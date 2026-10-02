Άνδρας βρήκε πάνω σε ΑΤΜ περισσότερα από 128.000 δολάρια και τα παρέδωσε στην αστυνομία

Ο 37χρονος κουρέας βρήκε τσάντα με 128.514 δολάρια και 19 επιταγές πάνω σε ΑΤΜ της Bank of America και, αντί να φύγει με τα χρήματα, κάλεσε την αστυνομία

Ανθή Κουρεντζή

Άνδρας βρήκε πάνω σε ΑΤΜ περισσότερα από 128.000 δολάρια και τα παρέδωσε στην αστυνομία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 37χρονος κουρέας βρήκε πάνω σε ΑΤΜ της Bank of America τσάντα με 128.514 δολάρια και 19 επιταγές και τα παρέδωσε στην αστυνομία.
  • Ο άνδρας προσπάθησε να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη των χρημάτων πριν καλέσει το 911 και παραδώσει το ποσό.
  • Τα χρήματα ανήκαν στην Bank of America και είχαν ξεχαστεί από εργαζομένους που εκτελούσαν εργασίες στο ΑΤΜ.
  • Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το ποσό ταίριαζε ακριβώς με την τραπεζική απόδειξη που βρέθηκε μέσα στην τσάντα.
  • Η ενέργεια του 37χρονου αναγνωρίστηκε ως παράδειγμα εντιμότητας από τις τοπικές αρχές.
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Μια συνηθισμένη στάση σε ΑΤΜ μετατράπηκε σε μια απίστευτη ιστορία εντιμότητας στο Τέξας.

Ένας 37χρονος άνδρας από το Lewisville πήγε στις 3 Αυγούστου σε ΑΤΜ της Bank of America και βρέθηκε μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα: 128.514 δολάρια σε μετρητά βρίσκονταν απλώς πάνω στο μηχάνημα.

Τα χρήματα ήταν τοποθετημένα μέσα σε μία τσάντα, ενώ δίπλα υπήρχε και μικρότερη τσάντα που περιείχε 19 επιταγές.

Αντί, όμως, να πάρει τα χρήματα και να φύγει, ο 37χρονος, ο οποίος εργάζεται ως κουρέας και ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, προσπάθησε πρώτα να εντοπίσει σε ποιον ανήκαν.

«Η τσάντα ήταν απλώς εκεί. Έμοιαζε σαν να την είχαν αφήσει κατά λάθος», δήλωσε η ντετέκτιβ Τζίνα Μίλερ της αστυνομίας του Lewisville.

Ο άνδρας εντόπισε πάνω στην τσάντα στοιχεία που έμοιαζαν να συνδέουν τα χρήματα με κοντινό κατάστημα Chick-fil-A. Όταν όμως επικοινώνησε με το κατάστημα, ο υπεύθυνος τον ενημέρωσε ότι τα χρήματα δεν ανήκαν στην επιχείρηση.

Τότε ο 37χρονος κάλεσε το 911 και παρέδωσε ολόκληρο το ποσό στην αστυνομία.

Το ποσό ταίριαζε μέχρι και στο τελευταίο δολάριο

Όταν οι αστυνομικοί μέτρησαν τα χρήματα, διαπίστωσαν ότι το ποσό ήταν ακριβώς το ίδιο με αυτό που αναγραφόταν σε τραπεζική απόδειξη που βρισκόταν μέσα στην τσάντα: 128.514 δολάρια.

«Το να βρεις τέτοιο ποσό χρημάτων είναι σίγουρα σπάνιο. Και το να μην συνδέεται τελικά με κάποια εγκληματική δραστηριότητα είναι ακόμη πιο ασυνήθιστο», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Lewisville, Brook Rollins.

Η ντετέκτιβ Μίλερ ήταν ακόμη πιο χαρακτηριστική: «Δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ τέτοια υπόθεση».

Πώς βρέθηκαν τα χρήματα πάνω στο ΑΤΜ

Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε τελικά ότι τα χρήματα ανήκαν στην Bank of America και είχαν ξεχαστεί κατά λάθος από εργαζομένους που πραγματοποιούσαν εργασίες στο ΑΤΜ.

Το ποσό βρισκόταν υπό τη διαχείριση της εταιρείας μεταφοράς χρημάτων Brinks.

Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, επικαλούμενη ζητήματα ασφαλείας των εργαζομένων και την εμπλοκή των αρχών.

Για την αστυνομία, πάντως, σχεδόν εξίσου εντυπωσιακή με το ίδιο το εύρημα ήταν η απόφαση του 37χρονου να παραδώσει τα χρήματα.

«Υπάρχουν πολλοί καλοί άνθρωποι εκεί έξω που πραγματικά θέλουν να κάνουν το σωστό», ανέφερε ο Rollins.

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