Θάνατος Μαζωνάκη: Οι απολογίες των δύο γιατρών – Τι λένε για την ΚΑΡΠΑ, τον απινιδωτή και το ΕΚΑΒ

Snapshot Ο 58χρονος γιατρός αρνείται κατηγορηματικά την ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και υποστηρίζει ότι δεν είχε θεραπευτική σχέση μαζί του.

Ο γιατρός διέθετε απινιδωτή στο ιατρείο, αλλά δεν τον χρησιμοποίησε λόγω ασυστολίας, ενώ ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός ισχυρίζεται ότι αντέδρασε άμεσα, χορήγησε αδρεναλίνη και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, ενώ η κλήση στο ΕΚΑΒ καθυστέρησε περίπου πέντε λεπτά λόγω πανικού.

Η γιατρός αναφέρει ότι ο απινιδωτής έδειξε ασυστολία και ότι η ανακοπή θα μπορούσε να σχετίζεται με ασταθή στηθάγχη Prinzmetal, χωρίς όμως να υπάρχει βεβαιότητα για την αιτία θανάτου.

Κατά τη μεταφορά του Μαζωνάκη, χρησιμοποιήθηκε καρέκλα αντί για φορείο και η 56χρονη γιατρός υποστηρίζει ότι της ζητήθηκε να κατέβει από το ασθενοφόρο λόγω έλλειψης χώρου. Snapshot powered by AI

Τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι κάτι είχε συμβεί στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και όσα ακολούθησαν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ, περιγράφει στην απολογία του ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό βρισκόταν στο δικό του ραντεβού και δεν είχε αντιληφθεί ότι συνέβαινε κάτι ανησυχητικό στο ιατρείο.

«Δεν αντιλήφθηκα να συμβαίνει το οτιδήποτε όσο ήμουν στο ραντεβού μου με τον κ. Μαυρογόνατο», αναφέρει. Όπως περιγράφει, μία από τις βοηθούς της 56χρονης κατηγορούμενης τον ενημέρωσε ότι «έχουμε πρόβλημα στο inus».

«Σηκώθηκα αμέσως και πήγα στο δωμάτιο θεραπείας. Αντίκρισα τον ασθενή χωρίς συνείδηση, ξαπλωμένο στο κρεβάτι», αναφέρει στην απολογία του.

Όπως υποστηρίζει, έλεγξε τον σφυγμό του και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, με μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή, ενώ, παρουσία του, χορηγήθηκε 1 ml αδρεναλίνης από τη σύζυγό του.

«Όταν μπήκα μέσα η σύζυγός μου δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ. Η σύζυγός μου βρισκόταν κοντά στο μηχάνημα, κοντά στο δεξί χέρι του ασθενούς», αναφέρει. Στη συνέχεια, όπως λέει, ζήτησε να κληθεί το ΕΚΑΒ και ανέφερε ότι επρόκειτο για καρδιολογικό περιστατικό, ζητώντας καρδιολογική μονάδα.

«Ο ασθενής έφυγε από το ιατρείο σε ασυστολία»

Ο 58χρονος αναφέρεται και στον απινιδωτή που υπήρχε στο ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι γνώριζαν και οι δύο να τον χρησιμοποιούν. «Από τη στιγμή που υπήρχε ασυστολία (πλήρης διακοπή λειτουργίας της καρδιάς) δεν τον χρησιμοποιήσαμε», αναφέρει, διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος δεν είχε ελέγξει ποτέ τη λειτουργία του και δεν γνώριζε εάν είχε ελεγχθεί από τη σύζυγό του.

Όπως περιγράφει, όταν έφτασαν οι διασώστες ανέλαβαν αμέσως τον ασθενή και συνέχισαν την ΚΑΡΠΑ. «Ο ασθενής έφυγε από το ιατρείο σε ασυστολία, δεν ξέρουμε όμως πότε επήλθε ο εγκεφαλικός θάνατος», αναφέρει.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν κλήθηκε να ακολουθήσει το ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο, ενώ όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πήγε στο «Ελπίς» απάντησε: «Εγώ δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός του ασθενή για να πάω στο νοσοκομείο. Δεν είχα να προσφέρω τίποτα περαιτέρω εγώ».

«Δεν θυμάμαι να είπε κάποιος να καθαριστεί το δωμάτιο»

Στην απολογία του αναφέρεται και στα όσα συνέβησαν μετά την αποχώρηση του ΕΚΑΒ.

Όπως λέει, η σύζυγός του επέστρεψε στο ιατρείο και βρισκόταν «σε κατάσταση απόλυτου σοκ». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι προσπάθησε να τη στηρίξει και στη συνέχεια επικοινώνησε με τον δικηγόρο του, κ. Νικόλαο Αγαπηνό, ο οποίος του ζήτησε να μεταβούν στο γραφείο του και από εκεί στην αστυνομία.

