Κύπρος - Υπόθεση Στυλιανού: «Τον έβαζε να βλέπει να σφάζουν κατσίκια» - Τι κατέθεσε η δασκάλα του

Νέα στοιχεία για όσα φέρεται να βίωνε ο Στυλιανός Κωνσταντίνου σε μικρή ηλικία παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, κατά την αντεξέταση της πρώην δασκάλας ειδικής αγωγής του.

Η Στέλλα Κωνσταντίνου Αλλαγιώτου, η οποία είχε τον Στυλιανό στην προδημοτική και στην Α’ δημοτικού, δέχθηκε σειρά ερωτήσεων τόσο από τον δικηγόρο του πατέρα του παιδιού όσο και από τον συνήγορο λειτουργού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε κατά πόσο τα συμπεράσματα της μάρτυρος για άσκηση ψυχολογικής και σωματικής βίας προέκυπταν από άμεσες αναφορές του παιδιού.

Η ίδια, από την πλευρά της, επέμεινε ότι οι εκτιμήσεις της δεν ήταν αυθαίρετες, αλλά στηρίζονταν στην καθημερινή συμπεριφορά του Στυλιανού, σε επαναλαμβανόμενες αναφορές που, όπως είπε, της έκανε, καθώς και σε περιστατικά που είχε παρατηρήσει η ίδια.

«Δεν μου είπε ευθέως ότι δεχόταν βία»

Κατά την αντεξέτασή της, η μάρτυρας αναγνώρισε ότι ο Στυλιανός δεν της είχε δηλώσει ευθέως πως ο πατέρας του ασκούσε βία εναντίον του.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι μέσα από τις συζητήσεις τους και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν είχε σχηματίσει την εντύπωση ότι υπήρχαν ενδείξεις ψυχολογικής και σωματικής κακοποίησης.

Ο δικηγόρος του πατέρα έθεσε στη μάρτυρα ότι η συμπεριφορά του παιδιού θα μπορούσε να συνδέεται με άλλους παράγοντες, όπως οι μαθησιακές δυσκολίες ή η απόρριψη από συνομηλίκους του, και όχι απαραίτητα με το οικογενειακό του περιβάλλον.

Η μάρτυρας απάντησε ότι αυτή ήταν εκτίμηση της υπεράσπισης και επανέλαβε ότι, κατά τη δική της παρατήρηση, το παιδί αναπαρήγαγε συμπεριφορές που είχε δει στο σπίτι.

Οι αναφορές για τον πατέρα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις αναφορές που, κατά τη μαρτυρία της, έκανε ο Στυλιανός για τον πατέρα του.

Όπως ανέφερε, το παιδί της έλεγε επανειλημμένα ότι όταν μεγαλώσει θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα τον «σφάξει όπως σφάζει τες τσούρες», εάν εκείνος έκανε ξανά τη μητέρα του να κλαίει.

Η δασκάλα υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές δεν έγιναν μία μόνο φορά, αλλά επαναλαμβάνονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κατά την ίδια, αυτές οι δηλώσεις δεν μπορούσαν να αγνοηθούν και αποτελούσαν ένδειξη ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στο περιβάλλον του παιδιού.

Αναφορά σε σφαγή κατσικιών και εικόνες από φάρμα

Στο Δικαστήριο τέθηκε επίσης πολυθεματική συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 2011.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι τότε είχε ενημερώσει πως ο Στυλιανός είχε εμφανιστεί ένα πρωί στο σχολείο με ξεραμένο αίμα στο κεφάλι, ότι χρησιμοποιούσε έντονη υβριστική γλώσσα, αλλά και ότι, σύμφωνα με όσα είχε πληροφορηθεί, ο πατέρας του τον έβαζε να παρακολουθεί τη σφαγή κατσικιών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το παιδί είχε δει σκυλιά να κατασπαράζουν ζωντανά ζώα στη φάρμα.

Ο δικηγόρος λειτουργού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας επικεντρώθηκε στο κατά πόσο τέτοιες αναφορές είχαν καταγραφεί και διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Αντιπαράθεση για τις διαδικασίες αναφοράς

Κατά την αντεξέταση τέθηκε το ζήτημα των προβλεπόμενων διαδικασιών για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Η μάρτυρας εξήγησε ότι δεν ήταν μέλος της σχολικής ομάδας πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και ότι, όταν προέκυπταν περιστατικά ή ενδείξεις, αυτά μεταφέρονταν στην αρμόδια ομάδα του σχολείου.

Σε ερώτηση εάν είχε υποβάλει η ίδια γραπτή αναφορά για τις ενδείξεις βίας που θεωρούσε ότι υπήρχαν, απάντησε αρνητικά.

Ο συνήγορος της κατηγορούμενης λειτουργού υποστήριξε ότι η μάρτυρας δεν είχε ακολουθήσει όσα προβλέπονταν από το σχετικό εγχειρίδιο του Υπουργείου Παιδείας, θέση με την οποία η ίδια δεν συμφώνησε.

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση και το ενδεχόμενο ΔΕΠΥ

Η υπεράσπιση αναφέρθηκε επίσης στην εκπαιδευτική αξιολόγηση που είχε διενεργήσει η μάρτυρας για τον Στυλιανό.

Η ίδια διευκρίνισε ότι η αξιολόγηση ήταν αποκλειστικά εκπαιδευτική και δεν περιλάμβανε ψυχολογική διάγνωση.

Είπε επίσης ότι είχε εισηγηθεί να εξεταστεί το παιδί από παιδονευρολόγο, ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, επειδή παρουσίαζε έντονη υπερκινητικότητα και περιορισμένη διάρκεια προσοχής.

Όπως ανέφερε, δεν γνώριζε εάν τελικά η εξέταση αυτή πραγματοποιήθηκε ή εάν αποκλείστηκε η πιθανότητα ΔΕΠΥ.

«Δεν ήθελαν να παίζουν μαζί του»

Η δασκάλα αναφέρθηκε ακόμη στις δυσκολίες κοινωνικοποίησης του Στυλιανού.

Όπως είπε, άλλα παιδιά απέφευγαν να καθίσουν κοντά του ή να παίξουν μαζί του, λέγοντας ότι «μυρίζει άσχημα».

Η υπεράσπιση έθεσε το ερώτημα κατά πόσο αυτή η συμπεριφορά θα μπορούσε να θεωρηθεί bullying, με τη μάρτυρα να απαντά ότι, κατά την άποψή της, δεν επρόκειτο για εκφοβισμό αλλά για άρνηση των παιδιών να συναναστραφούν μαζί του.

Η ίδια είχε επίσης καταθέσει ότι κάποιες Δευτέρες ο Στυλιανός πήγαινε στο σχολείο λερωμένος και ότι η ίδια τον έπλενε στο πρόσωπο και στα χέρια.

Η υπόθεση συνεχίζεται

Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί στις 5 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, τον Σεπτέμβριο του 2019, καθώς και την εξέταση ενδεχόμενων ευθυνών τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον όσο και σε κρατικές υπηρεσίες.

Πηγή: sigmalive