«Να φέρουμε εξοπλισμό για να βοηθήσουμε;» – Το ερώτημα Ελβετών για τη φωτιά στην Πάρο

Snapshot Ζευγάρι Ελβετών επισκεπτών στην Πάρο επικοινώνησε με την ελληνική πρεσβεία για να προσφέρει εξοπλισμό ή βοήθεια στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Οι επισκέπτες ρώτησαν αν η φωτιά στην Πάρο ήταν υπό έλεγχο ή σε εξέλιξη κατά την άφιξή τους στο νησί.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην Πάρο, σε πανηγύρι κάποιοι συνέχιζαν να διασκεδάζουν παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο το καλοκαίρι του 2024, όπου οι επισκέπτες αγνοούσαν την πυρκαγιά που πλησίαζε το χωριό. Snapshot powered by AI

Ένα περιστατικό που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάρο αφορά ένα ζευγάρι επισκεπτών από την Ελβετία, το οποίο αναζήτησε τρόπο να συνδράμει στις προσπάθειες αντιμετώπισης της φωτιάς.

Οι δύο επισκέπτες μόλις κατέφθασαν στο νησί ρώτησαν αρχικά αν η πυρκαγιά βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη ή είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Στη συνέχεια ανέφεραν ότι είχαν επικοινωνήσει με την ελληνική πρεσβεία στην Ελβετία, προκειμένου να ενημερωθούν αν υπήρχε ανάγκη να μεταφέρουν εξοπλισμό ή να προσφέρουν οποιαδήποτε άλλη βοήθεια στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ στο νησί βρίσκονταν σε εξέλιξη οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί βίντεο με χορούς σε πανηγύρι με φόντο τις φλόγες

Σαν να μην συνέβαινε τίποτα συνέχιζαν να διασκεδάζουν οι επισκέπτες ενός πανηγυριού στην Πάρο κατά την διάρκεια των πυρκαγιών των προηγούμενων ημερών.

Στο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο τραγουδιστής που βρίσκεται στο πάλκο, ακούγεται να λέει: «Κώστα νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. η φωτιά έχει φανεί από εδώ είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σήμερα». Παρόλα αυτά οι χοροί έδιναν κι έπαιρναν κι άπαντες διασκέδαζαν σαν να ήταν απλά Τρίτη.

Ίδια εικόνα και σε φωτιά της Ζακύνθου το 2024

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι επισκέπτες ενός πανηγυριού συνέχιζαν να διασκεδάζουν χωρίς να συμβαίνει τίποτα, την ώρα που καιγόταν ολόκληρη πλαγιά και η φωτιά κατέβαινε και πλησίαζε το χωριό.

Το συμβάν είχε λάβει χώρα τη νύχτα της 30ής Ιουνίου του 2024 προς το ξημέρωμα της 1ης Ιουλίου, σε πανηγύρι στην Αγία Μαρίνα Ζακύνθου.

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