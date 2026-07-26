«Πέταξε» στα 8,66μ. ο Τεντόγλου, αλλά ο άνεμος του... χάλασε το πανελλήνιο ρεκόρ!

Μια... ανάσα από το να γράψει ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου βρέθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης του μήκους πραγματοποίησε εντυπωσιακή προσπάθεια στα 8,66 μέτρα, επίδοση που ισοφάριζε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα. Ωστόσο, η επίδοση δεν μπορούσε να αναγνωριστεί ως νέο ρεκόρ, καθώς ο άνεμος ήταν πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Συγκεκριμένα, ο άνεμος μετρήθηκε στα +2,7 m/s, ενώ για να επικυρωθεί μια επίδοση σε άλματα ο ευνοϊκός άνεμος δεν πρέπει να ξεπερνά τα +2,0 m/s. Έτσι, ο Τεντόγλου έχασε την ευκαιρία να καταγράψει επίσημα μία ιστορική επίδοση.

Παρόλα αυτά, το άλμα του αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της εξαιρετικής αγωνιστικής του κατάστασης και επιβεβαιώνει πως βρίσκεται σε θέση να κυνηγήσει κορυφαίες επιδόσεις στις μεγάλες διοργανώσεις της σεζόν.