Για τον χώρο θεραπείας αναφέρει:

«Δεν θυμάμαι να είπε κάποιος να καθαριστεί το δωμάτιο». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καθαρισμός των δωματίων θεραπείας μετά το τέλος της χρήσης αποτελεί καθημερινή πρακτική. «Πριν φύγω αντιλήφθηκα ότι συμμάζευαν το δωμάτιο», αναφέρει, προσθέτοντας ότι δεν του πέρασε από το μυαλό πως αυτό ήταν επιλήψιμο.

«Δεν είχα ποτέ θεραπευτική σχέση με τον εκλιπόντα»

Ο 58χρονος επιμένει στην απολογία του ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν δικός του ασθενής. «Αρνούμαι την κατηγορία κατηγορηματικά. Είμαι συντετριμμένος με ό,τι συνέβη», αναφέρει στην αρχή της απολογίας του, παραπέμποντας παράλληλα στο απολογητικό υπόμνημα της 15ης Σεπτεμβρίου.

Σε άλλο σημείο υποστηρίζει: «Δεν είχα ποτέ οποιαδήποτε ιατρική, επαγγελματική, λειτουργιματική, θεραπευτική ή φροντιστική σχέση με τον εκλιπόντα». Όπως αναφέρει, ο Μαζωνάκης ήταν θεραπευόμενος της συζύγου του.

Η συνάντηση με τον Μαζωνάκη πριν από το περιστατικό

Ο 58χρονος υποστηρίζει ότι είχε ενημερωθεί από τη Δευτέρα πως ο τραγουδιστής θα επισκεπτόταν το ιατρείο της συζύγου του, μετά από σύσταση του κ. Κομιανού, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία inus.

«Την Τρίτη τον είδα όταν ήρθε στο ιατρείο της συζύγου μου και απλά χαιρετηθήκαμε», αναφέρει. Όπως λέει, αργότερα ενημερώθηκε ότι θα επέστρεφε την Τετάρτη. Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με την απολογία του, τον συνάντησε ξανά στον προθάλαμο. «Του είπα “καλησπέρα” αλλά μιλούσε με τον κ. Κανελλόπουλο, και ούτε καν μου απάντησε».

Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, έφυγε από το ιατρείο για γεύμα και επέστρεψε μετά τις 15:00.

Η θέση του για τα μηχανήματα

Σε άλλο μέρος της απολογίας του, ο 58χρονος αναφέρεται στον εξοπλισμό του ιατρείου και ξεκαθαρίζει ότι τα δύο μηχανήματα inus ανήκαν στη σύζυγό του. Ο ίδιος αναφέρει ότι χρησιμοποιούσε τα διαγνωστικά μηχανήματα eis και Indigo, καθώς και μία αιματολογική φυγόκεντρο Miracell.

Για τη φυγόκεντρο υποστηρίζει ότι είχε γνωστοποιηθεί στον ΙΣΑ από τις 9 Σεπτεμβρίου 2025 και ότι ακολούθησε αυτοψία στο ιατρείο χωρίς να γίνει, όπως λέει, σχετική παρατήρηση. «Εγώ θεώρησα πως με την γνωστοποίηση στον Ι.Σ.Α. ήμουν καθόλα νομότυπος», αναφέρει.

Για τα θεραπευτικά μηχανήματα της συζύγου του είναι κατηγορηματικός: «Δεν έχω λάβει καμία τέτοια εκπαίδευση και δεν με αφορά να λάβω. Δεν ακουμπάω κανένα από τα θεραπευτικά μηχανήματα».

Παράλληλα, αναφέρει ότι δεν είναι αντίθετος στη χρήση τους και ότι, κατά την άποψή του, η σύζυγός του τα χρησιμοποιεί «απόλυτα εντός ενδείξεων, on label».

Για την αιτία θανάτου ο 58χρονος παραπέμπει στα μέχρι τότε αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. «Ξέρουμε το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο δηλώνει απροσδιόριστη αιτία θανάτου», αναφέρει, προσθέτοντας ότι αναμενόταν η ολοκλήρωση του παθολογοανατομικού, τοξικολογικού και ιστολογικού ελέγχου.

Για τη διαγραφή των ραντεβού από το iCloud υποστηρίζει ότι «όλα τα ραντεβού διαγράφονται μετά την ολοκλήρωσή τους», ενώ αναφέρει ότι τα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν από το eis, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τα φορολογικά στοιχεία.

Κλείνοντας, στην ερώτηση εάν υπάρχει κάτι στο ιατρείο που θα μπορούσε να ερευνηθεί για να συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης, απαντά: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει», προτείνοντας παράλληλα «να κατασχεθεί από το ιατρείο οποιοδήποτε θεραπευτικό μηχάνημα για την πλήρη απόδειξη της αδυναμίας χρήσης τους».

