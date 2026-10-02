Κακοκαιρία - Κρήτη: Προληπτική απομάκρυνση δύο παιδιών από σπίτι στα Ζωνιανά

Snapshot Η Πυβεστική προχώρησε στην προληπτική απομάκρυνση δύο παιδιών από το σπίτι τους στα Ζωνιανά λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Οι δήμοι της Κρήτης βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση με μηχανήματα έργου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

Οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας είναι σε αυξημένη ετοιμότητα για αντλήσεις υδάτων, απομάκρυνση φερτών υλικών και μεταφορά πολιτών σε ασφαλή σημεία.

Η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει το νησί, προκαλώντας συνεχή αυξημένη επιφυλακή στις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές στην Κρήτη, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται και η στάθμη των υδάτων ανεβαίνει σε αρκετές περιοχές.

Στα Ζωνιανά Ρεθύμνου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην προληπτική μεταφορά δύο ανηλίκων από την κατοικία τους σε άλλη οικία, κρίνοντας ότι η απομάκρυνσή τους ήταν απαραίτητη λόγω της ανόδου της στάθμης των νερών στην περιοχή.

Η επιχείρηση έγινε για καθαρά προληπτικούς λόγους, ώστε τα δύο παιδιά να μεταφερθούν εγκαίρως σε ασφαλές σημείο πριν υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται και οι δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης, οι οποίοι διαθέτουν μηχανήματα έργου για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής όπου παρουσιαστεί ανάγκη.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για αντλήσεις υδάτων, απομάκρυνση φερτών υλικών, κοπές δέντρων και μεταφορά πολιτών σε ασφαλή σημεία, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να δοκιμάζει το νησί.

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