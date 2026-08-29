Μην πετάξετε ποτέ την απόδειξη του ATM στον κάδο – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

Είτε πρόκειται για μία κατάθεση, είτε για μία ανάληψη, είτε για μία απλή ενημέρωση λογαριασμού ή αλλαγή κωδικών, το τελευταίο πράγμα που συνήθως μας απασχολεί, είναι το μικρό χαρτάκι που βγαίνει από το ATM. Το παίρνουμε, το κοιτάμε για λίγα δευτερόλεπτα και συχνά καταλήγει στον πρώτο κάδο που θα βρούμε. Πολλές φορές από κάτω ή ακριβώς δίπλα στο μηχάνημα.

Κι όμως, αυτή η φαινομενικά ασήμαντη απόδειξη μπορεί να περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Όχι, δεν αρκούν για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στον λογαριασμό μας. Όμως, μπορεί να βοηθήσει τους… επαγγελματίες επιτήδειους.

Τι μπορεί να αποκαλύπτει μία απόδειξη ATM

Ανάλογα με την τράπεζα, το μηχάνημα και το είδος της συναλλαγής, η απόδειξη μπορεί να αναγράφει την ημερομηνία και την ώρα, το ποσό της συναλλαγής, στοιχεία του συγκεκριμένου ATM ή της τοποθεσίας όπου πραγματοποιήθηκε, καθώς και μέρος των στοιχείων της κάρτας ή του λογαριασμού.

Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί ενημέρωση υπολοίπου, ενδέχεται να εμφανίζεται και οικονομική πληροφορία. Αντίστοιχα, σε άλλες συναλλαγές μπορεί να υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν το είδος ή το αποτέλεσμα της πράξης.

Κανένα από αυτά, μεμονωμένα, δεν αποτελεί «κλειδί» για τον τραπεζικό λογαριασμό. Μία απόδειξη που βρίσκεται σε έναν κάδο, δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί απλώς να τη σηκώσει και να αποκτήσει πρόσβαση στο e–banking ή την κάρτα μας.

Όμως, το ζήτημα δεν βρίσκεται μόνο σε μία πληροφορία αλλά τον συνδυασμό πολλών ταυτόχρονα.

Οι απατεώνες που χρησιμοποιούν τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, αναζητούν συχνά πληροφορίες από διαφορετικές πηγές. Ένα όνομα, ένας αριθμός τηλεφώνου, μία πρόσφατη συναλλαγή ή η τράπεζα που χρησιμοποιεί κάποιος μπορεί, όταν συνδυαστούν, να δώσουν μία πολύ πιο καθαρή εικόνα.

Επομένως, διαφορετικό βάρος έχει ένα γενικό τηλεφώνημα του τύπου «σας καλούμε από την τράπεζά σας» και διαφορετικό μία επικοινωνία στην οποία ο επιτήδειος γνωρίζει ήδη ποια τράπεζα χρησιμοποιούμε ή μπορεί να αναφερθεί σε μία πραγματική συναλλαγή.

Η απόδειξη του ATM από μόνη της δεν αρκεί για να στηθεί μία τέτοια απάτη. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσφέρουμε εθελοντικά μία ακόμη πληροφορία σε όποιον μπορεί να την εντοπίσει.

Γιατί ο κάδος δίπλα ή κάτω από το ATM δεν είναι καλή ιδέα

Υπάρχει ένας επιπλέον λόγος να αποφεύγουμε να αφήνουμε την απόδειξη στο σημείο όπου κάναμε τη συναλλαγή. Όποιος τη βρει στον κάδο δίπλα στο ATM, έχει ήδη μία σημαντική πληροφορία: Γνωρίζει από πού προήλθε και κατά προσέγγιση, πότε χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο μηχάνημα.

Η ασφαλέστερη πρακτική είναι απλή. Αν θέλουμε να κρατήσουμε την απόδειξη, την παίρνουμε μαζί μας και την καταστρέφουμε όταν πλέον δεν τη χρειαζόμαστε.

Ακόμη καλύτερα, εφόσον το ATM δίνει αυτή τη δυνατότητα, μπορούμε να επιλέξουμε να μη λάβουμε έντυπη απόδειξη και να ελέγξουμε τη συναλλαγή μέσω του επίσημου mobile ή internet banking της τράπεζας.

Αν την έχουμε ήδη πετάξει, υπάρχει λόγος πανικού;

Όχι. μία απόδειξη που κατέληξε σε έναν κάδο δεν σημαίνει ότι ο λογαριασμός μας βρίσκεται ξαφνικά σε κίνδυνο. Δεν χρειάζεται να ακυρώσουμε την κάρτα ή να αλλάξουμε κωδικούς μόνο και μόνο επειδή πετάξαμε ένα τέτοιο χαρτί.

Η ουσία είναι περισσότερο θέμα ασφαλείας αλλά και περιβαλλοντικής συνείδησης. Αποφεύγουμε να αφήνουμε τραπεζικά έγγραφα σε σημεία όπου μπορεί να τα πάρει οιοσδήποτε.

Υπάρχουν, άλλωστε, στοιχεία που δεν πρέπει να μοιραζόμαστε ποτέ. Το PIN, ο κωδικός πρόσβασης στο e–banking και οι κωδικοί μίας χρήσης για την έγκριση συναλλαγών δεν αποκαλύπτονται σε κανέναν, ακόμη κι αν κάποιος ισχυρίζεται ότι τηλεφωνεί ή επικοινωνεί εκ μέρους της τράπεζας.

Η ασφαλέστερη συνήθεια

Ο πρακτικός κανόνας είναι απλός: Αν δεν χρειαζόμαστε το απόκομμα, επιλέγουμε «συνέχεια στη συναλλαγή χωρίς απόδειξη». Αν την πάρουμε, την κρατάμε μέχρι να επιβεβαιώσουμε ότι η διαδικασία έχει καταγραφεί σωστά και στη συνέχεια την καταστρέφουμε.

Το σκίσιμο είναι μία λύση· ακόμη καλύτερα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καταστροφέα εγγράφων, ειδικά όταν η απόδειξη περιλαμβάνει περισσότερα προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία.

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