Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο ΙΣΑ - Θα ζητήσει δίωξη της Γάκα

Snapshot Τη Δευτέρα, αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας θα μεταβεί στον ανακριτή για να υποβάλει συμπληρωματικό υπόμνημα.

Ο ΙΣΑ θα ζητήσει τη δίωξη της Ιωάννας Γάκα για ψευδή δήλωση σχετικά με δύο έγγραφα που είχε αποστείλει το 2025 και το 2026.

Τα έγγραφα αφορούν τα υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπειάς.

Θα προσκομιστούν επίσης στοιχεία για το παράνομο ιατρείο που διατηρούσαν οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι. Snapshot powered by AI

Στον ανακριτή θα μεταβεί τη Δευτέρα αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, για να υποβάλει συμπληρωματικό υπόμνημα ζητώντας να διωχθεί η Ιωάννα Γάκα για ψευδή δήλωση για τα δυο έγγραφα που τους είχε αποστείλει το 2025 και το 2026 για τα υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπειάς.

Επιπλέον, θα προσκομίσουν και τα έγγραφα για το παράνομο ιατρείο που διατηρούσαν οι δύο γιατροί της Καρνεάδου, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, στην οδό Πατριαρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι.

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