Έκλαψε τελικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο; Η διαμάχη που κόστισε εκατομμύρια δολάρια

Σε αυτό το Μουντιάλ, αρκετοί άνθρωποι αποφάσισαν να ποντάρουν εκατομμύρια στο αν ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο θα έκλαιγε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Το στοίχημα, που έγινε στην πλατφόρμα Polymarket, δεν θεωρείται παράξενο για τον άγριο κόσμο των prediction markets — των αγορών πρόβλεψης. Εκεί μπορεί κανείς να στοιχηματίσει σχεδόν σε οτιδήποτε: από το αν η αμερικανική κυβέρνηση θα ανακοινώσει την ύπαρξη εξωγήινων, μέχρι το αν θα γίνει απόπειρα πραξικοπήματος στη Ρωσία ή ακόμη και αν η Γη είναι επίπεδη. Ένας trader έχασε 915 δολάρια ποντάροντας ενάντια στη σφαιρικότητα της Γης.

Έτσι, όσοι ήθελαν να αποκτήσουν πλεονέκτημα στο στοίχημα άρχισαν να εξετάζουν προσεκτικά τη μακρά και γεμάτη στιγμές καριέρα του Ρονάλντο, αναζητώντας ενδείξεις για το αν έχει κλάψει στο παρελθόν. Υπήρχαν δάκρυα απόγνωσης, όπως μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό της Πορτογαλίας από το Μουντιάλ του 2022, όταν ο Ρονάλντο γονάτισε στο γρασίδι κλαίγοντας. Υπήρχαν όμως και δάκρυα χαράς, όπως φέτος, όταν βοήθησε την ομάδα του να κατακτήσει τον τίτλο στη Σαουδική Αραβία για πρώτη φορά από τότε που αγωνίζεται εκεί.

Αυτή την εβδομάδα, οι πιθανότητες είχαν σταθεροποιηθεί γύρω στο 70% υπέρ του ότι θα υπάρξουν δάκρυα.

Ο αγώνας της Δευτέρας επρόκειτο να είναι ο τελευταίος του Ρονάλντο σε αυτό το Μουντιάλ και ολοκληρώθηκε με απογοήτευση για τον 41χρονο θρύλο του ποδοσφαίρου, καθώς η Πορτογαλία ηττήθηκε από την Ισπανία με 1-0. Ίσως μάλιστα να ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο / AP

Έκλαψε τελικά ή όχι;

«Βλέπετε εδώ τον Ρονάλντο, προφανώς πολύ συγκινημένο», σχολίασε παρουσιαστής του FOX, καθώς ο Πορτογάλος θρύλος σκούπιζε το πρόσωπό του και αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο.

Αλλά πόσο συγκινημένος ήταν τελικά; Όσο πιο προσεκτικά εξέταζαν τις εικόνες, τόσο λιγότερο συμφωνούσαν μεταξύ τους. Και τότε άρχισαν οι… έρευνες.

Μετά τον αγώνα, χρήστες στο κανάλι Discord του Polymarket άρχισαν να κατεβάζουν και να αναλύουν μεγεθυμένες φωτογραφίες του προσώπου του Ρονάλντο, που έδειχνε σφιγμένο από την ένταση. Οι πιθανότητες στο στοίχημα ανέβαιναν και έπεφταν, καθώς εμφανίζονταν νέα «στοιχεία».

Σε ορισμένες εικόνες προστέθηκαν βέλη που έδειχναν προς πιθανά δάκρυα στο δεξί μάτι και τη μύτη του Ρονάλντο. Νέες λήψεις από διαφορετικές γωνίες εξετάστηκαν καρέ-καρέ.

«Μόνο ιδρώτας και γυαλιστερό δέρμα», έγραψε ένας χρήστης από την πλευρά του «δεν έκλαψε». «Ναι, συγκινείται, το παλεύει. Αλλά ξεκάθαρα δεν υπάρχουν δάκρυα».

