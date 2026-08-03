Στο ελληνικό FBI η έρευνα για τα αίτια της συντριβής των ελικοπτέρων στην Ψάθα

Snapshot Η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα ανατέθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το «ελληνικό FBI».

Ο χώρος του δυστυχήματος φυλάσσεται ως τόπος εγκλήματος και συλλέγονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον προσδιορισμό των αιτίων.

Στην προανάκριση θα εξεταστούν ηχητικά επικοινωνιών, σχέδια πτήσης, καταγραφές επιχειρήσεων και καταθέσεις επιζώντων και μαρτύρων.

Το δυστύχημα συνέβη στις 2 Αυγούστου κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς, με δύο νεκρούς και δύο επιζώντες χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μετά το περιστατικό, καθήλωθηκαν προληπτικά όλα τα πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell μέχρι ολοκλήρωσης τεχνικών ελέγχων. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη φονική σύγκρουση των δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην Ψάθα, με τον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με πληροφορίες, να δίνει εντολή η υπόθεση να ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο «ελληνικό FBI».

Παράλληλα, ο χώρος του δυστυχήματος φυλάσσεται ως τόπος εγκλήματος, ενώ οι Αρχές συλλέγουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης θα ζητηθούν τα ηχητικά των επικοινωνιών, τα σχέδια πτήσης, οι καταγραφές των επιχειρήσεων, καθώς και οι καταθέσεις των επιζώντων, των αυτοπτών μαρτύρων κι όλων των εμπλεκομένων. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα σχηματίσει την πλήρη δικογραφία, η οποία στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 2 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας, στη Δυτική Αττική.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο ιπτάμενοι, ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής. Αντίθετα, τα άλλα δύο μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν ζωντανοί από τα συντρίμμια και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία και το διαθέσιμο οπτικό υλικό, τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν σε πολύ μικρή μεταξύ τους απόσταση, με το ένα να πετά ελαφρώς υψηλότερα από το άλλο, ακολουθώντας παράλληλη πορεία. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τα στροφεία τους ήρθαν σε επαφή, με αποτέλεσμα τη βίαιη σύγκρουση.

Το χαμηλότερα ιπτάμενο ελικόπτερο διαλύθηκε σχεδόν στον αέρα και συνετρίβη φλεγόμενο στο έδαφος, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματός του.

Την ώρα του δυστυχήματος τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δυσχέραιναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και απαιτούσαν συνεχείς ρίψεις νερού.

Μετά το τραγικό περιστατικό ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αποφασίστηκε η προληπτική καθήλωση όλων των πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι.

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