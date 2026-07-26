Μυθικός Τεντόγλου: Έκανε και πάλι 8.66μ. ισοφαρίζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ!

Ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ελληνικό στίβο, καθώς στον τελικό του μήκους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου στον Βόλο κατάφερε να ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα, το οποίο κρατούσε από το 2007.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε άλμα στα 8,66 μέτρα, επίδοση που τον έφερε στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες ελληνικές επιδόσεις όλων των εποχών στο αγώνισμα. Η προσπάθειά του έγινε με ευνοϊκό αλλά απόλυτα νόμιμο άνεμο, καθώς η ένδειξη ήταν +1,0 m/s, επιτρέποντας την επίσημη καταγραφή της επίδοσης.

Με αυτό το άλμα, ο Τεντόγλου απέδειξε για ακόμη μία φορά πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, λίγους μήνες πριν από τις μεγάλες διοργανώσεις του καλοκαιριού. Ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε πλέον μία ανάσα από το να μείνει μόνος στην κορυφή της ελληνικής ιστορίας, καθώς χρειάζεται μόλις ένα εκατοστό ακόμη, δηλαδή ένα άλμα στα 8,67 μέτρα, για να καταρρίψει το ρεκόρ και να γίνει ο μοναδικός κάτοχός του.