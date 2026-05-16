Κεντροαριστερό «χάος»: Όλοι εναντίον όλων ενόψει Τσίπρα - Τι συμβαίνει σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ

Πληροφορίες ότι η ανακοίνωση Τσίπρα έρχεται ξανά εντός Μαΐου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Κεντροαριστερό «χάος»: Όλοι εναντίον όλων ενόψει Τσίπρα - Τι συμβαίνει σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ

Ο Αλέξης Τσίπρας / INTIME NEWS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε πλήρη αποδιάρθρωση φαίνεται πως οδηγείται ο ευρύτερος χώρος της κεντροαριστεράς ενόψει της ίδρυσης των νέων κομμάτων και ιδιαίτερα του Αλέξη Τσίπρα που επηρεάζει άμεσα και τον συγκεκριμένο χώρο.

Μάλιστα πληροφορίες θέλουν τον νέο φορέα να ανακοινώνεται πολύ συντομότερα απ' ό,τι είχε πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία του ομιλία στο Χαλάνδρι με την πιο πιθανή ημερομηνία με τα σημερινά δεδομένα να είναι η 26η Μαΐου.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε θέση άμυνας μετά τη συντονισμένη επίθεση της κυβέρνησης κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για τη μίσθωση του σπιτιού του στο Ηράκλειο, στο Δημόσιο, γεγονός που δυσχεραίνει πολύ τη θέση του σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτικά στιγμή για το ίδιο. Το γεγονός ότι στην αρχή της εβδομάδας το ΠΑΣΟΚ μπήκε σε μια σφοδρή αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κινήθηκε σε πολύ υψηλότερους τόνους από αυτούς που είχαμε συνηθίσει ανάμεσα στα δύο κόμματα κατά τα τελευταία χρόνια, έδειξε τελικά ότι πιέζεται από την προοπτική της δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ακόμη περισσότερο από το ενδεχόμενο η πρόταση υπέρ των συμμαχιών από τον ΣΥΡΙΖΑ να οδηγήσει τις δύο δυνάμεις σε μια συμπόρευση, από την οποία έχει ήδη αυτοαποκλειστεί το ΠΑΣΟΚ.

Σε ό,τι αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ όμως, τα πράγματα δεν είναι πιο ήρεμα, αφού η όλο και πιο κοντινή ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, προκαλεί σφοδρές αναταράξεις στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται σε πλήρως αχαρτογράφητα νερά και μάλιστα χωρίς «πυξίδα», αφού μέχρι τώρα από καμία πλευρά δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάποιο σαφές σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο θα πλαισιώσει τον φορέα του Αλέξη Τσίπρα, με τα σενάρια να κινούνται από αυτό της διάχυσης των μελών του ΣΥΡΙΖΑ στον νέο φορέα με το κόμμα να παραμένει ενεργό αλλά να μην κατεβαίνει στις εκλογές, μέχρι σενάρια εκλογικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, αλλά και κάποια που «βλέπουν» μία ακόμη διάσπαση να «κοντοζυγώνει», στην οποία το βασικό επίδικο θα είναι το ποια πλευρα θα κρατήσει «τη σφραγίδα» του κόμματος.

Σε αυτή την ατμόσφαιρα για παράδειγμα υπάρχουν χαρακτηριστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την κατάσταση εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη ενός σκίτσου της γνωστής σκιτσογράφου Έφης Ξένου, που δείχνει τον ίδιο να φυλάει την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ οπλισμένος με ένα αυτόματο όπλο. Παράλληλα, ο Νίκος Παππάς σε συνέντευξή του πίεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να αναλάβει πρωτοβουλίες άμεσα ώστε να έρθει σε επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα και να προτείνει πρώτος την εκλογική συνεργασία του νέου φορέα με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Από την άλλη, το κόμμα Τσίπρα προκαλεί σοβαρές εξελίξεις και στη ΝΕΑΡ από την οποία χθες ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Φερχάτ Οζκγιούρ, με τις πληροφορίες να τον θέλουν να μετακινείται στο κόμμα Τσίπρα. Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκε από τη θέση του στο ΠΓ της ΝΕΑΡ και ο γνωστός πανεπιστημιακός και πρώην υπουργός Αριστείδης Μπαλτάς, αφήνοντας σοβαρές αιχμές κατά της νέας ηγεσίας του κόμματος και αμφισβητώντας τη σοβαρότητα με την οποία λειτουργεί το κόμμα. Αφορμή στάθηκε μια διαρροή που τον συμπεριλάμβανε σχετικά με τα όσα διεμήφθησαν κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του ΠΓ.

