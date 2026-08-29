Μην πετάξετε ποτέ την απόδειξη του ATM στον κάδο – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

Η απόδειξη από το ATM μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα απ’ όσα νομίζετε

Newsroom

Μην πετάξετε ποτέ την απόδειξη του ATM στον κάδο – Ο λόγος θα σας εκπλήξει
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Είτε πρόκειται για μία κατάθεση, είτε για μία ανάληψη, είτε για μία απλή ενημέρωση λογαριασμού ή αλλαγή κωδικών, το τελευταίο πράγμα που συνήθως μας απασχολεί, είναι το μικρό χαρτάκι που βγαίνει από το ATM. Το παίρνουμε, το κοιτάμε για λίγα δευτερόλεπτα και συχνά καταλήγει στον πρώτο κάδο που θα βρούμε. Πολλές φορές από κάτω ή ακριβώς δίπλα στο μηχάνημα.

Κι όμως, αυτή η φαινομενικά ασήμαντη απόδειξη μπορεί να περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Όχι, δεν αρκούν για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στον λογαριασμό μας. Όμως, μπορεί να βοηθήσει τους… επαγγελματίες επιτήδειους.

Τι μπορεί να αποκαλύπτει μία απόδειξη ATM

Ανάλογα με την τράπεζα, το μηχάνημα και το είδος της συναλλαγής, η απόδειξη μπορεί να αναγράφει την ημερομηνία και την ώρα, το ποσό της συναλλαγής, στοιχεία του συγκεκριμένου ATM ή της τοποθεσίας όπου πραγματοποιήθηκε, καθώς και μέρος των στοιχείων της κάρτας ή του λογαριασμού.

Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί ενημέρωση υπολοίπου, ενδέχεται να εμφανίζεται και οικονομική πληροφορία. Αντίστοιχα, σε άλλες συναλλαγές μπορεί να υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν το είδος ή το αποτέλεσμα της πράξης.

Κανένα από αυτά, μεμονωμένα, δεν αποτελεί «κλειδί» για τον τραπεζικό λογαριασμό. Μία απόδειξη που βρίσκεται σε έναν κάδο, δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί απλώς να τη σηκώσει και να αποκτήσει πρόσβαση στο e–banking ή την κάρτα μας.

Όμως, το ζήτημα δεν βρίσκεται μόνο σε μία πληροφορία αλλά τον συνδυασμό πολλών ταυτόχρονα.

Οι απατεώνες που χρησιμοποιούν τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, αναζητούν συχνά πληροφορίες από διαφορετικές πηγές. Ένα όνομα, ένας αριθμός τηλεφώνου, μία πρόσφατη συναλλαγή ή η τράπεζα που χρησιμοποιεί κάποιος μπορεί, όταν συνδυαστούν, να δώσουν μία πολύ πιο καθαρή εικόνα.

Επομένως, διαφορετικό βάρος έχει ένα γενικό τηλεφώνημα του τύπου «σας καλούμε από την τράπεζά σας» και διαφορετικό μία επικοινωνία στην οποία ο επιτήδειος γνωρίζει ήδη ποια τράπεζα χρησιμοποιούμε ή μπορεί να αναφερθεί σε μία πραγματική συναλλαγή.

Η απόδειξη του ATM από μόνη της δεν αρκεί για να στηθεί μία τέτοια απάτη. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσφέρουμε εθελοντικά μία ακόμη πληροφορία σε όποιον μπορεί να την εντοπίσει.

Γιατί ο κάδος δίπλα ή κάτω από το ATM δεν είναι καλή ιδέα

Υπάρχει ένας επιπλέον λόγος να αποφεύγουμε να αφήνουμε την απόδειξη στο σημείο όπου κάναμε τη συναλλαγή. Όποιος τη βρει στον κάδο δίπλα στο ATM, έχει ήδη μία σημαντική πληροφορία: Γνωρίζει από πού προήλθε και κατά προσέγγιση, πότε χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο μηχάνημα.

Η ασφαλέστερη πρακτική είναι απλή. Αν θέλουμε να κρατήσουμε την απόδειξη, την παίρνουμε μαζί μας και την καταστρέφουμε όταν πλέον δεν τη χρειαζόμαστε.

Ακόμη καλύτερα, εφόσον το ATM δίνει αυτή τη δυνατότητα, μπορούμε να επιλέξουμε να μη λάβουμε έντυπη απόδειξη και να ελέγξουμε τη συναλλαγή μέσω του επίσημου mobile ή internet banking της τράπεζας.

Αν την έχουμε ήδη πετάξει, υπάρχει λόγος πανικού;

Όχι. μία απόδειξη που κατέληξε σε έναν κάδο δεν σημαίνει ότι ο λογαριασμός μας βρίσκεται ξαφνικά σε κίνδυνο. Δεν χρειάζεται να ακυρώσουμε την κάρτα ή να αλλάξουμε κωδικούς μόνο και μόνο επειδή πετάξαμε ένα τέτοιο χαρτί.

Η ουσία είναι περισσότερο θέμα ασφαλείας αλλά και περιβαλλοντικής συνείδησης. Αποφεύγουμε να αφήνουμε τραπεζικά έγγραφα σε σημεία όπου μπορεί να τα πάρει οιοσδήποτε.

