Τι κρύβεται πίσω από την κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ για τα οικονομικά των κομμάτων;

Πίσω από τη σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ για τα οικονομικά των κομμάτων βρίσκεται μια πολύ μεγαλύτερη πολιτική μάχη. Η συζήτηση για τα τραπεζικά δάνεια, την κρατική χρηματοδότηση και τους πόρους του νέου κόμματος αποτελεί την ορατή πλευρά ενός σκληρού ανταγωνισμού για την επικράτηση στον χώρο ανάμεσα στην Κεντροαριστερά και την Αριστερά.Ο τελευταίος γύρος της σύγκρουσης άνοιξε με την πρόταση της ΕΛΑΣ να κατευθύνεται υποχρεωτικά στην αποπληρωμή των κομματικών χρεών το 80% της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης των υπερχρεωμένων κομμάτων. Παράλληλα, πρότεινε το 50% των αποζημιώσεων των βουλευτών, ευρωβουλευτών και αιρετών τους να διατίθεται επίσης για την εξόφληση των οφειλών.Είχε προηγηθεί η επίθεση της ΕΛΑΣ στο «σύστημα του ενός δισ.», όπως χαρακτηρίζει τα συνολικά χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Το νέο κόμμα υποστήριξε ότι, σε αντίθεση με τους παλαιούς πολιτικούς σχηματισμούς, στηρίζεται στους εθελοντές και στα μέλη του και όχι στις τράπεζες.

Από τον Οδυσσέα στον Αντίνοο

Το ΠΑΣΟΚ πέρασε στην αντεπίθεση ζητώντας από την ΕΛΑΣ να αποκαλύψει τις πηγές χρηματοδότησης των γραφείων, των εργαζομένων, των περιοδειών, των εκδηλώσεων και της επικοινωνιακής της καμπάνιας. Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι κάνει «rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα», ενώ επανέφερε επιλογές της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για τους πλειστηριασμούς, τα funds και την προστασία της πρώτης κατοικίας.Η ανακοίνωση κατέληξε σε προσωπική επίθεση στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, με το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει ότι «δεν είναι ο Οδυσσέας αλλά ο Αντίνοος, ο πιο ασεβής αρχηγός των μνηστήρων».Η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει ότι έχει ρυθμίσει τις οφειλές της, τηρεί τη συμφωνία αποπληρωμής και δεν έχει λάβει νέο τραπεζικό δάνειο από το 2010. Αποδίδει, παράλληλα, την αύξηση του συνολικού χρέους στους τόκους και στα πανωτόκια.

Η μάχη για την πολιτική αξιοπιστία

Η ένταση δείχνει ότι η σύγκρουση δεν αφορά μόνο τους κομματικούς ισολογισμούς. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να πλήξει ένα από τα βασικά πολιτικά πλεονεκτήματα του Αλέξη Τσίπρα: την εικόνα του πολιτικού που δεν συνδέεται με κομματικά δάνεια και οικονομικές εξαρτήσεις.Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι να αποδομήσει την εικόνα του ως του μοναδικού έντιμου και ανεξάρτητου πολιτικού απέναντι στο παραδοσιακό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να περιορίσει τη δημοσκοπική πίεση, να σταματήσει τις διαρροές προς την ΕΛΑΣ και, ει δυνατόν, να μειώσει ξανά την απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων.Από την άλλη πλευρά, η ΕΛΑΣ γνωρίζει ότι, για να διευρύνει την επιρροή της, δεν αρκεί να αντλήσει ψηφοφόρους μόνο από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ.

Χρειάζεται να διεισδύσει και στην εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα των κομματικών δανείων εξυπηρετεί αυτή τη στρατηγική, καθώς επιτρέπει στην ΕΛΑΣ να τοποθετεί το ΠΑΣΟΚ στην ίδια πλευρά με τη Νέα Δημοκρατία και να εμφανίζει και τα δύο κόμματα ως μέρος ενός παλαιού συστήματος εξαρτημένου από τις τράπεζες.ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις στελεχών και από τους δύο χώρους, δεν έχουν ως μοναδικό στρατηγικό αντίπαλο τη ΝΔ, αλλά διατηρούν τα βλέμματά τους στραμμένα και στον «ενδοπαραταξιακό» ανταγωνισμό για την πλήρη επικράτηση στον χώρο της κεντροαριστεράς.

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