Καύσωνας: Οδηγός επιβίωσης - Πώς να παραμείνετε ενυδατωμένοι

Πρακτικές και εύκολες συμβουλές για να διατηρήσετε το σώμα σας ενυδατωμένο και δροσερό

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Καύσωνας: Οδηγός επιβίωσης - Πώς να παραμείνετε ενυδατωμένοι
ΕΥ ΖΗΝ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Πρέπει να πίνετε νερό τακτικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να περιμένετε να νιώσετε δίψα.
  • Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως καρπούζι, αγγούρι και ντομάτα, για επιπλέον ενυδάτωση.
  • Αποφύγετε ζαχαρούχα ποτά, ενεργειακά ροφήματα και πολύ παγωμένα ποτά, καθώς μπορεί να αυξήσουν την απώλεια υγρών ή να προκαλέσουν κράμπες.
  • Κατά την άσκηση ή παραμονή σε εξωτερικούς χώρους αυξήστε την πρόσληψη υγρών και προτιμήστε ισοτονικά ποτά με μέτρο για αναπλήρωση ηλεκτρολυτών.
  • Παρακολουθήστε το χρώμα των ούρων σας ως δείκτη ενυδάτωσης: ανοιχτό κίτρινο ή διάφανο σημαίνει καλή ενυδάτωση, ενώ σκούρο κίτρινο απαιτεί άμεση πρόσληψη νερού.
Snapshot powered by AI

Η σωστή ενυδάτωση είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και καύσωνα. Ακολουθούν πρακτικές και εύκολες συμβουλές για να διατηρήσετε το σώμα σας ενυδατωμένο και δροσερό:

1. Νερό: Ο καλύτερος σύμμαχός σας

Μην περιμένετε να διψάσετε: Η δίψα είναι σημάδι ότι το σώμα σας έχει ήδη αρχίσει να αφυδατώνεται. Πίνετε μικρές γουλιές νερού τακτικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Έξυπνα tips για να πίνετε περισσότερο νερό: Αν ξεχνάτε να πιείτε νερό, κατεβάστε μια εφαρμογή υπενθύμισης στο κινητό σας ή έχετε πάντα μαζί σας ένα επαναχρησιμοποιούμενο παγούρι.

Προσθέστε γεύση: Αν το σκέτο νερό σάς φαίνεται αδιάφορο, αρωματίστε το φυσικά προσθέτοντας φέτες αγγουριού, λεμονιού, πορτοκαλιού, φρέσκα φύλλα δυόσμου ή μερικές φράουλες.

2. Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό

Μπορείτε να «φάτε» την ενυδάτωσή σας καταναλώνοντας φρούτα και λαχανικά που είναι πλούσια σε νερό:

Φρούτα: Καρπούζι (αποτελείται από περίπου 92% νερό), πεπόνι, ροδάκινα, φράουλες και πορτοκάλια.

Λαχανικά: Αγγούρι, ντομάτα, μαρούλι και κολοκυθάκια. Είναι ιδανικά για δροσερές σαλάτες τις ζεστές μέρες.

3. Τι να αποφεύγετε

Ζαχαρούχα ποτά και αναψυκτικά: Τα ροφήματα με πολλή ζάχαρη ή καφεΐνη (όπως τα ενεργειακά ποτά, ο καφές σε μεγάλες ποσότητες και τα τυποποιημένα τσάγια) μπορεί αρχικά να φαίνονται αναζωογονητικά, αλλά τελικά προκαλούν μεγαλύτερη απβολή υγρών από τον οργανισμό.

Πολύ παγωμένα ποτά: Αν και δελεαστικά, τα παγωμένα ροφήματα μπορεί να προκαλέσουν κράμπες στο στομάχι. Προτιμήστε νερό σε θερμοκρασία δωματίου ή ελαφρώς δροσερό.

4. Πρακτικές συμβουλές για την καθημερινότητα

Προσοχή στην άσκηση: Αν γυμνάζεστε ή βρίσκεστε εκτός σπιτιού σε εξωτερικό χώρο, αυξήστε την πρόσληψη νερού και προτιμήστε ισοτονικά ποτά (με μέτρο) για να αναπληρώσετε τους ηλεκτρολύτες που χάνονται με τον ιδρώτα.

