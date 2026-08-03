Massive Attack: Απαγορεύτηκε η είσοδος τους στη Σιγκαπούρη αφού ύψωσαν παλαιστινιακή σημαία

Οι Massive Attack δεν θα μπορούν πλέον να εμφανιστούν στη Σιγκαπούρη, καθώς οι αρχές επέβαλαν απαγόρευση εισόδου σε δύο μέλη του βρετανικού συγκροτήματος επειδή έκριναν πως παραβίασαν τη νομοθεσία της χώρας όταν, κατά τη διάρκεια συναυλίας, ύψωσαν τη σημαία της Παλαιστίνης και φώναζαν μηνύματα αλληλεγγύης υπέρ του παλαιστινιακού λαού.

Σύμφωνα με τον Guardian, όλα έγιναν την Τετάρτη, όταν το συγκρότημα έδινε συναυλία στη Σιγκαπούρη. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει δύο μέλη των Massive Attack να υψώνουν μια παλαιστινιακή σημαία, ενώ το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Ένα από τα μέλη ακούστηκε να φωνάζει το σύνθημα «Free Palestine».

Αμέσως μετά την συναυλία, το συγκρότημα έγινε αντικείμενο αστυνομικής έρευνας, η οποία τελικά οδήγησε στην απαγόρευση εισόδου των μελών στη χώρα.

Η Σιγκαπούρη, γνωστή για τους αυστηρούς νόμους που εφαρμόζει σχετικά με τη δημόσια έκφραση και τις δημόσιες συγκεντρώσεις, απαγορεύει την ανοιχτή επίδειξη όλων των ξένων σημαιών, εθνικών εμβλημάτων ή πανό χωρίς άδεια την απαραίτητη άδεια.

Αντιδρώντας στην απόφαση, οι Massive Attack δήλωσαν, μέσω ανάρτησής τους στο Instagram, ότι είναι «έκπληκτοι και απογοητευμένοι» από τη στάση των αρχών της Σιγκαπούρης, ενώ κατήγγειλαν ότι κρατήθηκαν από την αστυνομία, απομονώθηκαν και ανακρίθηκαν ξεχωριστά, καθώς πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα δωμάτια τους και κατασχέθηκαν προσωρινά τα διαβατήριά τους.

«Μετά την εμφάνισή μας στο Star Theatre της Σιγκαπούρης, στις 29 Ιουλίου, μείναμε έκπληκτοι και απογοητευμένοι που μέλη του συγκροτήματος μας τέθηκαν υπό κράτηση από την αστυνομία, απομονώθηκαν και ανακρίθηκαν ξεχωριστά – ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα δωμάτια του ξενοδοχείου μας και κατασχέθηκαν προσωρινά τα διαβατήριά μας», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Το συγκρότημα ανέφερε ότι τόσο πριν από τη συναυλία όσο και μετά από εκείνη ότι «μεγάλο μέρος του κοινού άρχισε να φωνάζει το σύνθημα “Free Palestine”, γνωρίζοντας –ή αδιαφορώντας– ότι ακόμη και αυτή η αυθόρμητη έκφραση θα μπορούσε να παραβιάζει τους νόμους λογοκρισίας της χώρας».

Στην ανάρτησή τους, οι Massive Attack δεν αναφέρθηκαν στην απαγόρευση εισόδου, ωστόσο χαρακτήρισαν την εμπειρία ως «σουρεαλιστική», τονίζοντας ότι «δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η απλή ανύψωση της σημαίας ενός κυρίαρχου κράτους που αναγνωρίζεται από 157 χώρες θα παραβίαζε οποιονδήποτε νόμο».

Παράλληλα, δήλωσαν ότι είναι «υπερήφανοι για αυτή την αυθόρμητη έκφραση» μαζί με τους φανς τους στη Σιγκαπούρη, οι οποίοι «ένιωσαν την ηθική υποχρέωση να δείξουν αλληλεγγύη προς τον λαό της Παλαιστίνης, ο οποίος βιώνει τη συνεχιζόμενη πραγματικότητα της παράνομης κατοχής, του απαρτχάιντ και της γενοκτονίας».

Το συγκρότημα κατέληξε λέγοντας ότι η εμπειρία αυτή ήταν μια «υπενθύμιση της σημασίας της υπεράσπισης των καθολικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης, όπου κι αν απειλούνται αυτά τα δικαιώματα».

«Σας ευχαριστούμε που σταθήκατε στο πλευρό της Παλαιστίνης».

https://www.instagram.com/p/Dbihk0UDDwF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το συγκρότημα είναι γνωστό για την δημόσια τοποθέτησή του σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα.

Τον Απρίλιο, ο Ρόμπερτ Ντελ Νάγια, frontman των Massive Attack, συνελήφθη στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια μαζικής διαδήλωσης, με αφορμή την απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο μουσικός, ο οποίος κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε «Εναντιώνομαι στη γενοκτονία, στηρίζω την Palestine Action», φάνηκε να προσεγγίζεται από αστυνομικούς, οι οποίοι του ανακοίνωσαν ότι συλλαμβάνεται και τον απομάκρυναν από το σημείο, ενώ το πλήθος αντέδρασε με χειροκροτήματα.

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