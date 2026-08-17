Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στην Μπόνι Τάιλερ - «Πάντα σταρ, ποτέ ντίβα» - Εικόνες

Snapshot Η Μπόνι Τάιλερ, με πραγματικό όνομα Gaynor Hopkins, πέθανε αιφνιδίως στις 8 Ιουλίου σε ηλικία 75 ετών και κηδεύτηκε στη γενέτειρά της, το Σουόνσι της Ουαλίας.

Η τελετή αποχαιρετισμού περιλάμβανε συγγενείς, φίλους και θαυμαστές που παρακολούθησαν από γιγαντοοθόνη ή διαδικτυακά, με το φέρετρο να φέρει σύμβολα της αγάπης της για τη μουσική.

Η Μπόνι Τάιλερ υπήρξε παγκόσμια σταρ με μεγάλες επιτυχίες όπως το «Total Eclipse of the Heart», ενώ παρέμεινε προσγειωμένη και αγαπητή στην κοινότητά της στην Ουαλία.

Αναγνωρίστηκε ως εξαιρετική πρέσβειρα της Ουαλίας, με πλήθος μηνυμάτων και τιμητικών αναφορών από πολιτικούς και καλλιτέχνες παγκοσμίου βεληνεκούς.

Η κηδεία τόνισε την ταπεινή πλευρά της, καθώς για τους ντόπιους παρέμεινε η «Gaynor», κορίτσι του Skewen που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες της. Snapshot powered by AI

Πλήθος θαυμαστών ταξίδεψε μέχρι την Ουαλία για να αποτίσει φόρο τιμής στη θρυλική τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ.

Στο Σουόνσι πραγματοποιήθηκε τελετή για τον εορτασμό της ζωής της, πριν ακολουθήσει ιδιωτική οικογενειακή κηδεία στο χωριό όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Η ερμηνεύτρια του εμβληματικού «Total Eclipse of the Heart», της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Gaynor Hopkins, πέθανε απροσδόκητα στις 8 Ιουλίου, σε ηλικία 75 ετών.

Ο Roger Bell, ο άνθρωπος που την ανακάλυψε, χαρακτήρισε την Τάιλερ «μοναδική» και «αγαπημένη από εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο», μιλώντας στους παρευρισκόμενους στη λειτουργία στο Σουόνσι.

Καθώς η νεκρική πομπή αναχωρούσε με προορισμό το Skewen, στο Neath Port Talbot, θαυμαστές φώναζαν συγκινημένοι: «Σ’ αγαπάμε, Μπόνι».

Ο Bell αναφέρθηκε επίσης στα πολυάριθμα μηνύματα, τα λουλούδια και τις κάρτες που εστάλησαν στη μνήμη της από τη Βουλή των Κοινοτήτων, τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, την πορτογαλική κυβέρνηση, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Sir Cliff Richard, ο Sir Rod Stewart και η Suzi Quatro, καθώς και από πλήθος θαυμαστών.

«Όμως στο Σουόνσι, ο Robert και η οικογένειά της την αγαπούσαν ως Gaynor και ως θεία Gaynor», είπε.

«Είχε μια ζεστασιά και μια ειλικρίνεια που έλαμπαν μέσα της. Και ποτέ δεν αρνιόταν να φωτογραφηθεί ή να δώσει αυτόγραφο σε όποιον της το ζητούσε».

Στιγμιότυπο από την κηδεία της Μπόνι Τάιλερ στο Σουόνσι της Ουαλίας / AP

Ο Roger Bell την περιέγραψε ως μια «παγκόσμια, εμβληματική σούπερ σταρ», η οποία όχι μόνο δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες της, αλλά ήταν βαθιά περήφανη για αυτές.

Όπως είπε, η Μπόνι Τάιλερ υπήρξε «μια εξαιρετική πρέσβειρα για το Σουόνσι και την Ουαλία» και δεν έχανε ευκαιρία να μιλά με αγάπη για τον τόπο της.

Στιγμιότυπο από την κηδεία της Μπόνι Τάιλερ στο Σουόνσι της Ουαλίας / AP

Ο μάνατζέρ της, Matthew Davies, στάθηκε από την πλευρά του στον προσγειωμένο χαρακτήρα της τραγουδίστριας, λέγοντας πως ήταν «πάντα σταρ, αλλά ποτέ ντίβα».

Η Μπόνι Τάιλερ γνώρισε τεράστια διεθνή επιτυχία τη δεκαετία του 1980 με το «Total Eclipse of the Heart», το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στιγμιότυπο από την κηδεία της Μπόνι Τάιλερ στο Σουόνσι της Ουαλίας / AP

Το άλμπουμ «Faster Than the Speed of Night», στο οποίο περιλαμβανόταν το τραγούδι, σημείωσε επίσης μεγάλη εμπορική επιτυχία και χάρισε στην Τάιλερ το μοναδικό Νο1 άλμπουμ της στη Βρετανία.

Με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της, η Ουαλή τραγουδίστρια άφησε πίσω της μια σειρά από μεγάλες επιτυχίες, μεταξύ των οποίων τα «Holding Out for a Hero», «It’s a Heartache» και «If You Were a Woman (And I Was a Man)».

