Κύπρος - Υπόθεση Στυλιανού: «Τον έβαζε να βλέπει να σφάζουν κατσίκια» - Τι κατέθεσε η δασκάλα του

Στα δικαστήρια η υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού τον Σεπτέμβριο του 2019

Newsroom

Κύπρος - Υπόθεση Στυλιανού: «Τον έβαζε να βλέπει να σφάζουν κατσίκια» - Τι κατέθεσε η δασκάλα του
ΚΥΠΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα στοιχεία για όσα φέρεται να βίωνε ο Στυλιανός Κωνσταντίνου σε μικρή ηλικία παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, κατά την αντεξέταση της πρώην δασκάλας ειδικής αγωγής του.

Η Στέλλα Κωνσταντίνου Αλλαγιώτου, η οποία είχε τον Στυλιανό στην προδημοτική και στην Α’ δημοτικού, δέχθηκε σειρά ερωτήσεων τόσο από τον δικηγόρο του πατέρα του παιδιού όσο και από τον συνήγορο λειτουργού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε κατά πόσο τα συμπεράσματα της μάρτυρος για άσκηση ψυχολογικής και σωματικής βίας προέκυπταν από άμεσες αναφορές του παιδιού.

Η ίδια, από την πλευρά της, επέμεινε ότι οι εκτιμήσεις της δεν ήταν αυθαίρετες, αλλά στηρίζονταν στην καθημερινή συμπεριφορά του Στυλιανού, σε επαναλαμβανόμενες αναφορές που, όπως είπε, της έκανε, καθώς και σε περιστατικά που είχε παρατηρήσει η ίδια.

«Δεν μου είπε ευθέως ότι δεχόταν βία»

Κατά την αντεξέτασή της, η μάρτυρας αναγνώρισε ότι ο Στυλιανός δεν της είχε δηλώσει ευθέως πως ο πατέρας του ασκούσε βία εναντίον του.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι μέσα από τις συζητήσεις τους και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν είχε σχηματίσει την εντύπωση ότι υπήρχαν ενδείξεις ψυχολογικής και σωματικής κακοποίησης.

Ο δικηγόρος του πατέρα έθεσε στη μάρτυρα ότι η συμπεριφορά του παιδιού θα μπορούσε να συνδέεται με άλλους παράγοντες, όπως οι μαθησιακές δυσκολίες ή η απόρριψη από συνομηλίκους του, και όχι απαραίτητα με το οικογενειακό του περιβάλλον.

Η μάρτυρας απάντησε ότι αυτή ήταν εκτίμηση της υπεράσπισης και επανέλαβε ότι, κατά τη δική της παρατήρηση, το παιδί αναπαρήγαγε συμπεριφορές που είχε δει στο σπίτι.

Οι αναφορές για τον πατέρα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις αναφορές που, κατά τη μαρτυρία της, έκανε ο Στυλιανός για τον πατέρα του.

Όπως ανέφερε, το παιδί της έλεγε επανειλημμένα ότι όταν μεγαλώσει θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα τον «σφάξει όπως σφάζει τες τσούρες», εάν εκείνος έκανε ξανά τη μητέρα του να κλαίει.

Η δασκάλα υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές δεν έγιναν μία μόνο φορά, αλλά επαναλαμβάνονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κατά την ίδια, αυτές οι δηλώσεις δεν μπορούσαν να αγνοηθούν και αποτελούσαν ένδειξη ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στο περιβάλλον του παιδιού.

Αναφορά σε σφαγή κατσικιών και εικόνες από φάρμα

Στο Δικαστήριο τέθηκε επίσης πολυθεματική συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2011.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι τότε είχε ενημερώσει πως ο Στυλιανός είχε εμφανιστεί ένα πρωί στο σχολείο με ξεραμένο αίμα στο κεφάλι, ότι χρησιμοποιούσε έντονη υβριστική γλώσσα, αλλά και ότι, σύμφωνα με όσα είχε πληροφορηθεί, ο πατέρας του τον έβαζε να παρακολουθεί τη σφαγή κατσικιών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το παιδί είχε δει σκυλιά να κατασπαράζουν ζωντανά ζώα στη φάρμα.

