείο έχει διακοπεί – Τι είπε για ενδεχόμενες αυξήσεις και το πλαφόν στις τιμές

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Ένας Τσίπρας αλλιώτικος από τ’ άλλα, Σημάδια άγχους σε ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

07:30LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός - Η επιθυμία της οικογένειάς της

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

21:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τουμασάτου και Χειλάκης παρουσίασαν την εκδήλωση για το νέο κόμμα

22:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αντίδραση Μαξίμου για το νέο κόμμα Τσίπρα: Θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