Υπάρχουν, άλλωστε, στοιχεία που δεν πρέπει να μοιραζόμαστε ποτέ. Το PIN, ο κωδικός πρόσβασης στο e–banking και οι κωδικοί μίας χρήσης για την έγκριση συναλλαγών δεν αποκαλύπτονται σε κανέναν, ακόμη κι αν κάποιος ισχυρίζεται ότι τηλεφωνεί ή επικοινωνεί εκ μέρους της τράπεζας.

Η ασφαλέστερη συνήθεια

Ο πρακτικός κανόνας είναι απλός: Αν δεν χρειαζόμαστε το απόκομμα, επιλέγουμε «συνέχεια στη συναλλαγή χωρίς απόδειξη». Αν την πάρουμε, την κρατάμε μέχρι να επιβεβαιώσουμε ότι η διαδικασία έχει καταγραφεί σωστά και στη συνέχεια την καταστρέφουμε.

Το σκίσιμο είναι μία λύση· ακόμη καλύτερα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καταστροφέα εγγράφων, ειδικά όταν η απόδειξη περιλαμβάνει περισσότερα προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:59ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: 61 κρούσματα σε μία εβδομάδα - Στην Ανατολική Αττική τα περισσότερα

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ

08:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

95 χρόνια από την γέννηση του Στέλιου Καζαντζίδη: «Είμαι τα τραγούδια μου» - Η ζωή, η καριέρα και η «μυστική συμφωνία» με το κοινό

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ παίρνουν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας - Τι σημαίνει η συμφωνία «μαμούθ» για 65 δισ. βαρέλ

08:32ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου

08:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές υποχρεώσεις: Πότε πληρώνονται φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Σήμερα η κηδεία της 18χρονης Κατερίνας που «έσβησε» μία μέρα πριν τα γενέθλιά της στους καταρράκτες Δερματά

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαρκ Κάρνεϊ «σηκώνει το γάντι»: «Λίμνη Οντάριο - Τότε, τώρα για πάντα

07:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Δεύτερη… στροφή με «πρόγευμα» σε Βόλο και Αγρίνιο

07:45ΥΓΕΙΑ

Είναι επικίνδυνο να κρατάτε τα ούρα για πολλή ώρα; Τι συμβαίνει στην ουροδόχο κύστη

07:35WHAT THE FACT

Μην πετάξετε ποτέ την απόδειξη του ATM στον κάδο – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Financial Times: Πόσο έτοιμοι είμαστε για τα έξυπνα γυαλιά της Meta;

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: «Φωτιά» τα σχολικά είδη – Μέχρι και 120 ευρώ ο λογαριασμός για κάθε παιδί

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι επέφεραν έξι μήνες πολέμου στα Στενά του Ορμούζ και στην παγκόσμια οικονομία

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: To κύμα «υγρού τσιμέντου» με ταχύτητα 150 χλμ/ώρα σάρωσε τα πάντα - Δραματική αύξηση των αγνοούμενων

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εμείς λέμε – εμείς κάνουμε»: Η ΝΔ σηκώνει το λάβαρο της συνέπειας και θυμίζει τον «πρωθυπουργό των μουσαμάδων»

06:25ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Το φαινόμενο «Γκοτζίλα» που διαμορφώνεται ενδέχεται να οδηγήσει στην πείνα 50 εκ. ανθρώπους

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον θάνατο της 18χρονης στην Βέροια: «Έπεσε πίσω και εξαφανίστηκε», λέει νέα μαρτυρία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Τι γιορτάζουμε σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον θάνατο της 18χρονης στην Βέροια: «Έπεσε πίσω και εξαφανίστηκε», λέει νέα μαρτυρία

07:35WHAT THE FACT

Μην πετάξετε ποτέ την απόδειξη του ATM στον κάδο – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Μίλο Γιαννόπουλος: Συνελήφθη από άνδρες της ICE και αντιμετωπίζει απέλαση από τις ΗΠΑ

23:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής

05:05ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στο Άστρος Κυνουρίας προκάλεσε αναστάτωση

06:25ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Το φαινόμενο «Γκοτζίλα» που διαμορφώνεται ενδέχεται να οδηγήσει στην πείνα 50 εκ. ανθρώπους

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον θάνατο 18χρονης στη Βέροια: «Την έβγαζα φωτογραφίες άκουσα ένα “αχ” και χάθηκε», είπε ο φίλος της που ήταν μαζί της στους καταρράκτες Δερματά

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Τι γιορτάζουμε σήμερα

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι «λαγοκέφαλοι» που κατακλύζουν την Αδριατική: Η Ιταλία απαντά με… στρατό από χταπόδια

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: To κύμα «υγρού τσιμέντου» με ταχύτητα 150 χλμ/ώρα σάρωσε τα πάντα - Δραματική αύξηση των αγνοούμενων

23:09LIFESTYLE

Καίτη Φίνου: «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχει τόση κακία για το ότι μένω στο Σπίτι του Ηθοποιού»

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Financial Times: Πόσο έτοιμοι είμαστε για τα έξυπνα γυαλιά της Meta;

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ παίρνουν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας - Τι σημαίνει η συμφωνία «μαμούθ» για 65 δισ. βαρέλ

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Η νύφη «έβαλε φωτιά» στον γάμο με έναν μοναδικό πεντοζάλη

20:20ΚΥΠΡΟΣ

Λεμεσός: Άγριος ξυλοδαρμός μέρα μεσημέρι - Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: 35χρονος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πνίγηκε στην Ψαρρού 

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «ανάσα δροσιάς» πριν την επιδρομή του λίβα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

15:15ΚΟΣΜΟΣ

«Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο»: Η στιγμή που πιλότος ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι είναι άρρωστος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