Η Novibet και το Giant Heart δίπλα στη νέα γενιά μέσα από το THI Summer Youth Academy

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το THI Summer Youth Academy 2026, προσφέροντας σε περισσότερα από 100 παιδιά μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία που συνδύασε τον αθλητισμό, τη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Novibet, μέσα από το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς Giant Heart, συνέβαλε στην υλοποίηση ενός προγράμματος που αξιοποιεί τη δύναμη του αθλητισμού για να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει τη νέα γενιά. Η φετινή διοργάνωση κορυφώθηκε με το THI Celebrity Basketball Game, σε μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στα παιδιά και στις αξίες του αθλητισμού.

Το φετινό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Λεοντείου Σχολής, σε δύο δεκαήμερα, από τις 6 έως τις 17 Ιουλίου και από τις 20 έως τις 31 Ιουλίου, με τη συνολική συμμετοχή 100 παιδιών ηλικίας 10 έως 17 ετών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Academy, τα παιδιά συμμετείχαν δωρεάν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με προπονήσεις μπάσκετ, παιχνίδια και τουρνουά, αλλά και με δημιουργικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Παράλληλα, μέσα από μια σειρά workshops, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά αντικείμενα και να αποκτήσουν νέα ερεθίσματα πέρα από το γήπεδο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA), εργαστήρια πρώτων βοηθειών και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και άλλες διαδραστικές δραστηριότητες που συνέδεσαν τη μάθηση με τη βιωματική συμμετοχή.

Το Giant Heart Roadshow στις τοπικές κοινωνίες

Για ακόμη μια χρονιά, το πρόγραμμα επεκτάθηκε και πέρα από την ακαδημία, μέσα από το Giant Heart Roadshow, το οποίο επέστρεψε στα ανακαινισμένα Giant Heart γήπεδα σε Μοσχάτο και Κηφισιά, μεταφέροντας την ενέργεια και τη φιλοσοφία του THI Summer Youth Academy ακόμη πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Περισσότερα από 200 παιδιά, μαζί με τις οικογένειές τους, συμμετείχαν σε shooting challenges, διαγωνισμούς και διαδραστικές δραστηριότητες, σε δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, παιχνίδι και μουσική.

Η Έλωνα Πουκαμισά, Head of Corporate Communications, PR & CSR της Novibet, δήλωσε: «Η στήριξη του THI Summer Youth Academy για δεύτερη συνεχή χρονιά αντανακλά τη φιλοσοφία του Giant Heart: να βρισκόμαστε δίπλα στη νέα γενιά μέσα από δράσεις που προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες, εμπειρίες και εφόδια για το μέλλον. Πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη του αθλητισμού να εμπνέει τα παιδιά, να καλλιεργεί την ομαδικότητα και την αυτοπεποίθηση και να τους δίνει χώρο να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους. Η ενέργεια και ο ενθουσιασμός των παιδιών που συμμετείχαν και φέτος είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση της αξίας αυτής της πρωτοβουλίας και μας δίνουν το κίνητρο να συνεχίσουμε να δημιουργούμε, μαζί με τους συνεργάτες μας, περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά.»

Ο Μιχάλης Πρίντζος, THI Country Head για την Ελλάδα, δήλωσε: «Στο The Hellenic Initiative πιστεύουμε ότι η δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά αποτελεί επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας. Κάθε ουσιαστική αλλαγή ξεκινά μέσα από ισχυρές συνεργασίες με οργανισμούς που μοιράζονται το ίδιο όραμα. Η στήριξη της Novibet, μέσα από το Giant Heart, ως Gold Sponsor του THI Summer Youth Academy για δεύτερη συνεχή χρονιά, μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το πρόγραμμα και να προσφέρουμε ευκαιρίες σε περισσότερα παιδιά και τις οικογένειές τους.»

Το THI Summer Youth Academy αποτελεί μια πρωτοβουλία που συνδυάζει το μπάσκετ με το mentoring και την προσωπική ανάπτυξη, προσφέροντας κάθε χρόνο σε περισσότερα από 100 παιδιά τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και εφόδια μέσα και έξω από το γήπεδο. Η θετική επίδραση του προγράμματος αποτυπώνεται και στα αποτελέσματά του, καθώς περισσότερο από το 80% των συμμετεχόντων αναφέρει ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής και της αυτοπεποίθησής του.

Μέσα από το Giant Heart, η Novibet συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική προσφορά, αξιοποιώντας παράλληλα τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσο σύνδεσης, συμμετοχής και θετικής αλλαγής. Η συνεργασία με το The Hellenic Initiative αποτελεί μέρος αυτής της σταθερής δέσμευσης, με στόχο δράσεις που αφήνουν ένα θετικό και διαρκές αποτύπωμα στις ζωές των ανθρώπων και στις τοπικές κοινωνίες.