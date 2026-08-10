Τασούλας για Στέλιο Ράμφο: «Ένας από τους πιο σημαίνοντες στοχαστές της σύγχρονης εποχής»

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Στέλιου Ράμφου, αναγνωρίζοντάς τον ως έναν από τους σημαντικότερους διανοούμενους της σύγχρονης Ελλάδας.

Ο Στέλιος Ράμφος αφιέρωσε τη ζωή του στην εμβάθυνση της εθνικής αυτογνωσίας και διέκρινε για την ηθική του ακεραιότητα και το πάθος του για τις βαθύτερες αλήθειες.

Συνδύασε την αρχαία γραμματεία, τη βυζαντινή παράδοση και τη δυτική φιλοσοφία για να αναλύσει τις δομές της νεοελληνικής σκέψης και τις ιστορικές και θρησκευτικές αναφορές.

Μέσω του συγγραφικού του έργου, των διδασκαλιών και των δημόσιων τοποθετήσεών του, προκάλεσε δημιουργικό διάλογο και διαμόρφωσε ουσιαστική παρουσία στον δημόσιο βίο. Snapshot powered by AI

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Στέλιου Ράμφου εκφράζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αποχαιρετώντας έναν από τους σημαντικότερους διανοούμενους της σύγχρονης Ελλάδας.

Στη δήλωσή του αναφέρεται στην πνευματική του προσφορά, στο έργο του και στη συμβολή του στην εθνική αυτογνωσία και στον δημόσιο διάλογο.

«Με αισθήματα θλίψης αποχαιρετούμε τον Στέλιο Ράμφο, έναν από τους πιο σημαίνοντες στοχαστές της σύγχρονης εποχής.

Ο Στέλιος Ράμφος υπήρξε ένας διακεκριμένος διανοούμενος, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην εμβάθυνση της εθνικής μας αυτογνωσίας. Πνεύμα ανήσυχο, ξεχώριζε για την ηθική του ακεραιότητα, ενώ συνδύαζε την ευγένεια των τρόπων με το πάθος για τις βαθύτερες αλήθειες.

Συνδέοντας την αρχαία γραμματεία, τη βυζαντινή παράδοση και τη δυτική φιλοσοφία, επιχείρησε να αναλύσει τις δομές της νεοελληνικής σκέψης, τις νοοτροπίες, καθώς και τις ιστορικές και θρησκευτικές μας συνθέσεις και αναφορές.

Μέσα από το συγγραφικό του έργο, τις διδασκαλίες και τις τοποθετήσεις του, προκάλεσε έναν δημιουργικό διάλογο για την κοινωνία, διαμορφώνοντας μια παρουσία στον δημόσιο βίο σταθερή, γόνιμη και ουσιαστική. Στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια».

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