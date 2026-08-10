Μίλτος Τεντόγλου: Προκρίθηκε με 8.26 μέτρα στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου

Για μια ακόμα φορά ο Μίλτος Τεντόγλου ίπταται και μας κάνει υπερήφανους! Μπορεί να μην τα κατάφερε με την 1η, ωστόσο δύο προσπάθειες αρκούσαν στον Μίλτο Τεντόγλου ώστε να προκριθεί στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου που διοργανώνεται στο Alexander Stadium στο Μπέρμιγχαμ.

Στο πρώτο του άλμα ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε τα 7.78 μέτρα, αφού πάτησε πάνω από 20 εκατοστά πίσω από την βαλβίδα με αποτέλεσμα να μην ξεπεράσει το όριο των 8.15μ. που αποτελεί το όριο πρόκρισης για τον μεγάλο τελικό.

Το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου Eurokinissi Sports

Ωστόσο, με περίσσεια άνεση στο δεύτερο άλμα του «πέταξε» στα 8.26μ και «έκλεισε» εισιτήριο για αύριο, Τρίτη (11/08 , 22:16).

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα διεκδικήσει στον αυριανό τελικό το τέταρτο διαδοχικό του χρυσό μετάλλιο μετά τα χρυσά σε Βερολίνο (2018), Μόναχο (2022) και Ρώμη (2024).

Διαβάστε επίσης