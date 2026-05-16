Jaguar Type 01: Η νέα ηλεκτρική εποχή ξεκινά

Η Jaguar αποκάλυψε επίσημα το όνομα του πιο φιλόδοξου μοντέλου της νέας ηλεκτρικής εποχής της. Το πολυαναμενόμενο τετράθυρο super GT της βρετανικής εταιρείας θα ονομάζεται Jaguar Type 01 και φιλοδοξεί να αποτελέσει το αυτοκίνητο που θα επαναπροσδιορίσει την εικόνα της Jaguar στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η επιλογή της ονομασίας μόνο τυχαία δεν είναι. Σύμφωνα με τη Jaguar, το «Type» δημιουργεί άμεση σύνδεση με μερικά από τα σημαντικότερα μοντέλα στην ιστορία της μάρκας, όπως οι θρυλικές Jaguar C-Type, Jaguar D-Type, Jaguar E-Type και Jaguar F-Type.