Άλλος χρήστης παρέπεμψε σε προηγούμενες, πιο εμφανείς στιγμές συγκίνησης του Ρονάλντο, παραθέτοντας τρία «καλά παραδείγματα» όπου ο Πορτογάλος «έχει ξεκάθαρα δακρύσει στο παρελθόν». Ανάμεσά τους και η ομιλία αποδοχής του για τη Χρυσή Μπάλα του 2013, κατά την οποία φαίνεται καθαρά υγρό να κυλά στη δεξιά πλευρά του προσώπου του.

Όμως όσοι υποστήριζαν ότι ο Ρονάλντο έκλαψε απέρριψαν τη λεγόμενη «θεωρία του ιδρώτα».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο / AP

«Ναι, έκλαψε, και όλοι ξέρουμε ότι έκλαψε», έγραψε ένας χρήστης στο Discord. «Μπορεί κανείς να βγάλει αυτό το συμπέρασμα από τις μικροεκφράσεις λύπης στα βίντεο και στις φωτογραφίες».

Ορισμένοι από την πλευρά όσων πίστευαν ότι υπήρξαν δάκρυα επικαλέστηκαν άρθρα και τίτλους ως αποδείξεις.

Ο τίτλος του BBC ανέφερε: «Η καριέρα του Ρονάλντο στο Παγκόσμιο Κύπελλο τελειώνει με δάκρυα…», ενώ και το ESPN περιέγραψε τη στιγμή με συναισθηματικούς όρους: «Ένας εμφανώς συγκινημένος Ρονάλντο σκούπισε δάκρυα από τα μάτια του, καθώς χειροκροτούσε τους φιλάθλους».

«Δεν μπορείς να σκουπίσεις δάκρυα που δεν υπάρχουν», σημείωσε ο χρήστης.

https://www.instagram.com/reel/DapaQXpFc6M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαμαρτυρίες για το αποτέλεσμα

Οι διαδικασίες του Polymarket προβλέπουν ότι οι αμφισβητούμενες αγορές κρίνονται πρώτα από την εσωτερική ομάδα αγορών της εταιρείας και στη συνέχεια τίθενται επίσημα σε ψηφοφορία από τους κατόχους του κρυπτονομίσματος UMA.

Αφού η διαμάχη άρχισε να φουντώνει, το Polymarket επισήμανε την αγορά προς επανεξέταση και τελικά κατέληξε σε απόφαση: ναι, σύμφωνα με την πλατφόρμα, ο Ρονάλντο έκλαψε.

«Κατά τον χρόνο αυτής της διευκρίνισης, υπάρχουν κατάλληλα φωτογραφικά και βιντεοληπτικά στοιχεία, τραβηγμένα στον αγωνιστικό χώρο μετά τον αγώνα Πορτογαλία - Ισπανία, που απεικονίζουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κλαίει, συμπεριλαμβανομένων ορατών δακρύων στο πρόσωπό του», ανέφερε η πλατφόρμα.

Το Polymarket, ωστόσο, δεν αποκάλυψε ποια συγκεκριμένα στοιχεία χρησιμοποίησε για να καταλήξει στην απόφασή του.

Με αυτή την τελική κρίση, εκατομμύρια δολάρια άλλαξαν χέρια, καθώς το στοίχημα οριστικοποιήθηκε.

«Πού είναι οι αποδείξεις;», ξέσπασε ένας χρήστης στην ενότητα σχολίων της αγοράς.

«Το αποφάσισε ο Τζάνι Ινφαντίνο;», έγραψε ένας άλλος, αναφερόμενος στον επικεφαλής της FIFA, ο οποίος έχει βρεθεί συχνά στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο / AP

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, η ομάδα αγορών του Polymarket εξέτασε στοιχεία, μεταξύ των οποίων φωτογραφίες, βίντεο και δημοσιεύματα, αλλά δεν τα ανάρτησε, καθώς υπήρχε ο φόβος ότι αυτό θα προκαλούσε «υπερβολική εμμονή» από χρήστες που ενδεχομένως θα κατηγορούσαν την πλατφόρμα ότι τα στοιχεία ήταν προϊόν επεξεργασίας με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ θα μπορούσε ακόμη και να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες.

