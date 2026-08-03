Η συγκίνηση του δημάρχου Μάνδρας: Θρηνούμε για τους πιλότους - Έδωσαν και τη ζωή τους

Snapshot Ο δήμαρχος Μάνδρας, Αρμόδιος Δρίκος, εξέφρασε συγκίνηση για τον θάνατο των δύο πιλότων του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να προστατεύσουν τους πολίτες.

Παρά τις δυσκολίες, η πυρκαγιά δεν προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες μεταξύ των κατοίκων της Μάνδρας.

Χθες το βράδυ δόθηκε σκληρή μάχη με τη φωτιά, ενώ σήμερα τα εναέρια μέσα συνεχίζουν να κατασβήνουν τις διάσπαρτες εστίες.

Υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς θα ελεγχθούν και θα οριοθετηθούν.

Η οικολογική καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής είναι πολύ μεγάλη μετά από τέσσερις ημέρες πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συγκινημένος για την απώλεια των δύο πιλότων του ελικοπτέρου εμφανίστηκε ο δήμαρχος Μάνδρας, Αρμόδιος Δρίκος.

Χαρακτήρισε τους πιλότους «δικά μας παιδιά» που έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν τους πολίτες. «Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συνθήκη καταφέραμε να ελαχιστοποιήσουμε τις ανθρώπινες απώλειες. Δεν χάσαμε κανέναν συμπολίτη μας από την πυρκαγιά. Δυστυχώς θρηνούμε τα παιδιά, τους δικούς μας ανθρώπους τους πιλότους. Έκαναν το παραπάνω και έδωσαν και τη ζωή τους για να μας υπερασπιστούν», είπε στο Mega με σπασμένη φωνή ο δήμαρχος.

Για την φωτιά ο Αρμόδιος Δρίκος ανέφερε ότι χθες το βράδυ δόθηκε μάχη μέχρις εσχάτων αλλά σήμερα υπάρχει αισιοδοξία. «Το μέτωπο έχει πολλές διάσπαρτες εστίες αλλά δουλεύονται από τις έξι το πρωί από τα εναέρια. Δόθηκε μία μάχη χθες το βράδυ με δύσκολες αναζωπυρώσεις», σημείωσε ο δήμαρχος Μάνδρας.

Και συνέχισε :«Τώρα έχουν σηκωθεί τα εναέρια και μαζεύουν όλες αυτές τις εστίες. Θεωρώ ότι αν συνεχιστεί έτσι σε λίγη ώρα θα έχουν ελεγχθεί όλα τα μέτωπα , να μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουμε σε μία οριοθέτηση». «Η οικολογική καταστροφή, του φυσικού περιβάλλοντος είναι τεράστια. Είχαμε εικόνες αποκάλυψης εδώ επί τέσσερις ημέρες», υπογράμμισε ο Αρμόδιος Δρίκος.

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