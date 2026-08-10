Μπιγιονσέ: Εξαγόρασε το 100% της SirDavis Whisky από την LVMH - Η κίνηση ματ στη βιομηχανία ποτών

Η Μπιγιονσέ εξαγόρασε το μερίδιο της LVMH και πήρε τον απόλυτο έλεγχο στην ποτοποιία SirDavis Whisky, τιμώντας τις αφροαμερικανικές ρίζες της και την κληρονομιά του προπάππου της

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Μπιγιονσέ: Εξαγόρασε το 100% της SirDavis Whisky από την LVMH - Η κίνηση ματ στη βιομηχανία ποτών
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  • Η Μπιγιονσέ εξαγόρασε το 100% της SirDavis Whisky από την LVMH, αποκτώντας πλήρη έλεγχο της εταιρείας.
  • Η SirDavis τιμά τις αφροαμερικανικές ρίζες της Μπιγιονσέ και την κληρονομιά του προπάππου της από το Τέξας.
  • Η LVMH παραχώρησε το μερίδιό της ως μέρος στρατηγικής αναδιάρθρωσης λόγω πτώσης των πωλήσεων στον τομέα οίνων και ποτών.
  • Το ουίσκι παράγεται στην Ιντιάνα και ολοκληρώνεται στο Χιούστον, με γευστική ταυτότητα που συνδυάζει σκωτσέζικες και ιαπωνικές παραδόσεις.
  • Η Μπιγιονσέ συνεργάστηκε με γνωστούς ειδικούς για τη δημιουργία μοναδικού ουίσκι με βάση σίκαλη και βυνοποιημένο κριθάρι.
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Η Μπιγιονσέ τάραξε τα νερά της διεθνούς βιομηχανίας αλκοολούχων ποτών, αποκτώντας το 100% της μάρκας αμερικανικού ουίσκι SirDavis. Ο γαλλικός κολοσσός ειδών πολυτελείας LVMH, μέσω της θυγατρικής Moët Hennessy, μεταβίβασε το ποσοστό του στην Αμερικανίδα σταρ, καθιστώντας τη SirDavis μία από τις ελάχιστες αμιγώς ανεξάρτητες εταιρείες premium spirits που ανήκουν εξ ολοκλήρου σε μία Αφροαμερικανίδα και την οικογένειά της.

Η συνεργασία των δύο πλευρών ξεκίνησε το 2024, μετά από τέσσερα χρόνια προετοιμασίας και σχεδιασμού. Για τη Moët Hennessy, η SirDavis αποτελούσε ένα ιστορικό εγχείρημα, καθώς ήταν το πρώτο brand αλκοόλ που ανέπτυξε από το μηδέν εντός των ΗΠΑ.

Η απόφαση του γαλλικού ομίλου ωστόσο να παραχωρήσει το μερίδιό του εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του, καθώς ο τομέας οίνων και ποτών της LVMH δέχεται πιέσεις από την παγκόσμια κάμψη στις πωλήσεις κονιάκ και σαμπάνιας, αναγκάζοντας τη διοίκηση να εστιάσει στα παραδοσιακά της «βαριά χαρτιά».

https://www.instagram.com/p/DbW6WedRlrP/

Η εταιρεία αποτελεί παράλληλα ένα προσωπικό project για τη Μπιγονσέ. Ονομασμένο προς τιμήν του προπάππου της, Ντέιβις Χόγκ -έναν αγρότη από τον αμερικανικό Νότο που παρήγαγε παράνομα ουίσκι κατά την περίοδο της Ποτοαπαγόρευσης- και σχεδιασμένο για να τιμήσει την ιστορία των Αφροαμερικανών του Νότου και τις παραδόσεις του σκωτσέζικου και ιαπωνικού ουίσκι, το SirDavis παράγεται στην Ιντιάνα και ολοκληρώνεται, αναμειγνύεται και εμφιαλώνεται στο Χιούστον του Τέξας.

Για τη δημιουργία της μοναδικής γευστικής ταυτότητας του ποτού, η ποπ σταρ συνεργάστηκε με τον Dr. Bill Lumsden, τον θρυλικό master distiller των Glenmorangie και Ardbeg, καθώς και με τον head blender Cameron George. Το αποτέλεσμα είναι ένα ξεχωριστό ουίσκι, αποτελούμενο από 51% σίκαλη και 49% βυνοποιημένο κριθάρι. Αφού ωριμάσει σε βαρέλια αμερικανικής δρυός, το απόσταγμα ολοκληρώνεται σε βαρέλια σέρι Pedro Ximénez

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι πολυμήχανη, ακολουθώντας το μοντέλο που έχει ήδη εφαρμόσει στην εταιρεία παραγωγής Parkwood Entertainment, στη σειρά μόδας Ivy Park και στο brand περιποίησης μαλλιών Cécred.Η LVMH και η Μπιγιονσέ ίδρυσαν αρχικά την επιχείρηση ουίσκι SirDavis το 2024, εν μέσω μιας τάσης παρόμοιων συνεργασιών μεταξύ εταιρειών μόδας και διασημοτήτων, όπως η συμφωνία της LVMH για τη σαμπάνια Armand de Brignac με τον σύζυγο της ποπ σταρ, Jay-Z.

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