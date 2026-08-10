Ο Τζεφ Μπέζος αποκτά το 1/3 των μετοχών της Λίβερπουλ - Οι λεπτομέρειες πίσω από το ιστορικό deal

Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια, με τον Τζέφ Μπέζος να παρουσιάζεται ως βασικός μέτοχος για την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου deal που θα μπορούσε να αλλάξει το Status Quo τόσο του Αγγλικού όσο και του παγκoσμίου ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Skynews μια κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο ιδρυτής της Amazon, Τζέφ Μπέζος, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση συμφωνίας για την αγορά μεριδίου περίπου ενός τρίτου της Λίβερπουλ.

Η Fenway Sports Group (FSG), η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών του συλλόγου του Άνφιλντ από το 2010, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις εντός της εβδομάδας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Τζεφ Μπέζος θα συμμετάσχει σε μια ομάδα επενδυτών μαζί με τον Εδουάρδο Σαβερίν, έναν από τους συνιδρυτές του κοινωνικού δικτύου Facebook.

Ηγέτης αυτής της ομάδας επενδυτών είναι ο ο Αμίτ Μπατιά, γαμπρός του δισεκατομμυριούχου του χάλυβα Λάκσμι Μιτάλ και μέχρι πρόσφατα μέτοχος του συλλόγου της Championship, Queens Park Rangers.

Μια πηγή ανέφερε ότι αναμένεται ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες, αν και προειδοποίησε ότι αυτή ενδέχεται να μετατεθεί στην επόμενη εβδομάδα.

Ένα ιστορικό deal

Σε περίπτωση που η ιστορική συμφωνία ολοκληρωθεί, τότε θα μιλάμε για ένα τρίο από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου που ενώνουν τους δυνάμεις τους ως συνιδιοκτήτες των «Reds», μιας από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Μόνο ο Μπέζος διαθέτει περιουσία που εκτιμάται από το Forbes σε πάνω από 207 δισ. λίρες (280 δισ. δολάρια), ενώ η περιουσία του κ. Σάβεριν λέγεται ότι ξεπερνά τα 23,7 δισ. λίρες (32 δισ. δολάρια).

Η επένδυσή τους στη Λίβερπουλ θα εκτινάξει την αξία του συλλόγου, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 4,4 δισ. λίρες (6 δισ. δολάρια), καθιστώντας τη συμφωνία μία από τις πλουσιότερες στην ιστορία του αθλήματος.

Ο Τζεφ Μπέζος δεν έχει επιχειρήσει στο παρελθόν να αποκτήσει μετοχές σε κάποια ποδοσφαιρική ομάδα, ωστόσο ο Εδουάρδο Σαβέριν, που θα συμμετέχει επίσης στην ομάδα επενδυτών μαζί με τον Μπέζος, είχε καταθέσει πρόταση για να αγοράσει την Τσέλσι το 2022, όταν η ομάδα του Λονδίνου βγήκε σε «δημοπρασία», η οποία προκλήθηκε από την εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Μια insider πηγή αναφέρει μάλιστα ότι η συμφωνία αναμένεται πλέον να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, ενδεχομένως να περιλαμβάνει μερίδιο άνω του 30% των μετοχών της Λίβερπουλ.