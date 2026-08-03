Ήπειρος: Επί ποδός η πυροσβεστική μετά από την εκδήλωση τριών πυρκαγιών

Snapshot Τρεις πυρκαγιές ξέσπασαν στην Ήπειρο, συγκεκριμένα στην περιοχή της Κόνιτσας και στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οι πυρκαγιές ελέγχθηκαν χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την εξάπλωση των φλογών σε μεγαλύτερες εκτάσεις. Snapshot powered by AI

Τρεις πυρκαγιές ξέσπασαν στην Ήπειρο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην περιοχή της Κόνιτσας, δύο διαφορετικά μέτωπα ξέσπασαν στο Μάζι και στο Μπουραζάνι.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να ελέγξουν την κατάσταση, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.Μία ακόμη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδική έκταση στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την εξάπλωσή της και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.