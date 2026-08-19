Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στη Λάρισα - Εξετάζεται αι το ενδεχόμενο εμπρησμού

Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει η έρευνα για τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε σημαντικό τμήμα του εργοστασίου της «Καράτζη Α.Ε.» στη Νίκαια Λάρισας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά και το ενδεχόμενο του εμπρησμού.

Στο επίκεντρο της έρευνας φέρεται να βρίσκεται υλικό από το κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας της βιομηχανικής εγκατάστασης, το οποίο εξετάζεται προσεκτικά από τις αρμόδιες αρχές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στις κάμερες φέρεται να έχουν καταγραφεί ύποπτες κινήσεις ενός ατόμου λίγο πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να εισήλθε στον χώρο του εργοστασίου από είσοδο που χρησιμοποιείται από το προσωπικό και να παρέμεινε εντός των εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα περίπου μισής ώρας.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις αρχές είναι η χρονική ακολουθία των γεγονότων, καθώς η συγκεκριμένη παρουσία φέρεται να καταγράφεται λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Για τον λόγο αυτό το υλικό βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας, χωρίς, πάντως, στο παρόν στάδιο να έχει εξαχθεί επίσημο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη και η αξιολόγηση του οπτικού υλικού αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο κομμάτι της προσπάθειας να ανασυντεθούν όσα συνέβησαν πριν εμφανιστούν οι πρώτες φλόγες.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις της «Καράτζη Α.Ε.», στο 5ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθηνών, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που βρίσκονταν στον χώρο, ενώ πυκνό μαύρο νέφος σκέπασε μεγάλο τμήμα του ουρανού της Λάρισας.

Ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα αποκτά και το γεγονός ότι το εργοστάσιο ήταν κλειστό όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Η μονάδα είχε σταματήσει τη λειτουργία της από την Παρασκευή 14 Αυγούστου λόγω του Δεκαπενταύγουστου και δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στους χώρους παραγωγής όταν ξέσπασε η φωτιά.

Η μάχη της Πυροσβεστικής συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με 40 πυροσβέστες, επτά υδροφόρα και επτά βοηθητικά οχήματα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε περίπου ένα τέταρτο της βιομηχανικής μονάδας, ενώ οι εικόνες της επόμενης ημέρας αποκάλυψαν καμένα υλικά και παραμορφωμένες μεταλλικές κατασκευές.

Παράλληλα, εξαιτίας του πυκνού καπνού είχε ενεργοποιηθεί το 112, με τους πολίτες να καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστά πόρτες και παράθυρα.

Πλέον, μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, το βάρος πέφτει στην έρευνα για το πώς ξεκίνησε. Οι πληροφορίες για το υλικό των καμερών δημιουργούν νέα δεδομένα, με το σενάριο της σκόπιμης ενέργειας να βρίσκεται μεταξύ εκείνων που εξετάζονται σοβαρά. Μέχρι να ολοκληρωθεί όμως η ανακριτική διαδικασία, το ενδεχόμενο του εμπρησμού παραμένει υπό διερεύνηση και όχι διαπιστωμένο αίτιο της φωτιάς.