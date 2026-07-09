Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

Θρήνος για το θάνατο της σπουδαίας τραγουδίστριας

Μάκης Πολλάτος

Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

Η Μπόνι Τάιλερ

Invision
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  • Πέθανε η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών.
  • Τον Μάιο είχε υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και τέθηκε σε τεχνητό κώμα, ενώ τον τελευταίο μήνα βγήκε από το τεχνητό κώμα αλλά παρέμενε σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Η Μπόνι Τάιλερ έγινε γνωστή με επιτυχίες όπως το «It's a Heartache» και το «Total Eclipse of the Heart», το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts το 1983.
  • Έλαβε υποψηφιότητες για Grammy για το «Total Eclipse of the Heart» και άλλα έργα της, ενώ το 2023 της απονεμήθηκε ο τίτλος ΜΒΕ για τη μουσική της προσφορά.
  • Εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2013, όπου κατέλαβε την 19η θέση.
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Πέθανε η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, που είχε ερμηνεύσει την σπουδαία επιτυχία «Total eclipse of the heart», σε ηλικία 75 ετών.

Στην ιστοσελίδα της θρυλικής τραγουδίστριας αναρτήθηκε το εξής μήνυμα: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία».

Η Μπόνι Τάιλερ

Η Μπόνι Τάιλερ

AP

Τον Μάιο, η καλλιτέχνιδα, που κατάγεται από το Σκουέν της νότιας Ουαλίας, τέθηκε σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο στην Πορτογαλία.

Τον περασμένο μήνα, ο εκπρόσωπός της δήλωσε ότι είχε βγει από το κώμα, αλλά παρέμενε «σε πολύ κακή κατάσταση και στη μονάδα εντατικής θεραπείας».

Η Τάιλερ, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Γκέινορ Χόπκινς, μεγάλωσε σε ένα δημοτικό σπίτι στο Νιθ. Ανακαλύφθηκε από τον κυνηγό ταλέντων Ρότζερ Μπελ σε ένα κλαμπ στο Σουάνσι και κυκλοφόρησε το πρώτο της σινγκλ, «Lost in France», το 1977.

Η Μπόνι Τάιλερ

Η Μπόνι Τάιλερ

AP

Το «It's a Heartache», η μπαλάντα της σε στυλ κάντρι-ποπ που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, έφτασε στην τέταρτη θέση του βρετανικού χάρτη σινγκλ και στην τρίτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Το «Total Eclipse of the Heart» που βρέθηκε στην κορυφή

Η μεγαλύτερη επιτυχία της, το πιο ροκ «Total Eclipse of the Heart», κυκλοφόρησε έξι χρόνια αργότερα, το 1983 — αυτή τη φορά κατακτώντας την κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Το δραματικό αυτό κομμάτι, που γράφτηκε από τον στιχουργό του Meat Loaf, Jim Steinman, είχε αρχικά τον τίτλο «Vampires in Love», καθώς είχε γραφτεί για μια μουσική εκδοχή του «Nosferatu».

Έλαβε μια υποψηφιότητα για Grammy για το hit αυτό, καθώς και δύο επιπλέον υποψηφιότητες για το άλμπουμ «Faster Than the Speed of Night» και το single «Here She Comes».

Ο Στάινμαν έγραψε επίσης ένα άλλο σημαντικό ποπ-ροκ ύμνο της δεκαετίας του 1980, το αισθησιακό και μεγαλοπρεπές «Holding Out for a Hero», το οποίο ηχογραφήθηκε για το soundtrack της ταινίας «Footloose».

Η Τάιλερ εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2013, καταλαμβάνοντας την 19η θέση μεταξύ 26 συμμετοχών, και το 2023 της απονεμήθηκε ο τίτλος του ΜΒΕ για τη συμβολή της στη μουσική.

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