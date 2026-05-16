Κεντροαριστερό «χάος»: Όλοι εναντίον όλων ενόψει Τσίπρα - Τι συμβαίνει σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ

Σε πλήρη αποδιάρθρωση φαίνεται πως οδηγείται ο ευρύτερος χώρος της κεντροαριστεράς ενόψει της ίδρυσης των νέων κομμάτων και ιδιαίτερα του Αλέξη Τσίπρα που επηρεάζει άμεσα και τον συγκεκριμένο χώρο.



Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε θέση άμυνας μετά τη συντονισμένη επίθεση της κυβέρνησης κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για τη μίσθωση του σπιτιού του στο Ηράκλειο, στο Δημόσιο, γεγονός που δυσχεραίνει πολύ τη θέση του σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτικά στιγμή για το ίδιο. Το γεγονός ότι στην αρχή της εβδομάδας το ΠΑΣΟΚ μπήκε σε μια σφοδρή αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κινήθηκε σε πολύ υψηλότερους τόνους από αυτούς που είχαμε συνηθίσει ανάμεσα στα δύο κόμματα κατά τα τελευταία χρόνια, έδειξε τελικά ότι πιέζεται από την προοπτική της δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ακόμη περισσότερο από το ενδεχόμενο η πρόταση υπέρ των συμμαχιών από τον ΣΥΡΙΖΑ να οδηγήσει τις δύο δυνάμεις σε μια συμπόρευση, από την οποία έχει ήδη αυτοαποκλειστεί το ΠΑΣΟΚ.



Σε ό,τι αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ όμως, τα πράγματα δεν είναι πιο ήρεμα, αφού η όλο και πιο κοντινή ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, προκαλεί σφοδρές αναταράξεις στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται σε πλήρως αχαρτογράφητα νερά και μάλιστα χωρίς «πυξίδα», αφού μέχρι τώρα από καμία πλευρά δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάποιο σαφές σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο θα πλαισιώσει τον φορέα του Αλέξη Τσίπρα, με τα σενάρια να κινούνται από αυτό της διάχυσης των μελών του ΣΥΡΙΖΑ στον νέο φορέα με το κόμμα να παραμένει ενεργό αλλά να μην κατεβαίνει στις εκλογές, μέχρι σενάρια εκλογικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, αλλά και κάποια που «βλέπουν» μία ακόμη διάσπαση να «κοντοζυγώνει», στην οποία το βασικό επίδικο θα είναι το ποια πλευρα θα κρατήσει «τη σφραγίδα» του κόμματος.



Σε αυτή την ατμόσφαιρα για παράδειγμα υπάρχουν χαρακτηριστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την κατάσταση εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη ενός σκίτσου της γνωστής σκιτσογράφου Έφης Ξένου, που δείχνει τον ίδιο να φυλάει την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ οπλισμένος με ένα αυτόματο όπλο. Παράλληλα, ο Νίκος Παππάς σε συνέντευξή του πίεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να αναλάβει πρωτοβουλίες άμεσα ώστε να έρθει σε επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα και να προτείνει πρώτος την εκλογική συνεργασία του νέου φορέα με τον ΣΥΡΙΖΑ.



Από την άλλη, το κόμμα Τσίπρα προκαλεί σοβαρές εξελίξεις και στη ΝΕΑΡ από την οποία χθες ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Φερχάτ Οζκγιούρ, με τις πληροφορίες να τον θέλουν να μετακινείται στο κόμμα Τσίπρα. Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκε από τη θέση του στο ΠΓ της ΝΕΑΡ και ο γνωστός πανεπιστημιακός και πρώην υπουργός Αριστείδης Μπαλτάς, αφήνοντας σοβαρές αιχμές κατά της νέας ηγεσίας του κόμματος και αμφισβητώντας τη σοβαρότητα με την οποία λειτουργεί το κόμμα. Αφορμή στάθηκε μια διαρροή που τον συμπεριλάμβανε σχετικά με τα όσα διεμήφθησαν κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του ΠΓ.



Οι απώλειες των δύο προσώπων είναι σημαντικές για διαφορετικούς λόγους για τη ΝΕΑΡ, ωστόσο ακόμη πιο κρίσιμο είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες κι άλλα κεντρικά στελέχη με βουλευτικές έδρες βρίσκονται πολύ κοντά στην απόφαση να αποχωρήσουν, με το βλέμμα κάποιων εξ' αυτών να κοιτάει προς τον Αλέξη Τσίπρα. Σε περίπτωση που αποχωρήσουν από την ΚΟ της ΝΕΑΡ άλλοι δύο βουλευτές, τότε η ΝΕΑΡ θα απωλέσει το δικαίωμα να διατηρεί ΚΟ και οι βουλευτές της θα προσμετρηθούν στους ανεξάρτητους, χάνοντας έτσι και το δικαίωμα της εκπροσώπησης σε δομημένες κοινοβουλευτικές συζητήσεις.



Όλα αυτά με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στον Αλέξη Τσίπρα, από τις κινήσεις του οποίου τελικά φαίνεται να επηρεάζεται ολόκληρος ο χώρος. Μάλιστα πληροφορίες θέλουν τον νέο φορέα να ανακοινώνεται πολύ συντομότερα απ' ό,τι είχε πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία του ομιλία στο Χαλάνδρι με την πιο πιθανή ημερομηνία με τα σημερινά δεδομένα να είναι η 26η Μαΐου.

