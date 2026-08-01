Τι κρύβεται πίσω από την κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ για τα οικονομικά των κομμάτων;

Η αντιπαράθεση για τα κομματικά χρέη εξελίσσεται σε μάχη πολιτικής αξιοπιστίας και εκλογικής κυριαρχίας στον χώρο της Κεντροαριστεράς

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τι κρύβεται πίσω από την κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ για τα οικονομικά των κομμάτων;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πίσω από τη σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ για τα οικονομικά των κομμάτων βρίσκεται μια πολύ μεγαλύτερη πολιτική μάχη. Η συζήτηση για τα τραπεζικά δάνεια, την κρατική χρηματοδότηση και τους πόρους του νέου κόμματος αποτελεί την ορατή πλευρά ενός σκληρού ανταγωνισμού για την επικράτηση στον χώρο ανάμεσα στην Κεντροαριστερά και την Αριστερά.Ο τελευταίος γύρος της σύγκρουσης άνοιξε με την πρόταση της ΕΛΑΣ να κατευθύνεται υποχρεωτικά στην αποπληρωμή των κομματικών χρεών το 80% της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης των υπερχρεωμένων κομμάτων. Παράλληλα, πρότεινε το 50% των αποζημιώσεων των βουλευτών, ευρωβουλευτών και αιρετών τους να διατίθεται επίσης για την εξόφληση των οφειλών.Είχε προηγηθεί η επίθεση της ΕΛΑΣ στο «σύστημα του ενός δισ.», όπως χαρακτηρίζει τα συνολικά χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Το νέο κόμμα υποστήριξε ότι, σε αντίθεση με τους παλαιούς πολιτικούς σχηματισμούς, στηρίζεται στους εθελοντές και στα μέλη του και όχι στις τράπεζες.

Από τον Οδυσσέα στον Αντίνοο

Το ΠΑΣΟΚ πέρασε στην αντεπίθεση ζητώντας από την ΕΛΑΣ να αποκαλύψει τις πηγές χρηματοδότησης των γραφείων, των εργαζομένων, των περιοδειών, των εκδηλώσεων και της επικοινωνιακής της καμπάνιας. Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι κάνει «rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα», ενώ επανέφερε επιλογές της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για τους πλειστηριασμούς, τα funds και την προστασία της πρώτης κατοικίας.Η ανακοίνωση κατέληξε σε προσωπική επίθεση στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, με το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει ότι «δεν είναι ο Οδυσσέας αλλά ο Αντίνοος, ο πιο ασεβής αρχηγός των μνηστήρων».Η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει ότι έχει ρυθμίσει τις οφειλές της, τηρεί τη συμφωνία αποπληρωμής και δεν έχει λάβει νέο τραπεζικό δάνειο από το 2010. Αποδίδει, παράλληλα, την αύξηση του συνολικού χρέους στους τόκους και στα πανωτόκια.

Η μάχη για την πολιτική αξιοπιστία

Η ένταση δείχνει ότι η σύγκρουση δεν αφορά μόνο τους κομματικούς ισολογισμούς. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να πλήξει ένα από τα βασικά πολιτικά πλεονεκτήματα του Αλέξη Τσίπρα: την εικόνα του πολιτικού που δεν συνδέεται με κομματικά δάνεια και οικονομικές εξαρτήσεις.Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι να αποδομήσει την εικόνα του ως του μοναδικού έντιμου και ανεξάρτητου πολιτικού απέναντι στο παραδοσιακό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να περιορίσει τη δημοσκοπική πίεση, να σταματήσει τις διαρροές προς την ΕΛΑΣ και, ει δυνατόν, να μειώσει ξανά την απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων.Από την άλλη πλευρά, η ΕΛΑΣ γνωρίζει ότι, για να διευρύνει την επιρροή της, δεν αρκεί να αντλήσει ψηφοφόρους μόνο από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ.