Έλεγχος χρώματος ούρων: Ένας εύκολος δείκτης ενυδάτωσης είναι το χρώμα των ούρων σας. Αν είναι ανοιχτό κίτρινο ή διάφανο, είστε καλά ενυδατωμένοι. Αν είναι σκούρο κίτρινο, χρειάζεστε άμεσα νερό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Μεγάλη φωτιά απειλεί παραλίες και ξενοδοχεία στο Πεσίκι – Απομακρύνθηκαν τουρίστες

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Πώς να εντοπίζετε και να αποφεύγετε τις απάτες στο διαδίκτυο

19:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μυθικός Τεντόγλου: Έκανε και πάλι 8.66μ. ισοφαρίζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ!

19:06TRAVEL

Απόδραση στην Κύθνο: Ο απόλυτος οδηγός για το νησί της χαλάρωσης

19:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πέταξε» στα 8,66μ. ο Τεντόγλου, αλλά ο άνεμος του... χάλασε το πανελλήνιο ρεκόρ!

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κρίση στην κυβέρνηση Μερτς - Παραιτήθηκε ο υπουργός Μεταφορών

18:57ΕΥ ΖΗΝ

Τι πρέπει να υπάρχει σε κάθε φαρμακείο διακοπών

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Ιωάννινα - Καίει χαμηλή βλάστηση

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκαν οι φωτιές σε Πυλαία και Μονόλοφο Ωραιοκάστρου

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Όταν το «Toy Story 5» συναντά τον Αριστοτέλη: Το μυστικό που θα συγκινούσε τον φιλόσοφο

18:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου 2026: Τι ισχύει με τους συμψηφισμούς και τις οφειλές

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Η αρχαία ελληνική Ταυρική εντάχθηκε στoν κατάλογο της UNESCO για την παγκόσμια κληρονομιά σε κίνδυνο

18:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουμουτσάκος: Ιστορική απόφαση να ενταχθεί ο Όλυμπος στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unescο

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Μονόλοφο Ωραιοκάστρου - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

18:11ΕΥ ΖΗΝ

Καύσωνας: Οδηγός επιβίωσης - Πώς να παραμείνετε ενυδατωμένοι

18:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσβόλε - ΑΕΚ 2-3: Ανατροπή στην ανατροπή και Βάργκα... on fire!

18:02TRAVEL

Άνδρος: Το Andros AI φιλοδοξεί να γίνει ο «έξυπνος οδηγός» των διακοπών - Η εμπειρία της Le Figaro

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θερινές εκπτώσεις: Τι πρέπει να προσέξετε με τις προσφορές

17:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Τη Δευτέρα η πρεμιέρα για τις αιτήσεις με μειώσεις τιμών 5% έως 20%

17:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ζέστη έως 39°C, μελτέμια σε Αιγαίο και σκόνη - Κολυδάς: Υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ζέστη έως 39°C, μελτέμια σε Αιγαίο και σκόνη - Κολυδάς: Υγρασία λεπτής καύσιμης ύλης

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Ιωάννινα - Καίει χαμηλή βλάστηση

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Οι ουρανοί δεν έχουν ξαναδεί τέτοια κίνηση – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 153.359 πτήσεις σε 24 ώρες

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Η μέθοδος της σιλικόνης: Το νέο κόλπο των διαρρηκτών για να εισβάλλουν σε σπίτια εν μέσω διακοπών

13:28LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Η κατάσταση της υγείας της

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η πύρινη λαίλαπα πλησιάζει το Μπορντό – Στο τραπέζι η πλήρης εκκένωση της πόλης και έρχεται νέος καύσωνας

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκαν οι φωτιές σε Πυλαία και Μονόλοφο Ωραιοκάστρου

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό νησί-φυλακή που έχει γίνει ορμητήριο για σπάνιες φώκιες

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του - Το χρονικό του εγκλήματος και η τραγική ειρωνεία

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Νέα ανατροπή στη δολοφονία της 42χρονης – Η απόπειρα ληστείας στο σπίτι του ζευγαριού πριν από 10 μέρες

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Δεν υπέπεσε σε αντιφάσεις το ζευγάρι στην αναπαράσταση - Ισχυρίζονται ότι ήταν σε αυτοάμυνα

15:10LIFESTYLE

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Ήμουν ο αδερφός της ανάπηρης - Ήταν αυτονόητο το μπούλινγκ»

16:35ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κωπηλασία: Πρώτη δύναμη στον πλανήτη η Ελλάδα!

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112 για εκκένωση, καίει κοντά σε σπίτια

13:00LIFESTYLE

«Εντάξει, μικρό ζουμερό κ.....κι» - Τα σχόλια του Benny Blanco στις αναρτήσεις της Selena Gomez

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ μέδουσες: Τι να έχετε στην παραλία μαζί σας και τι να κάνετε αν σας τσιμπήσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