«Αντέδρασα ακαριαία» – Όσα υποστηρίζει η 56χρονη γιατρός στην απολογία της

Τι συνέβη από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με την απολογία της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού, σταμάτησε να ανταποκρίνεται, περιγράφει η ίδια στην 18 σελίδων απολογία της. Η γιατρός αναφέρεται στις πρώτες ενέργειες που έκανε, στην κλήση του ΕΚΑΒ, στην προσπάθεια ανάνηψης, αλλά και σε όσα ακολούθησαν κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή.

Όπως υποστηρίζει, μόλις αντιλήφθηκε ότι ο Μαζωνάκης δεν ανταποκρινόταν, του τοποθέτησε μάσκα οξυγόνου και ζήτησε από το προσωπικό να της ετοιμάσει αδρεναλίνη, ενώ ταυτόχρονα φώναζε τον σύζυγό της.

«Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και άρχισα να φωνάζω τον Ηλία. Δεν ξέρω εάν το μόνιτορ είχε λειτουργία συναγερμού. Φώναξα στη νοσηλεύτρια να μου ετοιμάσει αδρεναλίνη με 3 προς 1 και ζήτησα να φωνάξουν αμέσως τον Ηλία», αναφέρει.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, επικαλούμενη την εκπαίδευσή της στη χειρουργική. «Ήμουν εκπαιδευμένη στη χειρουργική, συνεπώς ήξερα πώς να αντιδράσω σε κάτι επείγον. Αντέδρασα ακαριαία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την απολογία της, ο σύζυγός της έφτασε αμέσως και συνέχισε την ΚΑΡΠΑ, ενώ η ίδια χορήγησε την αδρεναλίνη. «Η αδρεναλίνη την έκανα εγώ και ο Θεοδωρόπουλος έκανε ΚΑΡΠΑ», αναφέρει, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «όλα έγιναν μέσα σε ένα λεπτό».

«Θα κάναμε τα ίδια αν ήμασταν σε νοσοκομείο»

Η 56χρονη κατηγορούμενη αναφέρεται και στον χρόνο που χρειάστηκε μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Όπως υποστηρίζει, η κλήση δεν έγινε αμέσως, καθώς επικράτησε πανικός. «Μέσα στον πανικό, κάναμε γύρω στα πέντε λεπτά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ», αναφέρει.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι ενέργειες που έγιναν στο ιατρείο δεν θα ήταν διαφορετικές εάν το περιστατικό είχε σημειωθεί σε νοσοκομείο.

«Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε. Και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν τα ίδια ακριβώς θα κάναμε, και στον ίδιο χρόνο. Μόλις είδαμε ότι δεν ανταποκρίνεται καλέσαμε αμέσως το ΕΚΑΒ», αναφέρει.

Στην απολογία της η γιατρός ερωτάται και για το τι, κατά την εκτίμησή της, μπορεί να προκάλεσε την ανακοπή. Η ίδια δεν δίνει συγκεκριμένη απάντηση, σημειώνοντας ότι ούτε η ιατροδικαστική έκθεση έχει καταλήξει σε αιτία. «Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό με βεβαιότητα. Άλλωστε σε αυτό δεν έχει δώσει απαντήσεις ούτε η ιατροδικαστική έκθεση», αναφέρει.

Στη συνέχεια κάνει αναφορά στην ασταθή στηθάγχη Prinzmetal, την οποία συνδέει με χρήση κοκαΐνης, υποστηρίζοντας ότι «θα μπορούσε να εξηγήσει την ανακοπή που έπαθε ο Μαζωνάκης».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απολογία και στον απινιδωτή που υπήρχε στο ιατρείο.

Ερωτηθείσα γιατί δεν λειτουργούσε, η 56χρονη κατηγορούμενη απαντά ότι τον έθεσε σε λειτουργία και ότι η ένδειξη που έδωσε ήταν ασυστολία.

«Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία», υποστηρίζει, προσθέτοντας ότι την ίδια ένδειξη έδωσαν, σύμφωνα με όσα αναφέρει, τόσο ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ όσο και εκείνος του «Ελπίς». «Ένας οργανισμός γίνεται να πάει κατευθείαν σε ασυστολία. Αυτό ακριβώς είναι η ανακοπή».

«Μου είπαν να κατέβω από το ασθενοφόρο»

Η 56χρονη γιατρός δίνει στην απολογία της και τη δική της εκδοχή για το γιατί δεν παρέμεινε στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά του Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.

Ερωτηθείσα σχετικά, απορρίπτει όσα φέρεται να κατέθεσε η διασώστρια του ΕΚΑΒ. «Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος», υποστηρίζει.

Η ίδια αναφέρεται και στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε ο Μαζωνάκης από το ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκε καρέκλα αντί για φορείο.

«Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, τον πήραν με καρέκλα και όχι με φορείο, όπως θα έπρεπε ώστε να μην διακοπεί το ΚΑΡΠΑ».

Διαβάστε επίσης