Χρειάζεται να διεισδύσει και στην εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα των κομματικών δανείων εξυπηρετεί αυτή τη στρατηγική, καθώς επιτρέπει στην ΕΛΑΣ να τοποθετεί το ΠΑΣΟΚ στην ίδια πλευρά με τη Νέα Δημοκρατία και να εμφανίζει και τα δύο κόμματα ως μέρος ενός παλαιού συστήματος εξαρτημένου από τις τράπεζες.ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις στελεχών και από τους δύο χώρους, δεν έχουν ως μοναδικό στρατηγικό αντίπαλο τη ΝΔ, αλλά διατηρούν τα βλέμματά τους στραμμένα και στον «ενδοπαραταξιακό» ανταγωνισμό για την πλήρη επικράτηση στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι κρύβεται πίσω από την κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ για τα οικονομικά των κομμάτων;

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Παγωμένο» το εμπόριο εν μέσω θερινών εκπτώσεων - Σε τι ελπίζει η αγορά για ανάκαμψη

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα: Οι ευθύνες, οι θεωρίες συνωμοσίας και τα συμπεράσματα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο δελτίο πρόγνωσης από το ESTOFEX για βίαιες καταιγίδες στην Ευρώπη - Πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: Η αποστολή που μετατράπηκε σε τραγωδία- Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασταμάτητα τα μποφόρ και σήμερα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τον καιρό

06:09ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Μπήκε στον οικισμό - Καίγονται σπίτια - Αποκλεισμένο από την ξηρά, απεγκλωβισμοί από το Λιμενικό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Αυγούστου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Αυγούστου

05:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Μέχρι πότε καταβάλλεται - Τι χρήματα θα λάβετε

04:44ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε πυραυλικά πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο

04:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μάρκο Ρούμπιο χαιρετίζει τη δεξιά στροφή της Λατινικής Αμερικής: «Εξαιρετική επιτυχία»

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 3.500 στο Κονγκό

02:22NEWSBOMB

Πόρτο Γερμενό: 112 για εκκένωση προς το Λιμάνι - Δραματικές στιγμές

01:53ΕΛΛΑΔΑ

Κάηκαν σπίτια στο Πόρτο Γερμενό - Ακούστηκαν εκρήξεις - Κλειστός ο δρόμος

01:42NEWSBOMB

Συναγερμός για τη φωτιά στο Αίγιο: Μηνύματα του 112 και εκκενώσεις οικισμών

01:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Πορτογαλία ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα μετά τα γεγονότα στη Θέουτα

00:55ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ προετοιμάζει νέα επίθεση στο Ιράν - Στόχος οι υποδομές

00:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού στην Κρήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:09ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Μπήκε στον οικισμό - Καίγονται σπίτια - Αποκλεισμένο από την ξηρά, απεγκλωβισμοί από το Λιμενικό

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασταμάτητα τα μποφόρ και σήμερα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τον καιρό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Αυγούστου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

22:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για παραίτηση Αυγερινού: Το προηγούμενο βράδυ ήμασταν μαζί μέχρι τις 12 - Τι είπε για δημοσκοπήσεις, κομματικό μοντέλο και εκλογές

01:53ΕΛΛΑΔΑ

Κάηκαν σπίτια στο Πόρτο Γερμενό - Ακούστηκαν εκρήξεις - Κλειστός ο δρόμος

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: Η αποστολή που μετατράπηκε σε τραγωδία- Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο δελτίο πρόγνωσης από το ESTOFEX για βίαιες καταιγίδες στην Ευρώπη - Πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα

23:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε θα πληρωθούν - Οι πιθανές ημερομηνίες

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε το Super El Nino - Τι θα φέρει τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Αυγούστου

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης «φύλακας άγγελος»: Xτύπησε το κουδούνι, τους έσωσε από τη φωτιά και εξαφανίστηκε 

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αιγιαλεία: Windsurfer βρέθηκε στη ζώνη υδροληψίας πυροσβεστικού ελικοπτέρου - Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός - Δείτε βίντεο

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική ανατροπή: Γιαγιά και μητέρα σκότωσαν τα 4 παιδιά και αυτοκτόνησαν

13:01ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για «καλοκαίρι των καρχαριών» στις θάλασσες

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκαν δίδυμες 9χρονες από τη Γλυφάδα - Τις άρπαξε η μητέρα τους, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

06:52LIFESTYLE

Η επιτυχία είναι υπόθεση για δύο - Τα δίδυμα της νέας χρονιάς

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα μοντέλο body art νεκρή σε βαλίτσα πεταμένη σε κανάλι στο Βελιγράδι: Ανατριχιαστικά τελευταία πλάνα

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Δίωξη για κακούργημα στον υπεύθυνο του ΔΕΔΔΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