Σε «κόκκινο» συναγερμό όλη η Κρήτη: Ήχησε το 112 - «Αποφύγετε τις μετακινήσεις»

Snapshot Η Κρήτη βρίσκεται σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού λόγω έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να διαρκέσουν έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας όπως φαράγγια, φυσιολατρικά μονοπάτια και ορειβατικές διαδρομές.

Στο Ηράκλειο έκλεισε ο δρόμος από τη Σίλαμο προς τις Αρχάνες λόγω της κακοκαιρίας.

Συνιστάται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, η προσοχή σε πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους, καθώς και η πιθανή αναβολή υπαίθριων εκδηλώσεων. Snapshot powered by AI

Δύσκολη αναμένεται να είναι και η σημερινή ημέρα για την Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να δοκιμάζει το νησί και τα έντονα φαινόμενα παραμένουν σε εξέλιξη.

Λίγο νωρίτερα, ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων σε όλη την Κρήτη, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και να καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

«Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στην Περιφέρεια της Κρήτης από το βράδυ της Παρασκευής 2/10 έως το απόγευμα του Σαββάτου 3/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. Civil Protection».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην ηπειρωτική Κρήτη, όπου το έδαφος είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένο από τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου αναμένονται πολύ μεγάλα ύψη βροχής, με μεγαλύτερη επιβάρυνση σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπως τα Ανώγεια, τα Ζωνιανά και το Οροπέδιο Λασιθίου.

Το γεγονός ότι το έδαφος έχει ήδη κορεστεί αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, καθώς κάθε νέα βροχόπτωση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Για τον λόγο αυτό απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, κοντά σε ρέματα, χειμάρρους και σημεία όπου υπάρχει ιστορικό κατολισθήσεων ή συγκέντρωσης υδάτων.

Οδηγίες στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί είχε απευθύνει νωρίτερα και η Περιφέρεια Κρήτης.

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει:

«Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, καθώς, σύμφωνα με την επικαιροποίηση (02-10-2026/1200 C) του 6/2026 Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, συνεχίζονται τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε επίπεδο Κόκκινης Προειδοποίησης στην Κρήτη σήμερα Παρασκευή (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10-2026), με κύρια χαρακτηριστικά:

α) τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες

β) τους πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους

Σύμφωνα με Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας:

• φαράγγια (εποπτευόμενα και μη)

• φυσιολατρικά μονοπάτια

• περιπατητικές/ορειβατικές διαδρομές (Ε4 ή μη)

• λοιπά οικοσυστήματα σε έντονο ανάγλυφο

Επισημαίνεται ότι στο Ηράκλειο λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας, έχει κλείσει ο δρόμος από τη Σίλαμο προς τις Αρχάνες και από τις δυο πλευρές.

Στους πολίτες συστήνεται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους. Επιπλέον, συνιστάται η εκτίμηση ενδεχόμενης αναβολής ή ακύρωσης υπαίθριων αθλητικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Συνοπτικά:

ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Σε ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας απομακρυνθείτε εγκαίρως από υπόγειους χώρους, παραθαλάσσιους χώρους ή ρέματα και χειμάρρους. Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας και σε καμία περίπτωση μην μετακινηθείτε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων.

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ

Όταν εκδηλώνονται θυελλώδεις άνεμοι αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες, παράκτιες περιοχές και στην ύπαιθρο».

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει ισχυρή, με κύριο έργο την παροχή βοήθειας όπου χρειαστεί, αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων από την κακοκαιρία. Οι πυροσβέστες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Las inundaciones masivas arrasaron la región de Gonies en la isla de Creta pic.twitter.com/AFFccYMUlb — Alertageo (@alertarojanot) October 1, 2026

Είχε προηγηθεί 112 για τον Μυλοπόταμο

Υπενθυμίζεται ότι στις 16:29 είχε εκδοθεί ακόμη ένα μήνυμα από το 112, με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.

Η νέα, γενικευμένη προειδοποίηση για όλη την Κρήτη δείχνει ότι οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή ενόψει της νέας επιδείνωσης.

Με τα φαινόμενα ήδη σε εξέλιξη και νέο ισχυρό κύμα βροχοπτώσεων να αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Υπερχείλισε ο χείμαρρος στα Ζωνιανά

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το neakriti.gr, ώρες αγωνίας ζουν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι κάτοικοι στα Ζωνιανά, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη χτυπά με ιδιαίτερη ένταση τον ορεινό Μυλοπόταμο, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο χωριό.

Ο χείμαρρος υπερχείλισε, ενώ οι κάτοικοι περιγράφουν τη σημερινή εικόνα ως ακόμη χειρότερη από εκείνη που αντιμετώπισαν την προηγούμενη ημέρα.

Η ένταση των φαινομένων προκαλεί μεγάλη ανησυχία, καθώς το χωριό έχει ήδη δοκιμαστεί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις ζημιές που άφησε πίσω του το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας. Ήδη από το πρώτο ξέσπασμα της νέας κακοκαιρίας, το χωριό είναι αντιμέτωπο με μεγάλες ζημιές. Μάλιστα ορμητικά νερά μπήκαν σε σπίτια!

Οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, βλέποντας για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν με ορμή στην περιοχή, την ώρα που τα έντονα φαινόμενα συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την περιοχή, ο χείμαρρος υπερχείλισε, ενώ οι κάτοικοι περιγράφουν τη σημερινή εικόνα ως ακόμη χειρότερη από εκείνη που αντιμετώπισαν την προηγούμενη ημέρα.