Στιγμιότυπο από την κηδεία της Μπόνι Τάιλερ στο Σουόνσι της Ουαλίας / AP

Η τελετή στο Swansea Minster πραγματοποιήθηκε παρουσία μόνο συγγενών, φίλων και προσκεκλημένων. Οι θαυμαστές, ωστόσο, είχαν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν από γιγαντοοθόνη στην κοντινή πλατεία St David’s Square ή διαδικτυακά.

Στιγμιότυπο από την κηδεία της Μπόνι Τάιλερ στο Σουόνσι της Ουαλίας / AP

Τη στιγμή που το φέρετρο της Μπόνι Τάιλερ έφτασε στην εκκλησία, υπό τους ήχους της επιτυχίας της «If I Sing You a Love Song», το συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε δυνατά χειροκροτήματα και φώναζε «Thank you, Bonnie».

Ο αιδεσιμότατος Canon Justin Davies εκφώνησε επικήδειο που είχε συντάξει η οικογένεια της τραγουδίστριας, ανατρέχοντας στα παιδικά της χρόνια στο Skewen, όπου μεγάλωσε μαζί με τους γονείς και τα αδέλφια της σε ένα σπίτι τεσσάρων υπνοδωματίων κοινωνικής κατοικίας.

Στιγμιότυπο από την κηδεία της Μπόνι Τάιλερ στο Σουόνσι της Ουαλίας / AP

«Ένα αστέρι γεννήθηκε για την Elsie και τον Glyndŵr Hopkins και τα καλύτερα δεν είχαν έρθει ακόμη — απλώς τότε δεν το γνώριζαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο τέλος της τελετής ακούστηκε, κατόπιν επιθυμίας της ίδιας της Μπόνι Τάιλερ, το τραγούδι «Those Were The Days» της Mary Hopkin, που είχε κυκλοφορήσει το 1969.

Στιγμιότυπο από την κηδεία της Μπόνι Τάιλερ στο Σουόνσι της Ουαλίας / AP

Το συγκεκριμένο τραγούδι είχε ιδιαίτερη σημασία για την Τάιλερ, καθώς το είχε ερμηνεύσει σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού σε λέσχη ράγκμπι, όπου είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση και είχε κερδίσει έπαθλο μόλις μίας λίρας.

Η Mary Hopkin και η Bonnie Tyler είχαν μεγαλώσει σχετικά κοντά η μία στην άλλη στην Ουαλία, ενώ η Τάιλερ είχε εξηγήσει στο παρελθόν ότι ένας από τους λόγους που άλλαξε το όνομά της ήταν για να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ τους, καθώς η καριέρα της άρχισε να απογειώνεται.

Ιδιαίτερη ήταν και η εικόνα του φερέτρου της, το οποίο είχε σχεδιαστεί από την οικογένειά της ώστε να αντανακλά τη βαθιά αγάπη της για τη μουσική. Στις πλευρές του υπήρχαν χαραγμένα ένα μικρόφωνο και ένα κλειδί του σολ.

Στιγμιότυπο από την κηδεία της Μπόνι Τάιλερ στο Σουόνσι της Ουαλίας / AP

Στο επάνω μέρος είχε χαραχθεί ένας σταυρός, αντίγραφο εκείνου που συνήθιζε να φορά η τραγουδίστρια και είχε σχεδιαστεί από τον κοσμηματοπώλη Spencer Morgan, ενώ στο κάτω μέρος υπήρχε ένα ζευγάρι φτερά, εμπνευσμένο από το κέντημα σε ένα από τα σκηνικά σακάκια της.

Ανάμεσα στο πλήθος που συγκεντρώθηκε στο Skewen ήταν και η 76χρονη Hilary Burgum, η οποία στάθηκε μαζί με άλλους κατοίκους στους δρόμους για να αποχαιρετήσει την Τάιλερ καθώς περνούσε η νεκρική πομπή.

Στιγμιότυπο από την κηδεία της Μπόνι Τάιλερ στο Σουόνσι της Ουαλίας / AP

«Η Gaynor ήταν κορίτσι του Skewen από την κορυφή ως τα νύχια. Δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες της, την οικογένειά της, τους φίλους της. Δεν άλλαξε. Νομίζω πως όλοι στο Skewen είναι περήφανοι για τη Gaynor», είπε.

Η Pamela Florance θυμήθηκε από την πλευρά της ότι η Τάιλερ είχε υπάρξει παράνυμφος στον γάμο της το 1961.

«Νιώθω πολύ περήφανη. Όταν έμαθα ότι ήταν άρρωστη, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Ήταν πάντα γεμάτη ζωή», ανέφερε.

Το Σαββατοκύριακο πριν από την κηδεία, το φέρετρο της τραγουδίστριας, σκεπασμένο με τη σημαία της Ουαλίας, είχε περάσει από το παραθαλάσσιο προάστιο Mumbles του Swansea, προσελκύοντας πλήθος συγκινημένων θαυμαστών.

Και ίσως αυτή να ήταν η πιο χαρακτηριστική εικόνα του αποχαιρετισμού της: παρά τη διεθνή καριέρα, τη δόξα και τις τεράστιες επιτυχίες, για πολλούς ανθρώπους του τόπου της μέχρι την τελευταία ημέρα δεν ήταν η παγκόσμια σταρ Bonnie Tyler, αλλά απλώς «η Gaynor που έμενε λίγο πιο πάνω στον δρόμο».

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