Ο Ron Yurko, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Επιστήμης Δεδομένων του Carnegie Mellon University και διευθυντής του Carnegie Mellon Sports Analytics Center, περιέγραψε την αποτυχία του Polymarket να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία ως ένδειξη του «Άγριας Δύσης» ρυθμιστικού περιβάλλοντος που επικρατεί στις αγορές πρόβλεψης.

«Είναι πραγματικά αρκετά τρελό το ότι δεν προσφέρουν καμία απόδειξη», είπε. «Αυτό είναι μέρος της έλλειψης διαφάνειας γύρω από αυτές τις αγορές. Γι’ αυτό ένας απλός άνθρωπος θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός πριν συμμετάσχει».

Το Polymarket αρνήθηκε να σχολιάσει δημοσίως τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό του αποτελέσματος.

Η γνώμη ενός ειδικού στο κλάμα

Ο δρ Ad Vingerhoets, κλινικός ψυχολόγος και ομότιμος καθηγητής Συναισθημάτων και Ευεξίας στο Τμήμα Ιατρικής και Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Tilburg, θεωρείται κορυφαίος ειδικός στο κλάμα, με την έρευνά του να επικεντρώνεται στα «συναισθηματικά δάκρυα». Όπως είπε, τα πλάνα έδειχναν τον Ρονάλντο στα πρόθυρα του κλάματος, να προσπαθεί όμως με κάθε τρόπο να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Είναι ξεκάθαρα έτοιμος να κλάψει», είπε ο δρ Vingerhoets. «Αλλά παλεύει να το συγκρατήσει».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο / AP

Ο ίδιος εκτίμησε ότι, αν ως αποφασιστικό κριτήριο για το αν κάποιος έκλαψε θεωρηθεί η παραγωγή δακρύων, «τότε το συμπέρασμα πρέπει να είναι: δεν έκλαψε».

Ωστόσο, ο δρ Vingerhoets πρόσθεσε ότι, με βάση τον δικό του ορισμό, θεωρεί πως αυτό που φαίνεται στα πλάνα είναι πράγματι κλάμα.

«Μπορώ να συμφωνήσω πλήρως με το συμπέρασμα ότι, παρά την απουσία ορατών δακρύων, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι κλάμα και η προσπάθεια καταστολής του», ανέφερε.

Παραδοσιακά, η επίλυση ενός στοιχήματος είναι απλή υπόθεση.

Οι New York Knicks κερδίζουν με 10 πόντους. Ο Jalen Brunson σημειώνει 31 πόντους. Ο Josh Hart μαζεύει δέκα ριμπάουντ. Σε ένα φύλλο στατιστικών, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια αμφισβήτησης.

Όμως αγορές πρόβλεψης όπως το Polymarket και το Kalshi έχουν ανοίξει την πόρτα σε στοιχήματα που στο παρελθόν θα θεωρούνταν αδιανόητα. Το CNN έχει συνεργασία με το Kalshi, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του για την ερμηνεία γεγονότων, ενώ στους δημοσιογράφους του απαγορεύεται η χρήση όλων των αγορών πρόβλεψης.

Στο Polymarket δεν υπάρχει μόνο αγορά για το αν θα επιστρέψει ο Ιησούς — η οποία θα κριθεί «ναι» μόνο «αν η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού συμβεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, στις 11:59 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής» — αλλά υπάρχει και δευτερεύουσα αγορά για το αν οι πιθανότητες της συγκεκριμένης αγοράς θα ξεπεράσουν ένα ορισμένο ποσοστό.

Λόγω των τεράστιων ποσών που διοχετεύονται σε αυτές τις αγορές, οι σημασιολογικές διαμάχες έχουν μετατραπεί σε οικονομικές.

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