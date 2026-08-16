Χιλιάδες θαυμαστές αποχαιρέτησαν την θρυλική Μπόνι Τάιλερ - Την Δευτέρα η κηδεία της

Snapshot Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Μάμπλους της Ουαλίας για να αποχαιρετήσουν τη Μπόνι Τάιλερ, με τραγούδια και λουλούδια καθώς περνούσε το φέρετρό της.

Η Μπόνι Τάιλερ πέθανε στις 8 Ιουλίου στην Πορτογαλία μετά από επιπλοκές σε επέμβαση στο έντερο και παραμονή σε τεχνητό κώμα.

Η ροκ μπαλάντα της «Total Eclipse of the Heart» παραμένει το πιο διάσημο τραγούδι της, με πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές στο Spotify και 1,3 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στον καθεδρικό ναό του Σουόνσι, με περιορισμένη τελετή μόνο για συγγενείς και φίλους.

Λίγο πριν τη νοσηλεία της, η Μπόνι Τάιλερ είχε κυκλοφορήσει νέο single και ετοίμαζε ευρωπαϊκή περιοδεία. Snapshot powered by AI

Πολλές χιλιάδες θαυμαστές της Ουαλής τραγουδίστριας Μπόνι Τάιλερ, που μεσουράνησε τη δεκαετία του 1980 και πέθανε τον Ιούλιο σε ηλικία 75 ετών, συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στους δρόμους του Μάμπλους, του χωριού της στην Ουαλία, χειροκροτώντας καθώς περνούσε το φέρετρό της, ενόψει της κηδείας της τη Δευτέρα.

Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να τραγουδούν μια από τις πιο πετυχημένες μπαλάντες της, το «Total Eclipse of the Heart» καθώς το φέρετρο, τυλιγμένο με την ουαλική σημαία, εμφανίστηκε και πέταξαν λουλούδια στη νεκροφόρα.

Η Μπόνι Τάιλερ πέθανε στις 8 Ιουλίου στην Πορτογαλία. Εισήχθη σε νοσοκομείο στο Φάρο στις αρχές Μαΐου για μια επείγουσα επέμβαση στο έντερο και στη συνέχεια έμεινε σε τεχνητό κώμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της.

«Όταν ακούσαμε για τον θάνατό της, νιώσαμε συντετριμμένοι», είπε η 18χρονη Κάρις Εντουαρτς στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA, στους δρόμους του Μάμπλους, ενός προαστίου του Σουόνσι. «Η μουσική της άγγιξε τόσους πολλούς ανθρώπους. (...) Ήταν ένα πραγματικό είδωλο», πρόσθεσε.

«Ήταν ένα κορίτσι από το Σουόνσι και δεν το ξέχασε ποτέ», πρόσθεσε η μητέρα της Κάρις, η 53χρονη Μέλανι Σμιθ.

Η Τάιλερ γεννήθηκε το 1951 στο Σκίουεν, και άρχισε τις εμφανίσεις της σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Σουόνσι το 1975. Εξακολουθούσε να έχει την ουαλική προφορά της.

Η ροκ μπαλάντα της «Total Eclipse of the Heart» που κυκλοφόρησε το 1983, παραμένει το πιο διάσημο τραγούδι της, καθώς 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία της, έχει φτάσει τα 1,2 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές στο Spotify και τις 1,3 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.

«Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο να έρθουμε και να αποτίσουμε φόρο τιμής», είπε ο Μάικλ Μπόουν, 58 ετών, ο οποίος ήρθε από το Ντέρμπι, στη βόρεια Αγγλία. «Όταν ήμουν έφηβος, η μουσική της ήταν παντού», είπε.

Λίγο πριν νοσηλευτεί, η τραγουδίστρια είχε κυκλοφορήσει ένα single, με τίτλο «Only Love». Ετοιμαζόταν να ξεκινήσει μια πολύμηνη ευρωπαϊκή περιοδεία.

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα στον καθεδρικό ναό του Σουόνσι, ακολουθούμενη από μια τελετή μόνο με τη συμμετοχή συγγενών και φίλων.

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