Δύσκολες οι επόμενες ώρες για την Κρήτη

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας βρίσκεται από χθες, Πέμπτη, η Κρήτη, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουν προκαλέσει πλήθος προβλημάτων, σε αρκετές περιοχές του νησιού. Τραγικός απολογισμός έως τώρα, ο θάνατος ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, υπερχειλίσεις, κατολισθήσεις και φερτά υλικά έχουν κινητοποιήσει τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας σε ολόκληρο το νησί, ενώ οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται.

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, Παρασκευή (02-10-2026), και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, ενώ τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από σήμερα, Παρασκευή (02-10-2026), έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026), σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα, Παρασκευή, και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Στα Δωδεκάνησα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι του Σαββάτου έως και το μεσημέρι της Κυριακής.

Παράλληλα, τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα, Παρασκευή, και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Καταστράφηκαν σχεδόν 3.000 τόνοι πατάτας και κηπευτικών στο Λασίθι

Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή που προκλήθηκε στο Οροπέδιο Λασιθίου από την κακοκαιρία.

Ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, ενώ η παραγωγή πατάτας και κηπευτικών έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά.

Την ίδια ώρα, μεγάλο μέρος του Οροπεδίου, όλη η βόρεια πλευρά, παραμένει στο σκοτάδι. Ανάμεσα τους και το ίδιο το δημαρχείο, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να καταβάλλουν από χθες έναν τιτάνιο αγώνα για να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να επανέλθει η ηλεκτροδότηση.

Τεράστιοι όγκοι νερού προς το φράγμα Αποσελέμη - Άνοιξε η δικλίδα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων νερού που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Οροπεδίου. Η δικλίδα στο φράγμα Αποσελέμη έχει πλέον ανοίξει, ενώ ο Χαυγάς κατεβάζει περίπου 700.000 κυβικά μέτρα νερού, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Η συσσώρευση τόσο μεγάλου όγκου νερού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά από τους αρμόδιους φορείς.

Μέχρι στιγμής, το ύψος της βροχής έχει φτάσει τα 250 χιλιοστά, ενώ στο Τζερμιάδο το συνολικό ύψος βροχόπτωσης για το 2026 έχει ανέλθει στα 1.280 χιλιοστά, αποτυπώνοντας την ένταση των φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Βλάβες σε αγωγούς και γεωτρήσεις στο Ηράκλειο

Συσσωρευμένα προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ημέρες η Φορτέτσα και η Αγία Τριάδα, με τις διαδοχικές βλάβες σε αγωγούς και γεωτρήσεις, αλλά και τις επανειλημμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, να δυσχεραίνουν την ομαλή υδροδότηση των περιοχών.

Μιλώντας στο Cretalive, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης εξηγεί ότι στη Φορτέτσα η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί σημαντικά μέσα στην τελευταία εβδομάδα, καθώς η μία βλάβη διαδέχεται την άλλη.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αφορά τον κεντρικό αγωγό που μεταφέρει νερό από το Θραψανό, ο οποίος έχει υποστεί ζημιά. Παράλληλα, προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στις γεωτρήσεις της περιοχής, περιορίζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες νερού.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι από τις τρεις γεωτρήσεις στο Θραψανό αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο η μία. Την ίδια ώρα, οι διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν χθες και σήμερα έχουν επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, επηρεάζοντας τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και δυσκολεύοντας τις προσπάθειες αποκατάστασης της υδροδότησης.

Προκειμένου να ενισχυθεί η παροχή νερού προς τη Φορτέτσα, η ΔΕΥΑΗ επιχειρεί να διοχετεύσει νερό από τις Βασιλειές, ώστε να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν τα προβλήματα και η ταλαιπωρία των κατοίκων.

«Έχουμε συνεχόμενες βλάβες και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν», σημειώνει ο κ. Βουρεξάκης, περιγράφοντας τις δυσκολίες που δημιουργεί ο συνδυασμός των ζημιών στο δίκτυο και των διακοπών ηλεκτροδότησης.

Πρόβλημα έχει προκύψει και στην Αγία Τριάδα, όπου έχει εντοπιστεί σπάσιμο αγωγού. Συνεργεία της ΔΕΥΑΗ έχουν ήδη ξεκινήσει τις εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ, σήμερα η περιοχή είχε νερό, ωστόσο η παροχή γινόταν με χαμηλή πίεση, καθώς η βλάβη στον αγωγό επηρεάζει την ομαλή υδροδότηση.

Οι προσπάθειες των συνεργείων συνεχίζονται, με στόχο την αποκατάσταση των βλαβών και την επαναφορά της υδροδότησης σε κανονικά επίπεδα στις δύο περιοχές.

Η βροχή δημιούργησε… λίμνες στο κέντρο του Ηρακλείου

Πλημμύρισε το κέντρο του Ηρακλείου, καθώς όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το Cretalive.gr δημιουργήθηκαν μικρές… λίμνες στην άκρη του οδοστρώματος, στην είσοδο του πάρκου Γεωργιάδη.

«Οι εικόνες αποτυπώνουν ένα σοβαρό πρόβλημα στη διαχείριση των όμβριων υδάτων στην πόλη. Όπως φαίνεται, μεγάλο τμήμα του δρόμου έχει καλυφθεί από νερό, με σταθμευμένα αυτοκίνητα και δίκυκλα να βρίσκονται μέσα στα νερά και την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων να δυσχεραίνεται» επισήμανε πολίτης στο τοπικό μέσο, θέτοντας ευθέως το ερώτημα για το εάν «οι υπάρχουσες υποδομές απορροής και τα αντιπλημμυρικά μέτρα είναι επαρκή, για την προστασία πολιτών και περιουσιών».

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

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