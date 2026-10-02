Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων - Τραυματισμένος ανασύρθηκε ο οδηγός

Snapshot Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων στην επαρχιακή οδό μεταξύ Γερακιού και Αγδίνων στη βόρεια Εύβοια.

Ο οδηγός ανασύρθηκε τραυματισμένος αλλά με τις αισθήσεις του, μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής που έσπευσε άμεσα στο σημείο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για παροχή ιατρικής βοήθειας και περαιτέρω εξετάσεις.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος συλλέγοντας στοιχεία και εξετάζοντας τα ίχνη στο οδόστρωμα. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στη βόρεια Εύβοια, όταν αυτοκίνητο έπεσε από γκρεμό 15 μέτρων.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, ο οδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου κινούνταν στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Γεράκι με τις Αγδίνες, όταν βγήκε εκτός πορείας από άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Χάνοντας τον έλεγχο του οχήματος, ο οδηγός έπεσε σε γκρεμό και κατέληξε στο τέρμα του, που υπολογίζεται στα 15 μέτρα.

Περαστικοί αντιλήφθηκαν το περιστατικό και ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές, με κλιμάκιο της Πυροσβεστικής να φτάνει άμεσα στο σημείο. Συγκεκριμένα, έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν και να ανασύρουν τον οδηγό.

Ευτυχώς ο οδηγός είχε τις αισθήσεις του, ωστόσο τραυματίστηκε λόγω της πτώσης. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, προτού μεταφέρουν τον τραυματία εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για ιατρική περίθαλψη και περαιτέρω εξετάσεις.

Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν πλέον στοιχεία από το σημείο της εκτροπής, εξετάζοντας τα ίχνη στο οδόστρωμα προκειμένου να χαρτογραφήσουν την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων που προκάλεσαν την πτώση στο κενό.

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