Ο δικηγόρος λειτουργού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας επικεντρώθηκε στο κατά πόσο τέτοιες αναφορές είχαν καταγραφεί και διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Αντιπαράθεση για τις διαδικασίες αναφοράς

Κατά την αντεξέταση τέθηκε το ζήτημα των προβλεπόμενων διαδικασιών για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Η μάρτυρας εξήγησε ότι δεν ήταν μέλος της σχολικής ομάδας πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και ότι, όταν προέκυπταν περιστατικά ή ενδείξεις, αυτά μεταφέρονταν στην αρμόδια ομάδα του σχολείου.

Σε ερώτηση εάν είχε υποβάλει η ίδια γραπτή αναφορά για τις ενδείξεις βίας που θεωρούσε ότι υπήρχαν, απάντησε αρνητικά.

Ο συνήγορος της κατηγορούμενης λειτουργού υποστήριξε ότι η μάρτυρας δεν είχε ακολουθήσει όσα προβλέπονταν από το σχετικό εγχειρίδιο του Υπουργείου Παιδείας, θέση με την οποία η ίδια δεν συμφώνησε.

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση και το ενδεχόμενο ΔΕΠΥ

Η υπεράσπιση αναφέρθηκε επίσης στην εκπαιδευτική αξιολόγηση που είχε διενεργήσει η μάρτυρας για τον Στυλιανό.

Η ίδια διευκρίνισε ότι η αξιολόγηση ήταν αποκλειστικά εκπαιδευτική και δεν περιλάμβανε ψυχολογική διάγνωση.

Είπε επίσης ότι είχε εισηγηθεί να εξεταστεί το παιδί από παιδονευρολόγο, ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, επειδή παρουσίαζε έντονη υπερκινητικότητα και περιορισμένη διάρκεια προσοχής.

Όπως ανέφερε, δεν γνώριζε εάν τελικά η εξέταση αυτή πραγματοποιήθηκε ή εάν αποκλείστηκε η πιθανότητα ΔΕΠΥ.

«Δεν ήθελαν να παίζουν μαζί του»

Η δασκάλα αναφέρθηκε ακόμη στις δυσκολίες κοινωνικοποίησης του Στυλιανού.

Όπως είπε, άλλα παιδιά απέφευγαν να καθίσουν κοντά του ή να παίξουν μαζί του, λέγοντας ότι «μυρίζει άσχημα».

Η υπεράσπιση έθεσε το ερώτημα κατά πόσο αυτή η συμπεριφορά θα μπορούσε να θεωρηθεί bullying, με τη μάρτυρα να απαντά ότι, κατά την άποψή της, δεν επρόκειτο για εκφοβισμό αλλά για άρνηση των παιδιών να συναναστραφούν μαζί του.

Η ίδια είχε επίσης καταθέσει ότι κάποιες Δευτέρες ο Στυλιανός πήγαινε στο σχολείο λερωμένος και ότι η ίδια τον έπλενε στο πρόσωπο και στα χέρια.

Η υπόθεση συνεχίζεται

Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί στις 5 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, τον Σεπτέμβριο του 2019, καθώς και την εξέταση ενδεχόμενων ευθυνών τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον όσο και σε κρατικές υπηρεσίες.

Πηγή: sigmalive

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:02NEWSBOMB

Έφηβοι και smartphone: Πώς επηρεάζει η χρήση τους την ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Σπόροι κολοκύθας (παστέμπος): Οφέλη και τι αλλάζει διατροφικά ανάλογα με το αν έχουν ή όχι το τσόφλι

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έκρηξη οργής για τα ενοίκια - Στους δρόμους οι πολίτες και σενάρια για πρόωρες εκλογές

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο ΙΣΑ - Θα ζητήσει δίωξη της Γάκα

19:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Χειροδικούν και δεν τους ακουμπάει κανείς, είναι στο απυρόβλητο»

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και 4 ακόμη αδικήματα κατηγορείται ο 32χρονος

19:35ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Υπόθεση Στυλιανού: «Τον έβαζε να βλέπει να σφάζουν κατσίκια» - Τι κατέθεσε η δασκάλα του

