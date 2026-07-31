Μπουλέκος σε Διαμαντοπούλου: «Έχουν πληρωθεί όλα τα δεδουλευμένα σε Αυγή και Κόκκινο»

Νέα αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Μπουλέκος σε Διαμαντοπούλου: «Έχουν πληρωθεί όλα τα δεδουλευμένα σε Αυγή και Κόκκινο»
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  • Η σημερινή διοίκηση της «Αυγής» και του «Στο Κόκκινο» έχει πληρώσει πλήρως όλα τα δεδουλευμένα των εργαζομένων.
  • Η διοίκηση παρέλαβε τα μέσα σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και κατάφερε να αποκαταστήσει την οικονομική τους σταθερότητα.
  • Οι συμφωνίες για τις αποζημιώσεις των εργαζομένων που συμμετείχαν σε εθελούσια έξοδο υλοποιούνται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.
  • Η Άννα Διαμαντοπούλου ισχυρίστηκε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει νέο δάνειο από το 2010 και αποπληρώνει τα δάνειά του από κρατική επιχορήγηση.
  • Ο Γιάννης Μπουλέκος κατηγόρησε την κ. Διαμαντοπούλου για διαστρέβλωση της πραγματικότητας σχετικά με τα οικονομικά των μέσων ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ.
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Απάντηση στην Άννα Διαμαντοπούλου για τις αναφορές της στους εργαζομένους της «Αυγής» και του ραδιοφωνικού σταθμού «Στο Κόκκινο» έδωσε ο γενικός διευθυντής των δύο μέσων και γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Μπουλέκος.

Η αντιπαράθεση εκδηλώθηκε με αφορμή τη σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ για τις δανειακές υποχρεώσεις του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη.

Μιλώντας στο Mega, η Άννα Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει λάβει νέο δάνειο από το 2010 και ότι η αύξηση των συνολικών του οφειλών οφείλεται στους τόκους.

«Από το 2010 το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δανειστεί ούτε μισό ευρώ. Αυτές οι αυξήσεις οφείλονται στο τοκοχρεολύσιο. Έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά του. Δεν χρωστάει στους ανθρώπους του», ανέφερε.

Στη συνέχεια επιχείρησε να αντιπαραβάλει την οικονομική κατάσταση του ΠΑΣΟΚ με τις εκκρεμότητες που, σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν στα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Σας θυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε από ένα κόμμα που ακόμα δεν έχουν ξεπληρώσει τους εργαζόμενους στην Αυγή ή στο Κόκκινο ραδιόφωνο. Το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν έχει πάρει ένα ευρώ δάνειο, αλλά αποπληρώνει από την κρατική επιχορήγηση τα δάνειά του», δήλωσε η κ. Διαμαντοπούλου.

Μπουλέκος: Η σημερινή διοίκηση της Αυγής και του Κόκκινου έχει πληρώσει όλα τα δεδουλευμένα

Απαντώντας, ο Γιάννης Μπουλέκος υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί της κ. Διαμαντοπούλου για την «Αυγή» και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως σημείωσε, η σημερινή διοίκηση παρέλαβε τα δύο μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση και, μέσα από συγκεκριμένο σχέδιο, κατάφερε να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας τους και να αποκαταστήσει την οικονομική τους σταθερότητα.

«Η πραγματικότητα είναι μία: τα δεδουλευμένα και οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους έχουν αποπληρωθεί πλήρως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότιΝέα αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου υλοποιούνται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

Ο γενικός διευθυντής των δύο μέσων τόνισε ακόμη ότι η «Αυγή» και ο ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο» αποτελούν «την καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης», διαβεβαιώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να στηρίζει την παρουσία και τη λειτουργία τους.

«Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, όμως η διαστρέβλωση της πραγματικότητας δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε τον δημόσιο διάλογο», κατέληξε ο Γιάννης Μπουλέκος.

Ολόκληρη η δήλωση του Γιάννη Μπουλέκου:

«Κα Διαμαντοπούλου, η σημερινή διοίκηση της Αυγής και του Κόκκινου έχει πληρώσει όλα τα δεδουλευμένα...

Η κ. Διαμαντοπούλου, επιχειρώντας να ασκήσει πολιτική κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επέλεξε να αναφερθεί στην ΑΥΓΗ και στο ρ/σ «Στο Κόκκινο» με ισχυρισμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η σημερινή διοίκηση παρέλαβε τα δύο μέσα σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση. Με υπευθυνότητα και σχέδιο, κατάφερε να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας τους και να αποκαταστήσει την οικονομική τους σταθερότητα.

Η πραγματικότητα είναι μία: τα δεδουλευμένα και οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους έχουν αποπληρωθεί πλήρως, ενώ οι συμφωνίες για τις αποζημιώσεις της εθελούσιας εξόδου υλοποιούνται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

Η ΑΥΓΗ και ο ρ/σ «Στο Κόκκινο» αποτελούν την καρδιά της προοδευτικής ενημέρωσης και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να στηρίζει την παρουσία και τη λειτουργία τους. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, όμως η διαστρέβλωση της πραγματικότητας δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε τον δημόσιο διάλογο».

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