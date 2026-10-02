Πληθωρισμός: Μείωση 0,2% στα τρόφιμα μετά την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών

Snapshot Οι τιμές στα τρόφιμα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 0,2% μετά την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο του 2026, το υψηλότερο επίπεδο σε τρία χρόνια.

Η αύξηση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τιμών της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 5,1% τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο.

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο είναι η Λιθουανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ελλάδα και Ισπανία. Snapshot powered by AI

Σχετική συγκράτηση παρουσιάζει ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου στα τρόφιμα, όσον αφορά την Ελλάδα. Τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat για τον Σεπτέμβριο καταγράφουν αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων στο -0,2%, με την Ελλάδα να είναι μία από τις μόλις τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης με αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα.

Αυτό δείχνει ότι η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων λειτούργησε θετικά, καθώς για άλλον ένα μήνα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι αρνητικός, παρά το δυσμενές ευρύτερο διεθνές περιβάλλον και το πρόβλημα του κόστους ζωής σε πολλούς άλλους τομείς.

Στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο στην ευρωζώνη

Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί στο 3,8% τον Σεπτέμβριο του 2026, από 3,2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eυρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ εδώ και τρία χρόνια και σχεδόν διπλάσιο από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η απότομη επιτάχυνση του πληθωρισμού αποδίδεται κυρίως στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, σε ένα περιβάλλον αυξημένων ενεργειακών πιέσεων που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό το Σεπτέμβριο (18,8%, έναντι 14,3% τον Αύγουστο) και ακολουθούν οι υπηρεσίες (3,2%, έναντι 3,0% τον Αύγουστο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (1,4%, έναντι 1,1% τον Αύγουστο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,1%, έναντι 1,2% τον Αύγουστο).

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 5,1% το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο.

Το Σεπτέμβριο, τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Λιθουανία (6,1%), η Βουλγαρία (5,6%), η Κύπρος και το Λουξεμβούργο (5,2%), η Ελλάδα (5,1%) και η Ισπανία (5,0%). Ακολουθεί το Βέλγιο με 4,6%.

Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού καταγράφουν η Μάλτα (2,2%), η Φινλανδία (2,6%), η Λετονία (2,9%), η Εσθονία και η Ολλανδία (3%).

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