Τσίγκας: Δύο ενεργές ζώνες στη Δυτική Αττική – Έως 28 εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες

Στη νότια πλευρά της πυρκαγιάς και στον βόρειο τομέα κοντά στην Αγία Παρασκευή επικεντρώνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Εύη Απολλωνάτου

Τσίγκας: Δύο ενεργές ζώνες στη Δυτική Αττική – Έως 28 εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εστιάζουν στη νότια πλευρά της πυρκαγιάς και στον βόρειο τομέα κοντά στην Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο.
  • Η περίμετρος της φωτιάς έχει καπνό και θερμά σημεία, με επιχειρήσεις από πυροσβέστες, οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και εναέρια μέσα.
  • Η άνοδος της θερμοκρασίας και οι ενισχυμένοι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.
  • Η καθυστερημένη χρήση εναέριων μέσων επέτρεψε στην πυρκαγιά να επεκταθεί στην περιοχή της Αττικής.
  • Σήμερα επιχειρούν 12 εναέρια μέσα, με τη δυνατότητα να φτάσουν έως 28 μέσα μέχρι το βράδυ, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις συνθήκες.
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Σε δύο σημεία επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με τον πρόεδρο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα.

Σύμφωνα με τον Κώστα Τσίγκα, η πρώτη περιοχή στην οποία επικεντρώνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι η νότια πλευρά της πυρκαγιάς και η δεύτερη περιοχή βρίσκεται στον βόρειο τομέα, κοντά στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Νεκτάριο, προς την πλευρά των Βιλίων.

«Όλη η περίμετρος έχει καπνό και θερμά σημεία», ανέφερε ο Κώστας Τσίγκας προσθέτοντας ότι στο πεδίο επιχειρούν πυροσβέστες, οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντος, με τη συνδρομή και των εναέριων μέσων.

Όπως επισήμανε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος η άνοδος της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις.

«Αυτό που μας κάνει λίγο αισιόδοξους σήμερα είναι ότι θα υπάρχει πτήσεων εναερίων μέσων κάτι που δεν δόθηκε από την πρώτη στιγμή και η πυρκαγιά αυτή μεταφέρθηκε από τη Βοιωτία σε όλο αυτόν τον ορεινό όγκο μέσω δύσβατων χαραδρώσεων στην περιοχή της Αττικής. Όλος αυτός ο ορεινός όγκος με το συμπαγές δάσος εάν υπήρχε η δυνατότητα τα εναέρια μέσα να συνδράμουν από την πρώτη στιγμή δεν θα είχε επεκταθεί αυτή η πυρκαγιά», σημείωσε ο Κώστας Τσίγκας.

Αυτή την ώρα, 12 εναέρια μέσα επιχειρούν και έχει γίνει διασπορά σε όλες τις πλευρές της πυρκαγιάς. Μέχρι το βράδυ θα διατεθούν όπως και χθες Κυριακή σταδιακά περίπου 28 εναέρια μέσα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις συνθήκες.

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