19:27ΥΓΕΙΑ

Πότε πρέπει να κλείσετε ραντεβού με καρδιολόγο - Πέντε «καμπανάκια» που λένε ότι ήρθε η ώρα

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Δεν θα εκτελεστούν τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου - 71χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη

19:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναταράξεις στις αγορές - Ξεπέρασε το 1% το περιθώριο των ελληνικών ομολόγων

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Κρήτη: Προληπτική απομάκρυνση δύο παιδιών από σπίτι στα Ζωνιανά

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Αντέδρασα ακαριαία» λέει η Γάκα στην απολογία της– «Δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός για να πάω στο νοσοκομείο» υποστηρίζει Θεοδωρόπουλος

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Φλωρίδη: «Πού είναι η κατεπείγουσα έρευνα για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα Τέμπη»

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Σε «κόκκινο» συναγερμό όλη η Κρήτη: Ήχησε το 112 - «Αποφύγετε τις μετακινήσεις» - Νεροποντή έως τα ξημερώματα Σαββάτου στα ορεινά

18:35LIFESTYLE

«Οι κόρες της Αρετής»: Αναλυτικά το πρώτο επεισόδιο πριν την πρεμιέρα

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Αχαΐα

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Το μόνιτορ έδειχνε ασυστολία», υποστηρίζει ο Θεοδωρόπουλος - Τι είπε για τη σύζυγό του

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 15 μέτρων - Τραυματισμένος ανασύρθηκε ο οδηγός

18:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αγιασμός τη Δευτέρα για την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε φωτογραφίες: Ο Μητσοτάκης έκανε πεζοπορία στον Όλυμπο και κατέληξε στην Ιερά Μονή Αγίου Διονύσιου - Το «ευχαριστώ» του Μητροπολίτης Κίτρους

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου - 71χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: «Μάχη» με τα κύματα έδωσε το Blue Star Naxos για να δέσει στο λιμάνι με ριπές έως 100 χλμ

13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Αχαΐα

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Σε «κόκκινο» συναγερμό όλη η Κρήτη: Ήχησε το 112 - «Αποφύγετε τις μετακινήσεις» - Νεροποντή έως τα ξημερώματα Σαββάτου στα ορεινά

16:57LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη ημέρα στην Ιατρική Σχολή με τον μπαμπά της στο πλευρό της - Το μήνυμα του Τραϊανού

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφικό ατόπημα αν κάνετε αυτό όταν ανοίγετε μια κονσέρβα σαρδέλες

18:35LIFESTYLE

«Οι κόρες της Αρετής»: Αναλυτικά το πρώτο επεισόδιο πριν την πρεμιέρα

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Έξι 17χρονοι μαθητές με συμπτώματα – Είχαν φάει σάντουιτς με κοτόπουλο στο Λιτόχωρο

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τραυματίστηκε και ο σύζυγος της 58χρονης τουρίστριας που σκοτώθηκε από κεραυνό

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαλλία: Κλειστά εκατοντάδες σχολεία, 40 διευθυντές τραυματίες – Χτυπήθηκε άγρια αστυνομικός

09:47WHAT THE FACT

Χτίζεται η γιγαντιαία «βραζιλιάνικη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»: Η καλωδιωτή κατασκευή των 12,4 χλμ.

19:27ΥΓΕΙΑ

Πότε πρέπει να κλείσετε ραντεβού με καρδιολόγο - Πέντε «καμπανάκια» που λένε ότι ήρθε η ώρα

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι κατέθεσαν οι νοσηλεύτριες της Καρνεάδου - Οι χειρισμοί Γάκα και Θεοδωρόπουλου, «Μας φώναξε να του σηκώσουμε τα πόδια, έφεραν οξυγόνο, πρόσεχα μην του σπάσει η φλέβα στο δεξί χέρι»

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Με κουζινομάχαιρο μαχαίρωσε την πρώην του και τον σύντροφό της - Την κυνήγησε και την ξανακάρφωσε στο πεζοδρόμιο -Δεν πρόλαβε να πατήσει το panic button

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας - Χειμερινή: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Φλωρίδη: «Πού είναι η κατεπείγουσα έρευνα για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τα Τέμπη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