Νέα απάτη στα ΑΤΜ: Η κίνηση που πρέπει να κάνετε για να μην σας κλέψουν

Η χρήση ενός ΑΤΜ είναι μια τόσο συνηθισμένη κίνηση που πολλοί καταναλωτές δεν κοιτούν πλέον προσεκτικά τη συσκευή. Τοποθετούν την κάρτα τους, πληκτρολογούν το PIN και ολοκληρώνουν τη συναλλαγή σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με το τεχνολογικό ειδησεογραφικό portal 4gnews, η αντιγραφή καρτών σε ΑΤΜ, γνωστή ως skimming, παραμένει μία από τις πιο συνηθισμένες μορφές τραπεζικής απάτης. Το σχέδιο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ψεύτικων συσκευών στο τερματικό, ικανών να αντιγράφουν τα δεδομένα της κάρτας και να συλλέγουν το PIN που πληκτρολογεί ο χρήστης.

Πώς λειτουργεί το σχέδιο

Στην πιο συνηθισμένη μέθοδο, οι εγκληματίες τοποθετούν έναν ψεύτικο αναγνώστη στην υποδοχή της κάρτας. Αυτή η συσκευή αντιγράφει τα δεδομένα της κάρτας χωρίς ο χρήστης να αντιλαμβάνεται κάτι ύποπτο.

Ταυτόχρονα, μπορεί να υπάρχει μια μικρή κρυφή κάμερα κοντά στο πληκτρολόγιο για να καταγράφει το PIN. Εναλλακτικά, οι δράστες μπορεί να χρησιμοποιούν ένα ψεύτικο πληκτρολόγιο τοποθετημένο πάνω στο κανονικό, ικανό να καταγράφει τα πλήκτρα που πατούνται.

Με αυτές τις πληροφορίες, οι απατεώνες μπορούν να αντιγράψουν την κάρτα και να προσπαθήσουν να τη χρησιμοποιήσουν αλλού. Πολλά θύματα αντιλαμβάνονται το πρόβλημα μόνο ημέρες αργότερα, όταν ελέγχουν το τραπεζικό τους υπόλοιπο ή λαμβάνουν ειδοποιήσεις για ύποπτες κινήσεις.

Τι πρέπει να ελέγχετε πριν τη χρήση

Πριν εισάγετε την κάρτα, υπάρχει μια απλή κίνηση που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Προσπαθήστε να κουνήσετε ελαφρά την υποδοχή της κάρτας και ελέγξτε αν είναι σταθερά τοποθετημένη, ευθυγραμμισμένη και αν φαίνεται ίδια με το υπόλοιπο μηχάνημα.

Πρέπει επίσης να κοιτάξετε το πληκτρολόγιο. Αν φαίνεται επικαλυπτόμενο, χαλαρό, στραβό ή διαφορετικό από το συνηθισμένο, είναι καλύτερα να μην χρησιμοποιήσετε το ΑΤΜ. Μικρές τρύπες, περίεργα εξαρτήματα κοντά στην οθόνη ή κακοτοποθετημένα αντικείμενα μπορούν επίσης να αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια.

Αυτή η επιβεβαίωση διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα, αλλά μπορεί να αποτρέψει την υποκλοπή των τραπεζικών σας στοιχείων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το πιο ασφαλές είναι να ακυρώσετε τη συναλλαγή και να βρείτε άλλο ΑΤΜ.

Περιοχές όπου ο κίνδυνος μπορεί να είναι μεγαλύτερος

Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται σε ανεξάρτητα ΑΤΜ, σε σημεία με χαμηλή επιτήρηση, τουριστικές περιοχές ή απομονωμένα πρατήρια καυσίμων.

Όποτε είναι δυνατόν, προτιμώνται τα ΑΤΜ που βρίσκονται μέσα ή δίπλα σε τραπεζικά καταστήματα. Αυτά τα σημεία έχουν συνήθως περισσότερη ασφάλεια και τακτική συντήρηση.

Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Τα συστήματα προστασίας διαφέρουν από χώρα σε χώρα και αυτού του είδους η απάτη παραμένει συχνή σε ορισμένους τουριστικούς προορισμούς.

Οι ψηφιακές πληρωμές μειώνουν την έκθεση

Ένας τρόπος να μειωθεί ο κίνδυνος είναι η χρήση πληρωμών μέσω κινητού, όπως Apple Pay ή Google Pay, όποτε είναι δυνατόν. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν tokenization, που σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός της κάρτας δεν μεταδίδεται στη συναλλαγή.

Παρόλα αυτά, οι ψηφιακές πληρωμές δεν εξαλείφουν όλους τους κινδύνους. Στις online αγορές υπάρχει επίσης το λεγόμενο e-skimming, όπου ψεύτικες ή παραβιασμένες ιστοσελίδες πληρωμών μπορούν να συλλέξουν τραπεζικά στοιχεία.

Επομένως, πέρα από τον έλεγχο των ΑΤΜ, χρειάζεται προσοχή σε άγνωστα καταστήματα, συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων και σελίδες που ζητούν στοιχεία κάρτας εκτός ασφαλών περιβαλλόντων.

Τι να κάνετε αν υποψιάζεστε απάτη

Αν εντοπίσετε κάτι ασυνήθιστο σε ΑΤΜ, μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ή να πειράξετε τη ύποπτη συσκευή. Απομακρυνθείτε, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας ή τις αρχές και, αν είναι ασφαλές, αναφέρετε το περιστατικό από απόσταση.

Αν έχετε ήδη τοποθετήσει την κάρτα και έχετε αμφιβολίες, μπλοκάρετέ την άμεσα μέσω της εφαρμογής της τράπεζας ή της γραμμής εξυπηρέτησης πελατών. Στη συνέχεια, ζητήστε νέα κάρτα και παρακολουθήστε τη δραστηριότητα του λογαριασμού σας.

Συνιστάται επίσης να ενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις τραπεζικών συναλλαγών στο κινητό σας. Έτσι, κάθε ύποπτη πληρωμή ή ανάληψη μπορεί να εντοπιστεί πιο γρήγορα.

Τελικά, ο κανόνας είναι απλός: πριν χρησιμοποιήσετε ένα ΑΤΜ, κοιτάξτε, αγγίξτε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι όλα φαίνονται φυσιολογικά. Δέκα δευτερόλεπτα προσοχής μπορούν να αποτρέψουν μια απάτη που δύσκολα αντιμετωπίζεται.