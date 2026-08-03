«Να φέρουμε εξοπλισμό για να βοηθήσουμε;» – Το ερώτημα Ελβετών για τη φωτιά στην Πάρο

Επικοινώνησαν με την ελληνική πρεσβεία στην Ελβετία, προκειμένου να ενημερωθούν αν υπήρχε ανάγκη να μεταφέρουν εξοπλισμό ή να προσφέρουν οποιαδήποτε άλλη βοήθεια στις επιχειρήσεις κατάσβεσης

Μίλτος Τσεκούρας

«Να φέρουμε εξοπλισμό για να βοηθήσουμε;» – Το ερώτημα Ελβετών για τη φωτιά στην Πάρο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ζευγάρι Ελβετών επισκεπτών στην Πάρο επικοινώνησε με την ελληνική πρεσβεία για να προσφέρει εξοπλισμό ή βοήθεια στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
  • Οι επισκέπτες ρώτησαν αν η φωτιά στην Πάρο ήταν υπό έλεγχο ή σε εξέλιξη κατά την άφιξή τους στο νησί.
  • Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην Πάρο, σε πανηγύρι κάποιοι συνέχιζαν να διασκεδάζουν παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης.
  • Παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο το καλοκαίρι του 2024, όπου οι επισκέπτες αγνοούσαν την πυρκαγιά που πλησίαζε το χωριό.
Snapshot powered by AI

Ένα περιστατικό που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάρο αφορά ένα ζευγάρι επισκεπτών από την Ελβετία, το οποίο αναζήτησε τρόπο να συνδράμει στις προσπάθειες αντιμετώπισης της φωτιάς.

Οι δύο επισκέπτες μόλις κατέφθασαν στο νησί ρώτησαν αρχικά αν η πυρκαγιά βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη ή είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Στη συνέχεια ανέφεραν ότι είχαν επικοινωνήσει με την ελληνική πρεσβεία στην Ελβετία, προκειμένου να ενημερωθούν αν υπήρχε ανάγκη να μεταφέρουν εξοπλισμό ή να προσφέρουν οποιαδήποτε άλλη βοήθεια στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ στο νησί βρίσκονταν σε εξέλιξη οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί βίντεο με χορούς σε πανηγύρι με φόντο τις φλόγες

Σαν να μην συνέβαινε τίποτα συνέχιζαν να διασκεδάζουν οι επισκέπτες ενός πανηγυριού στην Πάρο κατά την διάρκεια των πυρκαγιών των προηγούμενων ημερών.

Στο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο τραγουδιστής που βρίσκεται στο πάλκο, ακούγεται να λέει: «Κώστα νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. η φωτιά έχει φανεί από εδώ είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σήμερα». Παρόλα αυτά οι χοροί έδιναν κι έπαιρναν κι άπαντες διασκέδαζαν σαν να ήταν απλά Τρίτη.

Ίδια εικόνα και σε φωτιά της Ζακύνθου το 2024

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι επισκέπτες ενός πανηγυριού συνέχιζαν να διασκεδάζουν χωρίς να συμβαίνει τίποτα, την ώρα που καιγόταν ολόκληρη πλαγιά και η φωτιά κατέβαινε και πλησίαζε το χωριό.

Το συμβάν είχε λάβει χώρα τη νύχτα της 30ής Ιουνίου του 2024 προς το ξημέρωμα της 1ης Ιουλίου, σε πανηγύρι στην Αγία Μαρίνα Ζακύνθου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Κεφαλονιά: Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο – Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

09:36LIFESTYLE

Η «Κίρκη» της «Οδύσσειας» μιλά για την άγνωστη οικογενειακή τραγωδία που την σημάδεψε - «Είναι ένα "τραύμα" που προσπαθώ να διαχειριστώ»

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδήλι

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας: Δύο ενεργές ζώνες στη Δυτική Αττική – Έως 28 εναέρια μέσα θα διατεθούν στη μάχη με τις φλόγες

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Le Monde για την κρίση στη Θέουτα: 30 χρόνια στρατηγικής προσέγγισης και εντάσεων ανάμεσα στην Ισπανία και το Μαρόκο

09:07LIFESTYLE

Περήφανη γιαγιά η Άντζελα Δημητρίου: Το τρύφερο βίντεο από τα γενέθλια της εγγονής της - «Η "ευτυχία" μας έγινε τρία»

09:02LIFESTYLE

Ariana Grande: Αποσύρεται από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της έντονης κριτικής που δέχεται για την αδύνατη εμφάνισή της

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Νew York Times: Οι νέες απειλές και οι υπαναχωρήσεις του Τραμπ για το Ιράν βυθίζουν την Μέση Ανατολή στην αβεβαιότητα

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές: 100% αποζημίωση από τις αρχές Σεπτεμβρίου για τα σπίτια που επλήγησαν

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Σώοι οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες στο ιστιοπλοϊκό - Συνεχίζονται οι έρευνες

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Έδιωξαν από αεροπλάνο influencer που κήρυττε το Ευαγγέλιο σε καθυστέρηση πτήσης - «Δεν ήξερα ότι το μήνυμα του Ιησού Χριστού θεωρείται επικίνδυνο»

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Επί ποδός η πυροσβεστική μετά από την εκδήλωση τριών πυρκαγιών

08:33ΕΛΛΑΔΑ

«Να φέρουμε εξοπλισμό για να βοηθήσουμε;» – Το ερώτημα ζευγαριού από την Ελβετία για τη φωτιά στην Πάρο

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύεται τη Τζορτζίνα το προσεχές Σάββατο - Όλες οι λεπτομέρειες για τον γάμο της χρονιάς

08:07ΚΟΣΜΟΣ

New York Post: «Βράζουν» οι δρόμοι της Τεχεράνης - Έρχεται νέα εξέγερση κατά των μουλάδων

08:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με ρεπόρτερ που γέλασε σε ζωντανή σύνδεση από το πύρινο μέτωπο

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΑΣ αναλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (3/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση από Αγία Σκέπη προς Νέα Πέραμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

08:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με ρεπόρτερ που γέλασε σε ζωντανή σύνδεση από το πύρινο μέτωπο

08:33ΕΛΛΑΔΑ

«Να φέρουμε εξοπλισμό για να βοηθήσουμε;» – Το ερώτημα ζευγαριού από την Ελβετία για τη φωτιά στην Πάρο

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδήλι

23:36ΕΛΛΑΔΑ

«Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε»: Η κρητική λεβεντιά και η δύναμη της οικογένειας μέσα από έναν χορό

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Επί ποδός η πυροσβεστική μετά από την εκδήλωση τριών πυρκαγιών

00:32ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Λάκης Χαλκιάς – Μια ζωή ανάμεσα στην Ήπειρο, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο στα social media φέρεται να πυροδότησε τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινος κλοιός σε πολλά μέτωπα – Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε Ψάθα και Κρύο Πηγάδι

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές: 100% αποζημίωση από τις αρχές Σεπτεμβρίου για τα σπίτια που επλήγησαν

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Σώοι οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες στο ιστιοπλοϊκό - Συνεχίζονται οι έρευνες

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύεται τη Τζορτζίνα το προσεχές Σάββατο - Όλες οι λεπτομέρειες για τον γάμο της χρονιάς

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ισραήλ: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου αυτοκτόνησε στον τάφο της φίλης του που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση από Αγία Σκέπη προς Νέα Πέραμο

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (3/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τέλος από σήμερα τα ταξίδια με τις «μπλε» - Η διαδικασία και το κόστος

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (3/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 2/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