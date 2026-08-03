Κριστιάνο Ρονάλντο: Παντρεύεται τη Τζορτζίνα - Όλες οι λεπτομέρειες για τον γάμο της χρονιάς

Snapshot Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες θα παντρευτούν στη Μαδέρα, στον καθεδρικό ναό του Φουνσάλ, το προσεχές Σάββατο στις 15:00.

Η δεξίωση του γάμου θα πραγματοποιηθεί στο πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο Savoy Palace, το οποίο έχει δεσμεύσει δύο ορόφους και χώρους των μπαρ για τις εκδηλώσεις.

Ο Ρονάλντο γνωρίστηκε με την Τζορτζίνα το 2016 και της έκανε πρόταση γάμου τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τις φήμες για τον γάμο τους με την εμφάνιση σε πολυτελή θαλαμηγό στη Μαγιόρκα, φορώντας διαμαντένια δαχτυλίδια.

Ο Ρονάλντο έχει δηλώσει ότι η Τζορτζίνα είναι η μοναδική γυναίκα με την οποία θέλει να δημιουργήσει οικογένεια και να περάσει τη ζωή του. Snapshot powered by AI

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκες, επιλέγοντας για τον γάμο τους τη Μαδέρα, το νησί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, το ζευγάρι έχει αποφασίσει να τελέσει τον γάμο του στο Φουνσάλ, την πρωτεύουσα της Μαδέρας. Μάλιστα, ο καθεδρικός ναός της πόλης φέρεται να έχει δεσμευτεί για μια μεγάλη γαμήλια τελετή το προσεχές Σάββατο, με την έναρξη να έχει προγραμματιστεί για τις 15:00.

Ο 41χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ, που μεγάλωσε στο Φουνσάλ, και η 32χρονη Ισπανοαργεντινή σύντροφός του φέρονται να έχουν κλείσει το πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο Savoy Palace για τη δεξίωση.

Πηγή ανέφερε ότι οι πελάτες του ξενοδοχείου έχουν ήδη ενημερωθεί πως δύο όροφοι, καθώς και αρκετοί χώροι των μπαρ, δεν θα είναι διαθέσιμοι την Παρασκευή και το Σάββατο λόγω των εκδηλώσεων του γάμου.

Η πρόταση γάμου

Ο Ρονάλντο, που αγωνίζεται πλέον στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, γνωρίστηκε με την Τζορτζίνα Ροντρίγκες το 2016. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, της έκανε πρόταση γάμου τον περασμένο Αύγουστο.

Την περασμένη εβδομάδα το ζευγάρι απαθανατίστηκε να επιβιβάζεται σε πολυτελή θαλαμηγό στη Μαγιόρκα, φορώντας εντυπωσιακά διαμαντένια δαχτυλίδια, γεγονός που αναζωπύρωσε τις φήμες για τον επικείμενο γάμο.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο Ρονάλντο είχε αναφέρει ότι ο γάμος τους θα πραγματοποιούνταν μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, στο οποίο η Πορτογαλία αποκλείστηκε από την Ισπανία, η οποία στη συνέχεια κατέκτησε τον τίτλο.

Μιλώντας στον Πιρς Μόργκαν, ο Πορτογάλος επιθετικός είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ελπίζω να φτάσω στον γάμο μου έχοντας μαζί μου το τρόπαιο του πρωταθλητή».

Ο ίδιος έχει επίσης παραδεχθεί ότι η Τζορτζίνα είναι η μοναδική γυναίκα με την οποία ένιωσε πως ήθελε να δημιουργήσει οικογένεια και να περάσει μαζί της το υπόλοιπο της ζωής του.

Διαβάστε επίσης