Δήλωση Τσουβέλα για τη σύντροφό του: Θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη για τα απαξιωτικά σχόλια

Snapshot Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας καταδίκασε τα απαξιωτικά και σεξιστικά σχόλια που έγιναν για τη σύντροφό του Εύα Καρύδη στα social media και προειδοποίησε για νομικές ενέργειες.

Το ζευγάρι αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για κάθε νέα παραβίαση της ιδιωτικότητας και της προσωπικότητάς τους.

Τα σχόλια προκλήθηκαν από φωτογραφία που απεικόνιζε τον κωμικό και τη γλύπτρια σε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Τσουβέλας ανέφερε πως έχει συνηθίσει τα αρνητικά σχόλια, αλλά η σύντροφός του επηρεάστηκε περισσότερο από αυτά.

Ο κωμικός αποκάλυψε ότι είναι μαζί με την Εύα Καρύδη για 13 χρόνια και δεν θεωρεί αναγκαίο τον γάμο για να επιβεβαιώσει τη σχέση τους. Snapshot powered by AI

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απάντησε στα εμετικά σχόλια που έγιναν στα social media προς τον ίδιο και τη σύντροφό του Εύα Καρύδη και πλέον προειδοποιεί ότι δεν θα ανεχτεί παρόμοιες συμπεριφορές και θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Μιλώντας σχετικά ο γνωστός stand up κωμικός είπε ότι «διάβασα τον οχετό, έχω συνηθίσει. Τα έχω συνηθίσει αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Το θεωρώ άδικο επειδή έχω πάρει μια δημοσιότητα αυτή την περίοδο, η σύντροφος του Τσουβέλα, είμαι και εγώ σύντροφος της Καρύδη. Μιλάμε με τους ανθρώπους από την ίδια αφετηρία. Δεν στέκομαι στα προσβλητικά και όλα αυτά, είμαι τόσο εκπαιδευμένος στα hate comment. Δεν στεναχωρήθηκα καθόλου. Η σύντροφός μου τα πήρε λίγο στο κρανίο, τι μ@@@κίες γράφουν εδώ από κάτω, γιατί τα λένε αυτά», είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Αφορμή για τα σχόλια στάθηκε φωτογραφία που αποτύπωνε βόλτα του κωμικού και της διεθνούς φήμης γλύπτριας στο κέντρο της Αθήνας. Το ζευγάρι σπάνια έχει απασχολήσει τη δημοσιότητας με οποιονδήποτε τρόπο, κρατώντας τη σχέση τους μακριά από τα φώτα.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του Εύα Καρύδη, με κοινή τους δήλωση και δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, Ιωάννη Σαμέλη ενημερώνουν ότι πλέον θα ασκούν ένδικα μέσα σε όσους συνεχίζουν να αναπαράγουν ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα.

Η δήλωση

«Τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός μου, Εύα Καρύδη δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας, με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα σεξιστικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευσαν. Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, έναντι οιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο νόμος ορίζει».