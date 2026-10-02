Λαύριο: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και 4 ακόμη αδικήματα κατηγορείται ο 32χρονος

Snapshot Ο 32χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος της πρώην συντρόφου του και ενός φίλου της στο Λαύριο.

Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί και η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τα στοιχεία της δικογραφίας για να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες και την εμπλοκή του κατηγορούμενου στο περιστατικό. Snapshot powered by AI

Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζει ο 32χρονος που φέρεται να επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του και σε έναν φίλο της στο Λαύριο.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα, με βασική κατηγορία την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος συζύγου και μη.

Παράλληλα, κατηγορείται για παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις που του αποδίδονται, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και η ακριβής εμπλοκή του κατηγορούμενου.

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