Οι απώλειες των δύο προσώπων είναι σημαντικές για διαφορετικούς λόγους για τη ΝΕΑΡ, ωστόσο ακόμη πιο κρίσιμο είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες κι άλλα κεντρικά στελέχη με βουλευτικές έδρες βρίσκονται πολύ κοντά στην απόφαση να αποχωρήσουν, με το βλέμμα κάποιων εξ' αυτών να κοιτάει προς τον Αλέξη Τσίπρα. Σε περίπτωση που αποχωρήσουν από την ΚΟ της ΝΕΑΡ άλλοι δύο βουλευτές, τότε η ΝΕΑΡ θα απωλέσει το δικαίωμα να διατηρεί ΚΟ και οι βουλευτές της θα προσμετρηθούν στους ανεξάρτητους, χάνοντας έτσι και το δικαίωμα της εκπροσώπησης σε δομημένες κοινοβουλευτικές συζητήσεις.

Όλα αυτά με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στον Αλέξη Τσίπρα, από τις κινήσεις του οποίου τελικά φαίνεται να επηρεάζεται ολόκληρος ο χώρος. Μάλιστα πληροφορίες θέλουν τον νέο φορέα να ανακοινώνεται πολύ συντομότερα απ' ό,τι είχε πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία του ομιλία στο Χαλάνδρι με την πιο πιθανή ημερομηνία με τα σημερινά δεδομένα να είναι η 26η Μαΐου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο 3,2 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές - Στη μάχη μπαίνουν τεχνητή νοημοσύνη και ηλ

08:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Comics, Iron Maiden και σκοτεινός Άμλετ: Οι πιο δυνατές στάσεις του Σαββατοκύριακου

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης πρόκληση από τουρκικό μέσο - ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Lepas, η νέα premium μάρκα της Chery στην Ελλάδα – Ποιά είναι τα μοντέλα της

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη δουλειά γραφείου γιατί έρχεται το AI - Αυτές οι εργασίες έχουν μέλλον και πληρώνουν - Οδηγίες από «γκουρού» της πληροφορικής

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για την ίδρυση του κόμματος: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς...»

08:10WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες λύνουν ένα μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων - Η κρυμμένη δομή κάτω από το νησί

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεντροαριστερό «χάος»: Όλοι εναντίον όλων ενόψει Τσίπρα - Τι συμβαίνει σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ

08:05ΑΠΟΨΕΙΣ

Μαύρα μάτια, για το μαύρο χρήμα

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Η σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον αποκαλύπτει πώς γλίτωσε τον βιασμό σε ηλικία 19 ετών - «Δεν υποψιάστηκα ότι το ποτό μου είχε ναρκωτικά»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση επιστροφής μεταναστών από την Ελλάδα με πτήση τσάρτερ της FRONTEX

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός έσωσε γυναίκα και τα δύο παιδιά της από φλεγόμενο σπίτι - Viral το βίντεο από τη bodycam

07:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Κρίνεται η παραμονή, όλα στο «χέρι» του Αστέρα AKTOR

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό μήνυμα ιερέα με αφορμή το θάνατο των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη: Πόσα παιδιά χαμογελούν στα στόρι και πεθαίνουν σιωπηλά μέσα τους

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Σε μπελάδες ο Τραμπ: Δεν δήλωσε συναλλαγές εκατ. δολαρίων -Τι μετοχές αγόρασε και πούλησε

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα - Πού να δείτε αν πήρατε το voucher

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νεκρός ο νο2 του Ισλαμικού Κράτους - Εξοντώθηκε στην Νιγηρία

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

07:15LIFESTYLE

Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν τον μεγάλο τελικό της Βιέννης και την εμφάνιση του Akyla...

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Μεθυσμένος οδηγός σκότωσε δύο άτομα στη Νέα Υόρκη - Τραυματίστηκαν άλλοι τρεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταζητείται στις ΗΠΑ για τον φόνο της ο σύζυγος της Χριστίνας Εξαρχουλέα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό μήνυμα ιερέα με αφορμή το θάνατο των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη: Πόσα παιδιά χαμογελούν στα στόρι και πεθαίνουν σιωπηλά μέσα τους

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης πρόκληση από τουρκικό μέσο - ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

06:15LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Συγκλονίζει η μητέρα του - «Μου ζήτησε μια προσευχή»

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νεκρός ο νο2 του Ισλαμικού Κράτους - Εξοντώθηκε στην Νιγηρία

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση επιστροφής μεταναστών από την Ελλάδα με πτήση τσάρτερ της FRONTEX

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς βλέπουν οι ξένοι τουρίστες την Αθήνα: Αγνοούν θάλασσα και Αργοσαρωνικό - «Αγκάθι» η καθαριότητα και υποδομές

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Χαροπαλεύει μετά από επίθεση καρχαρία

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη δουλειά γραφείου γιατί έρχεται το AI - Αυτές οι εργασίες έχουν μέλλον και πληρώνουν - Οδηγίες από «γκουρού» της πληροφορικής

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για την ίδρυση του κόμματος: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς...»

12:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς - Το χαρτί που πρέπει να έχετε πάντα στο αυτοκίνητο

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Η σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον αποκαλύπτει πώς γλίτωσε τον βιασμό σε ηλικία 19 ετών - «Δεν υποψιάστηκα ότι το ποτό μου είχε ναρκωτικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